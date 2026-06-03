Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
OECD snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky, Česko má růst o 1,9 %

OECD snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky, Česko má růst o 1,9 %

03.06.2026 9:36
Autor: ČTK

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,8 procenta z tempa 3,4 procenta loni. Ve svém výhledu to dnes předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu snížila z 2,9 procenta, který měla v březnové prognóze. Na globální hospodářství má podle OECD negativní dopad konflikt na Blízkém východě.

"Vývoj konfliktu na Blízkém východě zůstává nejistý, jeho ekonomické důsledky se však pravděpodobně budou projevovat ještě určitou dobu i po jeho vyřešení," uvedla OECD.

Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě, což vyvolalo obavy ze zpomalení hospodářského růstu a vzestupu inflace.

OECD ve svém základním scénáři předpokládá, že ceny energií se od poloviny letošního roku začnou postupně snižovat. V příštím roce by pak měl růst světové ekonomiky podle prognózy OECD zrychlit na 3,1 procenta.

Organizace však upozornila, že pokud by výpadky v dodávkách přes Hormuzský průliv pokračovaly až do příštího roku, mohl by růst světové ekonomiky v letošním roce činit pouze 2,1 procenta a v roce příštím 1,8 procenta. Některé země by se tak mohly dostat do recese, nebo se k ní přiblížit.

Hospodářský růst v eurozóně by měl v letošním roce podle základního scénáře OECD zpomalit na 0,8 procenta z loňského tempa 1,4 procenta. Výrazně mírnější by mělo být zpomalení hospodářské expanze ve Spojených státech, kde by se měl hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýšit o dvě procenta po loňském růstu o 2,1 procenta. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.

"Ačkoli se očekává, že šok na trhu s energiemi a zvýšená nejistota pramenící z konfliktu na Blízkém východě podkopou růst spotřeby domácností, základní hospodářský růst nadále podporují vysoké investice spojené s umělou inteligencí," uvedla OECD k hospodářskému vývoji v USA.

Růst čínské ekonomiky, která je druhá největší na světě, letos podle OECD zvolní na 4,5 procenta z loňských pěti procent.

Výhled růstu české ekonomiky klesl na 1,9 procenta

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9 procenta, v prosinci čekala růst o dvě procenta, jako důvod zmiňuje dopady drahých energií. Na příští rok počítá se zrychlením tempa růstu na 2,1 procenta. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6 procenta.

Organizace uvedla, že vyšší ceny energií a potravin budou mít negativní dopad na reálný disponibilní příjem domácností a zpomalí růst spotřeby. Nejistota bude podle OECD v letošním roce značná, investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je strukturální fondy a také fondy na oživení EU. V příštím roce ale růst investic patrně zpomalí.

OECD očekává, že v příštím roce posílí export, a to díky fiskální expanzi v Německu. Riziko pro exportně orientovanou českou ekonomiku organizace spatřuje v dlouhodobém konfliktu na Blízkém východě, který by mohl vést k výraznějšímu narušení dodavatelských řetězců. Problém by znamenalo také opětovné zpřísnění obchodních omezení, k nimž by přistoupily Spojené státy.

Organizace doporučuje, aby vládní dotace u cen energií trvaly jen přechodnou dobu. Měly by podle ní být určeny hlavně nejzranitelnějším domácnostem a podnikům. Zároveň by měla zůstat zachována motivace ke snižování spotřeby fosilních paliv. OECD také doporučuje zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie. Zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost by pomohlo lepší zacílení podpory výzkumu a vývoje a rozvoj kapitálového trhu, dodává organizace, která sídlí v Paříži.

OECD v současné době sdružuje 38 zemí. Ustavující sjezd měla v září 1961, její počátky ale sahají do poválečné Evropy. Její předchůdkyní byla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, která byla založena v dubnu 1948 pro řízení amerického Marshallova plánu na pomoc evropským zemím zničeným druhou světovou válkou. Česká republika se členem OECD stala v prosinci 1995.

 

Čtěte více:

Hedgeové fondy nakupují akcie nejrychleji za půl roku. Přestávají být opatrné a navyšují riziko
03.06.2026 6:03
Hedgeové fondy nakupují akcie nejrychleji za půl roku. Přestávají být opatrné a navyšují riziko
Hedgeové fondy sázejí na pokračování rally, kterou podporuje silná výs...
Wall Street opět útočila na rekordy. AI infrastruktura žene trh vzhůru, polovodiče dominují
02.06.2026 22:02
Wall Street opět útočila na rekordy. AI infrastruktura žene trh vzhůru, polovodiče dominují
Americké akcie dnes navazují na mimořádně silnou sérii růstů a hlavní ...
Trumpova cla znovu na scéně, IPO má SpaceX přinést 75 miliard dolarů, Evropa otevře poklesem
03.06.2026 8:47
Trumpova cla znovu na scéně, IPO má SpaceX přinést 75 miliard dolarů, Evropa otevře poklesem
Americký prezident Donald Trump plánuje zavést nová cla, americká armá...
Rozbřesk: ECB signalizačně zvýší úrokové sazby
03.06.2026 8:52
Rozbřesk: ECB signalizačně zvýší úrokové sazby
Cenové tlaky v eurozóně nabírají na obrátkách. Celková inflace vystoup...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.06.2026
10:05SpaceX: rekordní IPO za 75 miliard dolarů po 135 dolarech za kus
9:36OECD snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky, Česko má růst o 1,9 %
8:52Rozbřesk: ECB signalizačně zvýší úrokové sazby
8:47Trumpova cla znovu na scéně, IPO má SpaceX přinést 75 miliard dolarů, Evropa otevře poklesem  
6:03Hedgeové fondy nakupují akcie nejrychleji za půl roku. Přestávají být opatrné a navyšují riziko  
02.06.2026
22:02Wall Street opět útočila na rekordy. AI infrastruktura žene trh vzhůru, polovodiče dominují  
17:46Kofole stouply v prvním čtvrtletí tržby o 13,7 % a provozní zisk o více než 15 %
17:06Měnící se hyperziskovost hyperscalerů
15:12Akcie Hewlett Packard Enterprise vystřelily po výsledcích o 30 procent. Tržby žene nákupní horečka
13:50ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
13:25Zlato letos padá, přitom ještě nedávno připomínalo technologické akcie  
12:52Alphabet chce získat na další investice do AI až 80 miliard dolarů. Zapojí se i Berkshire Hathaway
11:47Nejrizikovější tech akcie letí vzhůru. Analytici radí: vyberte zisky  
11:36Inflace v eurozóně překonala tři procenta. ECB je pod tlakem zvýšit sazby  
11:17UniCredit už si zajistila v Commerzbank více než 30procentní podíl
11:08Florida jako první stát USA zažalovala OpenAI, firma podle žalobců tajila rizika
10:45Průzkum ČSOB: Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých firem
10:02Šéf Nvidie označil Marvell Technology za další bilionovou společnost. Akcie poslal o 27 procent nahoru
8:57ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie  
8:43ČEZ, a.s.: Informace o změnách v dozorčí radě a ve výboru pro audit na základě výsledků jednání VH 1. 6. 2026

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM ve službách
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět