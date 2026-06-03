Zatímco Írán obnovuje útoky, Trump znovu šermuje cly a čekají nás zajímavé výsledky

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se evropské trhy ocitají pod tlakem geopolitických rizik a rostoucích výnosů, zatímco dosavadní tahoun v podobě umělé inteligence už nedokáže kompenzovat negativní vlivy. Eskalace napětí kolem Íránu, návrat tématu cel a silnější dolar tak přispívají k opatrnému sentimentu, přestože investoři nadále sledují klíčová data z americké ekonomiky a výsledky technologických firem.
Po drobném růstu včera na Wall Street se dnešní evropské obchodování odehrává většinou v červeném. Index DAX klesá o 0,7 pct, CAC40 je dole o 0,3 pct a jiné hlavní indexy klesají mírně. Americké futures se drží včerejšího závěru, takže odsud nedostáváme jasnou indikaci sentimentu.
Trh se stále točí kolem AI a vynáší vzhůru akcie zejména nových vítězů masivní investiční vlny. Momentálně však nejde o sílu, která by dál táhla celé indexy. Důvodem je zapojení dalších témat. Nepřekvapivě je jedním z nich Írán, kde se situace po nadějném minulém týdnu opět zhoršuje. Ujišťování Donalda Trumpa trh nebere, a naopak sleduje rostoucí intenzitu vzájemných útoků poté, co Írán ohlásil konec rozhovorů. Zásahy lodí či útok na Kuvajt znamenají eskalaci, se kterou už se nepočítalo.
Ropa rostoucí nad 98 dolarů znamená opětovný tlak na dluhopisové výnosy, které dnes přidávají kolem 4 bazických bodů. Nejistota kolem bezpečnostní situace pomáhá dolaru na 1,1610 vůči euru. A negativně doléhá na akcie, ačkoli ty stále reagují poměrně vlažně.
Jako staronové téma se do hry zapojují opět cla, poté co americký prezident obnovil snahu na znovuzavedení aspoň 10procentního tarifu na 60 obchodních partnerů. Tentokrát se snaží protlačit cla na základě vyšetřování využívání nucené práce. S tématem je sice třeba znovu počítat, ale zatím nepůsobí jako akutní hrozba.
Dnes nás čeká report ADP, který je jednou z indikací o situaci na americkém trhu práce, jež dostáváme krátce před oficiálními vládními daty. Vyjde také report ISM ze sektoru služeb. Po závěru trhu navíc zveřejňují Broadcom či Crowdstrike jakožto zástupci polovodičového, resp. softwarového sektoru, na něž se upírá pozornost investorů.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1928
|-0.0735
|24.2240
|24.1755
|CZK/USD
|20.8300
|0.1009
|20.8530
|20.8030
|HUF/EUR
|355.6214
|0.1824
|356.4617
|354.6951
|PLN/EUR
|4.2416
|0.1301
|4.2441
|4.2347
|CNY/EUR
|7.8619
|-0.0886
|7.8714
|7.8576
|JPY/EUR
|185.6255
|-0.1933
|186.0340
|185.1214
|JPY/USD
|159.8310
|-0.0432
|160.0000
|159.3710
|GBP/EUR
|0.8636
|-0.0417
|0.8643
|0.8631
|CHF/EUR
|0.9166
|0.1176
|0.9173
|0.9151
|NOK/EUR
|10.7755
|-0.2296
|10.8249
|10.7731
|SEK/EUR
|10.8759
|0.4002
|10.8825
|10.8318
| USD/EUR
|1.1614
|-0.1543
|1.1634
|1.1605
|AUD/USD
|1.3955
|0.1975
|1.3980
|1.3924
|CAD/USD
|1.3853
|0.0972
|1.3859
|1.3837