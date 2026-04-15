S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem

15.04.2026 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes pokračovaly v růstu poté, co index S&P 500 vystoupal na nové historické maximum. Investory podpořila kombinace optimismu ohledně možného mírového urovnání konfliktu na Blízkém východě a silného začátku výsledkové sezóny.

Index S&P 500 posílil a překonal dosavadní rekord z konce ledna. Finanční sektor patřil k nejsilnějším, když Bank of America a Morgan Stanley těžily z výrazně lepších příjmů z akciového obchodování. Investoři znovu přehodnocují rizikovou prémii, která se na trzích vytvořila po vypuknutí konfliktu koncem února, a vrací pozornost k umělé inteligenci a odolnosti amerických firem.

Podle dostupných informací Spojené státy a Írán zvažují prodloužení současného příměří o další 2 týdny, aby vznikl prostor pro vyjednání komplexnější mírové dohody. Zprostředkovatelé se snaží připravit detaily, které by řešily nejspornější otázky. Právě očekávání další diplomatické cesty snižují averzi k riziku a podporují návrat kapitálu do akcií.

Analytici upozorňují, že trh reaguje především na absenci negativních zpráv. Technické faktory zůstávají příznivé a naznačují prostor pro další růst akcií i dluhopisů. Jakmile bude dopad konfliktu lépe čitelný, investory však čeká další přehodnocení výhledu. Zatím převládá víra, že škody pro globální ekonomiku budou omezenější, než se původně obávalo.

Na komoditních trzích byla situace klidnější. Výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl na 3,77 % a odráží stabilní makroekonomická data. Dolar zůstal bez výraznějších změn a zlato oslabilo k úrovni kolem 4 800 dolarů za unci.

Technologické akcie se v posledních dnech dostaly zpět do čela trhu poté, co většinu letošního roku zaostávaly. Oracle posílil o 5 %, Microsoft a Palantir přidaly zhruba 6 %. Akcie Robinhoodu vyskočily přibližně o 10 % poté, co americký regulátor schválil změny pravidel pro denní obchodování drobných investorů.

Technicky orientovaní analytici upozorňují, že šíře trhu i trendové indikátory se zlepšují od březnových minim. Přesto zůstává určitou brzdou skutečnost, že rally je do značné míry tažena titulky a náladou kolem geopolitiky. S postupující výsledkovou sezónou se pozornost investorů přesune k tomu, zda konflikt negativně ovlivnil firemní výhledy a ochotu spotřebitelů utrácet.

UBS nadále vidí prostor pro pokračování růstu trhu po zbytek roku. Podle banky zůstává kombinace solidního růstu zisků a podpůrného makroekonomického prostředí příznivá. Bloomberg upozorňuje, že americké akcie sehrály klíčovou roli v globálním oživení a návrat valuací k úrovním před konfliktem by implikoval další růst indexu S&P 500 nad hranici 7 200 bodů.

Z firemních zpráv zaujalo, že Jane Street navýšil podíl ve společnosti CoreWeave o 1 miliardu dolarů a plánuje investice do AI infrastruktury v objemu až 6 miliard dolarů. Morgan Stanley zažila rekordní první čtvrtletí v oblasti akciového obchodování. Bank of America oznámila nejvyšší čtvrtletní výnosy z obchodování s akciemi za více než dekádu. Allbirds překvapil strategickým obratem k AI výpočetní infrastruktuře poté, co se zdálo, že směřuje k ukončení činnosti.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +0,82 %, Nasdaq 100 : +1,40 % a Dow Jones : -0,15 %.



Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět