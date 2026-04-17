Uber mění strategii: miliardové investice do robotaxi znamenají odklon od gig ekonomiky

17.04.2026 16:00
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

On-line taxislužba Uber se pouští do jedné z největších strategických proměn ve své historii. Může za to rozkvět robotaxi, který firmu, jež se stala symbolem tzv. gig (zakázkové) ekonomiky založené na modelu bez vlastních aktiv, přiměl k plánovaným investicím za více než 10 miliard dolarů do autonomních vozidel a podílů ve firmách, které tuto technologii vyvíjejí. Cílem Uberu je ochránit své postavení na trhu před nástupem robotaxi a sílící konkurencí.

Uber v uplynulém roce zintenzivnil uzavírání partnerství a investičních dohod. Spolupracuje s více než desítkou technologických a automobilových firem, mezi nimiž figurují například čínská Baidu nebo americký Rivian. Společnost plánuje ještě letos spustit služby robotaxi nejméně v 15 městech.

Podle výpočtů Financial Times (FT) na základě uzavřených smluv by Uber mohl v příštích letech vložit zhruba 2,5 miliardy dolarů do kapitálových podílů v partnerských firmách a dalších více než 7,5 miliardy dolarů utratit za samotné flotily autonomních vozů. Část závazků je přitom podmíněna tím, že technologičtí partneři dosáhnou konkrétních milníků v nasazení autonomního řízení.

Tyto investice představují výrazný obrat pro společnost, která je synonymem modelu gig ekonomiky. Uber přinesl disrupci do taxi průmyslu tím, že zavedl přístup s omezeným majetkem – nevlastnil vozidla ani nezaměstnával řidiče a místo toho využíval auta a práci lidí připojených k jeho platformě. Nyní však začíná přijímat realitu, že v éře autonomních vozů by tento model mohl přestat fungovat.

Walter Piecyk, analytik společnosti LightShed Partners, míní, že nedávný nárůst výdajů Uberu na robotaxi je "prvním krokem v úplné změně narativu" jeho podnikání. "Myslím, že lidi postupně seznamují s konceptem, že Uber vlastní flotilu vozidel,“ řekl pro FT.

Návrat k autonomii

Uber přitom není v oblasti autonomních vozidel nováčkem. V roce 2020 však svou vlastní divizi pro autonomní řízení prodal za zhruba čtyř miliardy dolarů, když se soustředil na dosažení ziskovosti. Té firma dosáhla až v roce 2023 po více než 30 miliardách dolarů akumulovaných provozních ztrát.

Generální ředitel Dara Khosrowshahi se nyní k autonomním vozům vrací ve velkém stylu. Jen závazky u poskytovatelů robotaxi v Silicon Valley, Londýně či Pekingu přesahují dvojnásobek částky, za kterou se Uber své původní divize zbavil, a dokonce převyšují jeho loňský volný cash flow ve výši 9,8 miliardy dolarů.

„Investujeme vlastní kapitál, abychom si zajistili budoucí kapacitu robotaxi,“ řekl Khosrowshahi na únorovém setkání s investory. Podle něj by měla být velká část těchto projektů ekonomicky zisková.

Akcie Uberu klesly za posledních šest měsíců téměř o 23 procent. Investoři se zkrátka začali obávat, že role společnosti v centru rozsáhlého trhu řidičů bude překonána několika poskytovateli a vývojáři autonomních vozidel (AV).

"To, co poškodilo akcie Uberu, jsou milníky od Waymo a Tesly. Uber se snaží řešit riziko, ale je to balancování — potřebují reinvestovat kvůli růstu, ale nechtějí přijít o investory, kteří přišli až po dosažení ziskovosti,“ tvrdí Piecyk.

Uber jako finanční a datová platforma

Vedení Uberu věří, že firma může sehrát klíčovou roli nejen jako distribuční kanál, ale také jako finanční a datová infrastruktura pro celý ekosystém autonomních vozů. Společnost chce monetizovat provozní data pro trénink AI modelů a nabízet navazující služby, například pojištění.

Uber zároveň počítá s tím, že financování nasazování rozsáhlých flotil robotaxi se postupně přesune na specializované fleet manažery, institucionální investory a private credit. „Myslíme si, že budeme mít velmi, velmi zdravý ekosystém financování, a to jak z hlediska vlastního kapitálu, tak i dluhu. Celý systém bude financializován stejně jako se financializují i datová centra,“ řekl Khosrowshahi.

Silným spojencem Uberu je Nvidia, která masivně investuje do čipů a softwaru pro autonomní řízení. Obě firmy se společně podílejí na investicích do startupů Wayve a Waabi.

Nick Jones, analytik akciového trhu v BNP Paribas, ale upozorňuje, že investoři se v otázce, zda chtějí, aby Uber provozoval flotily vozidel, rozcházejí. „Mohou opravdu přejít na kapitálově náročnější investice a později z nich upustit, nebo se nakonec stanou strukturálně kapitálově náročnější společností?“ uvedl pro FT.

Samostatnou kapitolou pak je sílící konkurence. Třeba Waymo od Alphabetu sice uzavřelo s Uberem partnerství ve městech jako Atlanta nebo Austin, v klíčových městech, jako je Londýn nebo San Francisco ale plánuje působit samostatně. Do konce letošního roku chce provozovat jeden milion placených jízd týdně v 17 městech a do roku 2030 by mohlo podle odhadu JP Morgan získat přes sedm procent amerického trhu sdílené dopravy.

Khosrowshahi tvrdí, že Uber má jedinečnou výhodu v rozsahu své platformy. „Jen za poslední rok jsme na Uberu přidali padesátkrát více jízd, než kolik jich přibylo v celém autonomním odvětví. Jsme velmi přesvědčeni, že budeme první volbou pro výrobce AV a technologické firmy,“ uvedl.


