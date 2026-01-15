Hledat v komentářích

Detail - články
Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC

15.01.2026 12:25
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Akcie společnosti ASML vystřelily na rekordní maximum a její tržní hodnota překročila 500 miliard dolarů poté, co její klíčový zákazník Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zveřejnil lepší než očekávaný výhled na rok 2026, informuje agentura Bloomberg.

Akcie nizozemského výrobce polovodičových zařízení ve čtvrtek v Amsterdamu vzrostly v jeden moment až o 7,6 procenta. Díky tomu se firma stala teprve třetí evropskou společností, která dosáhla milníku v podobě tržní hodnoty 500 miliard dolarů. Před ní to dokázaly luxusní konglomerát LVMH a dánský výrobce léčiv Novo Nordisk.

asml

ASML překonal symbolickou hranici poté, co tchajwanský výrobce čipů TSMC uvedl, že jeho kapitálové výdaje v roce 2026 vzrostou až na 56 miliard dolarů, což je více, než se očekávalo. Ukázalo se tak, jak TSMC těží z boomu umělé inteligence.

„Tento milník má pro trh velký sentimentální význam,“ uvedl stratég Barclays Plc Emmanuel Cau. „Evropa je malý trh, takže pokud ASML jako významná akcie poroste, automaticky z toho bude těžit i širší trh. Růst ASML také dává evropským investorům příležitost zapojit se do hlavního proudu obchodování s AI," dodal.

Výhled TSMC přináší nový optimismus pro udržitelný globální růst výdajů na AI v roce 2026 po nedávných známkách volatility. Stovky miliard dolarů byly vynaloženy na výstavbu datových center potřebných pro trénování a provoz AI, což podpořilo růst společností od výrobců chladičů vody po výrobce čipů.

„Je to nakonec velmi pozitivní začátek sezóny výnosů pro technologické giganty. Tyto výsledky (TSMC) nám dávají dobrou představu o tom, co můžeme očekávat od výrobců čipů i dodavatelů polovodičového vybavení," řekl Ben Barringer, vedoucí technologického výzkumu ve společnosti Quilter Cheviot.

ASML zveřejní své výsledky za rok 2025 28. ledna.

Zdroj foto: ASML


