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Wall Street opět útočila na rekordy. AI infrastruktura žene trh vzhůru, polovodiče dominují

Wall Street opět útočila na rekordy. AI infrastruktura žene trh vzhůru, polovodiče dominují

02.06.2026 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akcie dnes navazují na mimořádně silnou sérii růstů a hlavní indexy opět atakovaly historická maxima. Optimismus investorů nadále poháněla především umělá inteligence, masivní investice do datových center a pokračující boom polovodičového sektoru. Přesto se pod povrchem začínají objevovat známky selektivity a rostoucích rizik.

AI zůstává hlavním motorem trhu. Největším tématem dne je pokračující vlna investic do AI infrastruktury. Pozitivní sentiment podpořily zejména výsledky Hewlett Packard Enterprise, která zvýšila své dlouhodobé cíle a těží z rostoucí poptávky po AI serverech. Další impuls přišel od Alphabetu, který oznámil plán získat až 80 miliard dolarů na další rozšiřování AI infrastruktury.

Polovodiče znovu vedou růst. Pozornost investorů se soustředí zejména na společnosti NVIDIA, Marvell Technology, AMD a Intel. Nvidia nadále těží z enormní poptávky po AI výpočetním výkonu a podporuje celý sektor.

Intel zůstává pod drobnohledem. Po předchozí mimořádně silné rally akcie spíše konsolidují, ale sentiment kolem společnosti zůstává výrazně lepší než na začátku roku. Investoři sledují rozvoj foundry byznysu, možné nové výrobní kontrakty a návrat Intelu do centra polovodičového průmyslu.

Přestože indexy míří k dalším rekordům, růst není plošný. Investoři začínají více rozlišovat mezi jednotlivými AI příběhy a sledují schopnost firem proměnit vysoké investice do umělé inteligence ve skutečné zisky.

Vedle AI sledují investoři také geopolitickou situaci. Vyšší ceny ropy a geopolitická nejistota představují potenciální zdroj volatility pro další týdny.

Závěrečné shrnutí bude zmiňovat, že hlavním motorem amerického trhu zůstává AI investiční cyklus. Peníze dál proudí do výrobců čipů, datových center a infrastruktury potřebné pro rozvoj umělé inteligence. Současně ale roste závislost trhu na relativně úzké skupině vítězů.





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