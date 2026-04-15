ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem

Nizozemský výrobce litografických zařízení zvýšil celoroční výhled tržeb díky masivnímu růstu investic do umělé inteligence, který podporuje poptávku po výrobě čipů. Optimismus ale částečně tlumí slabší očekávání pro druhé čtvrtletí a přetrvávající geopolitická rizika spojená s Čínou. Akcie rostou o 0,6 %.
ASML zvýšil svůj celoroční výhled tržeb po prudkém nárůstu globálních výdajů na umělou inteligenci, který podporuje výrobu polovodičů a zvyšuje tak poptávku po pokročilých strojích na jejich výrobu. Zlepšený výhled ale zmírnil slabší výhled na tržby ve druhém čtvrtletí, než se očekávalo.
Čisté tržby se letos budou pohybovat mezi 36 až 40 miliardami eur, proti předchozímu rozmezí 34 až 39 miliardami eur. očekává čisté tržby ve druhém čtvrtletí ve výši 8,4 až 9 miliard eur. To je v porovnání s odhady analytiků ve výši 9,07 miliardy eur, jak vyplývá z údajů shromážděných agenturou Bloomberg.
„Ve skutečnosti očekáváme, že nabídka v dohledné budoucnosti nepokryje poptávku,“ uvedl generální ředitel Christophe Fouquet ve videu zveřejněném s výsledky. „To vytváří silné omezení na koncových trzích od umělé inteligence, po mobilní telefony až po počítače.“
Akcie letos vzrostly o 39 %, když některé z největších světových společností, včetně a Alphabetu a startupů jako OpenAI a Anthropic, plánují utratit biliony dolarů za infrastrukturu na podporu AI softwaru. Aby se zákazníci , jako jsou výrobci čipů TSMC a Samsung Electronics, tomuto boomu přizpůsobili, musejí investovat do výroby. Společnost TSMC v lednu oznámila kapitálové výdaje ve výši až 56 miliard dolarů na tento rok. Jihokorejský výrobce čipů SK Hynix nastínil plány na investici přibližně 8 miliard dolarů do špičkových nástrojů v rámci dohody, která platí do roku 2027.
Čína se v prvním čtvrtletí podílela na čistých tržbách systémů 19 %, což je pokles oproti 36 % ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost již dříve uvedla, že očekává, že Čína přispěje přibližně 20 % jejích tržeb.
ASML přesto v Číně stále čelí geopolitickým nepříznivým vlivům. Američtí zákonodárci tento měsíc navrhli legislativu, která by omezila prodej všech starších strojů pro hlubokou ultrafialovou imerzní litografii (DUV) do Číny, včetně zákazu servisovat tyto nástroje v určitých zařízeních.
Aktuálně očekává, že poroste i její méně pokročilá neextrémní ultrafialová litografie (non-EUV), což je v rozporu jejím posledním výhledem. Fouquet uvedl, že výhled firmy na rok 2026 je nastavený tak, aby pokryl různé scénáře toho, jak mohou dopadnout jednání o vývozních restrikcích.
ASML v minulém čtvrtletí vykázala čisté tržby ve výši 8,77 miliardy eur, což splnilo odhady analytiků. Jižní Korea byla v daném období největším trhem .
Dnešní výsledky nezahrnovaly objednávky, které byly bedlivě sledované jako klíčový ukazatel poptávky zákazníků. na začátku roku 2025 uvedla, že letos tento ukazatel zruší s argumentem, že je volatilní a přesně neodráží obchodní dynamiku.
ASML v lednu oznámila plány na propuštění přibližně 1700 pracovních míst, zejména ve svých technologických a IT jednotkách. Fouquet v té době uvedl, že společnost potřebuje být „agilnější“.
ASML je nejhodnotnější evropská společnost a zároveň jediný výrobce pokročilých litografických strojů, které dokáží tisknout složité vzory tranzistorů na křemíkové destičky. Její stroje jsou klíčové pro výrobu čipů Nvidie, které jsou základem pro trénování a provozování modelů umělé inteligence v datových centrech.