Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě

Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě

14.04.2026 9:21
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Luxusní kolos LVMH zaostal svými hospodářskými výsledky za letošní první čtvrtletí za odhady. Celkové tržby se propadly meziročně o šest procent na 19,1 miliardy eur, zatímco trh čekal 19,6 mld. eur. V kladných hodnotách zůstal organický růst, který byl meziročně o jedno procento vyšší, nicméně očekávání byla vyšší. Zklamala zejména největší a klíčová divize Fashion & Leather Goods, kde organické tržby klesly o dvě procenta na 9,25 mld (čekala se stagnace). Akcie zahájily úterní obchodování poklesem přibližně o dvě procenta.

Podle vedení LVMH měl konflikt na Blízkém východě v uplynulém kvartále přibližně jednoprocentní negativní dopad na organický růst tržeb. Na druhé straně firma uvedla, že si dokázala udržet silnou inovační dynamiku a relativní odolnost v prostředí, které je nadále poznamenáno geopolitickými i ekonomickými otřesy.

Analytici obecně očekávají, že růst se v příštích čtvrtletích výrazně zrychlí, protože LVMH a další budou pokračovat v pokusech o získání zákazníků zpět. Mnoho nakupujících se od luxusních značek odvrátilo, poté co boom v sektoru, který skončil v roce 2022, vedl k výraznému zvýšení cen a strategickým rozhodnutím, což vedlo ke ztrátě části klientely.

Nyní už sektor vykazuje určité známky dlouho očekávaného oživení po dlouholetém poklesu vyvolaném slabou poptávkou čínských spotřebitelů, kteří dříve patřili mezi hlavní hnací motory růstu tohoto sektoru, píše server CNBC.

Co se týče dílčích výsledků LVMH v prvním čtvrtletí, tak na rozdíl od divize Fashion & Leather Goods potěšil výkon v segmentu Watches & Jewelry, kde firma evidovala růst organických tržeb o sedm procent. Výrazně k tomu přispěla značka Tiffany. Divize Wines & Spirits vykázala rovněž poměrně silný organický růst (+5 %).

Z pohledu regionů doručila silná čísla na startu roku Asie (bez Japonska). Tam organický růst dosáhl sedmi procent. Podle společnosti se zde potvrzují zlepšující se trendy pozorované již od druhé poloviny roku 2025. Pozitivně společnost hodnotí také výkon na americkém trhu, kde došlo k mírnému oživení s růstem o tři procenta.

Investoři se nyní upínají k dalšímu oživení v Číně a pokračujícím důsledkům konfliktu na Blízkém východě. Tento region sice pro většinu velkých luxusních skupin představuje jen středně jednociferný podíl na tržbách, přesto se výrazně podepisuje na náladě na trzích. To ostatně dokazuje i vývoj akcií luxusních firem, jež zaznamenaly citelné ztráty poté, co USA a Izrael koncem února provedly údery proti Íránu.

„Zvýšená globální nejistota vyvolala značnou úzkost investorů, zejména u těch, kteří letos počítali s dlouho očekávaným oživením poptávky po luxusu,“ uvedla na konci března analytička UBS Zuzanna Puszová.

Spotřebitelské sektory obvykle zaostávají během období šoků souvisejících s ropou a energetikou a zvýšená geopolitická nejistota pravděpodobně v krátkodobém horizontu ovlivní náladu, dodala Puszová. Přesto známky zpomalení v poptávce zatím nejsou patrné. „Na pozadí velmi negativního tržního sentimentu a snížených valuací si myslíme, že i skromné výsledky za první čtvrtletí by mohly být nepřiměřeně odměněny,“ uvedla.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět