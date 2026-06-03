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Hedgeové fondy nakupují akcie nejrychleji za půl roku. Přestávají být opatrné a navyšují riziko

Hedgeové fondy nakupují akcie nejrychleji za půl roku. Přestávají být opatrné a navyšují riziko

03.06.2026 6:03
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Hedgeové fondy sázejí na pokračování rally, kterou podporuje silná výsledková sezóna i boom umělé inteligence. Data Goldman Sachs ukazují na prudký obrat z předchozí opatrné nálady a na návrat chuti riskovat, a to navzdory přetrvávajícím makroekonomickým nejistotám.

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