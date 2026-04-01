Na íránskou válku těžce doplácí luxusní sektor. Akcie LVMH klesly v prvním čtvrtletí nejvíce v historii

01.04.2026 13:28
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Letošní první čtvrtletí bylo pro akcie francouzského luxusního konglomerátu LVMH velice nevydařené. Zapsaly nejhorší výsledek za první kvartál ve firemní historii, když se propadly až o 28 procent. Důvodem je válka na Blízkém východě, jež stáhla dolů celý sektor luxusního zboží. Negativní vývoj na akciích překonal i ztráty z období dot-com bubliny v roce 2001, globální finanční krize v roce 2008 či koronavirové pandemie v roce 2020.

Investoři výprodejem luxusních titulů reagují na kombinaci geopolitické nejistoty, zpomalující spotřeby a dlouhodobějších problémů některých divizí společnosti, informuje agentura Bloomberg.

Zásadní roli sehrává zmíněný konflikt na Blízkém východě, který zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje a dopadá na chování zákazníků v segmentu luxusního zboží. Tento sektor je tradičně citlivý na globální mobilitu a cestovní ruch, jehož výpadky zasahují poptávku po nejdražších položkách.

LVMH navíc vstoupila do tohoto roku už s jiným negativním sentimentem, když v lednu společnost zklamala investory umírněným výhledem. Skupina zahrnující luxusní značky jako Louis Vuitton, Christian Dior či Tiffany je zároveň významně závislá na klientech z vyšší střední třídy, kteří se v době zvýšené nejistoty zdráhají utrácet za drahé módní doplňky či prémiové značky. To je rozdíl ve srovnání s konkurenty nabízející to „nejvíce exkluzivní“, kteří se opírají o stabilnější bohatou klientelu. Oproti nim je LVMH citlivější na zhoršení ekonomických podmínek.

Další komplikaci představuje dlouhodobě slabý výkon divize vín a destilátů. Zejména u ikonického koňaku Hennessy pokračuje několikaletý útlum, jenž započal už během covidové pandemie a od té doby se na některých klíčových trzích nepodařilo trend zvrátit.

Vzhledem k podprůměrným hospodářským výsledkům má LVMH nyní 20procentní diskont oproti konkurentům. Akcie konglomerátu se nyní obchodují pod 20násobkem očekávaného zisku v příštích 12 měsících, což je úroveň ocenění, která v posledních čtyřech letech sloužila jako spodní hranice pro správce fondů, přičemž cena akcií se odrazila pokaždé, když poměr ceny k zisku klesl na 20.

Slabý výkon se ale nevyhnul ani dalším evropským hráčům luxusního sektoru. Například Richemont během letošního prvního čtvrtletí odepsal zhruba pětinu ze své tržní hodnoty, ačkoli vloni zazářil díky silné poptávce po zlatých špercích Cartier. Ještě výrazněji ztrácí Hermes – akcie výrobce ikonických kabelek Birkin ztratily téměř čtvrtinu hodnoty, přestože tradičně patří k nejodolnějším titulům v sektoru.

Poklesy těchto společností, spolu s korekcí u dalších evropských gigantů, jako je Novo Nordisk nebo SAP, přispívají k celkově slabšímu výkonu evropských akciových indexů, všímá si Bloomberg.

Barometr globální důvěry

Trhy nyní čekají na kvartální výsledky LVMH, které firma zveřejní v dubnu. Ostře sledovaný bude tradičně vývoj v módě a koženém zboží – vlajkové divizi skupiny, v níž dominují značky Louis Vuitton a Christian Dior. Tento segment bývá největším tahounem růstu i ziskovosti, a proto se od něj bude odvíjet celkový tón výhledu pro zbytek letošního roku.

Z regionálního pohledu se blízkovýchodní trhy navzdory napětí vyvíjejí velmi dobře. Podle lednového vyjádření finanční ředitelky skupiny region vykazoval „významný růst“. Ještě před eskalací situace zde LVMH podle odhadů generovala přibližně šest procent svých tržeb. O mnoho důležitější jsou ovšem Spojené státy a Asie včetně Číny, kde tržby v minulém roce stagnovaly nebo dokonce klesaly, což je zásadní negativní faktor.

„LVMH se stala více než jen luxusní akcií. Je barometrem globální důvěry,“ míní řekl John Plassard, vedoucí investiční strategie v Cité Gestion a dodává: „Problém není v samotné expozici vůči Blízkému východu, ale v tom, co (výkon akcií) signalizuje: nejistotu, tlak na bohatství domácností a obavy z širšího ekonomického zpomalení.“

 


