Dow Jones na nových maximech; S&P 500 rostl osmý týden v řadě

Americké akciové trhy si v závěru týdne připsaly třetí růst v řadě. Index S&P 500 po týdnu opět narazil na tvrdou rezistenci na úrovni 7500, zatímco index DJIA zavřel počtvrté v historii nad hranicí 50 000, když zavřel na novém maximu. Přibližně procentní týdenní nárůst indexu S&P 500 představuje již osmý týdenní růst v řadě, což je nejdelší týdenní vítězná šňůra od prosince 2023. Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity ovšem žádný optimismus nepřinesl, když v květnu poklesl potřetí v řadě a zastavil se až na 44,8, což představuje jeho historické minimum. Američtí spotřebitelé v tomto průzkumu zdůrazňovali především strach z vysokých cen pohonných hmot.
Pokračující zájem o polovodičový sektor vynesl na historické maximum akcie AMD, které si v tomto týdnu připsaly již desátý týdenní růst během posledních jedenácti týdnů. Z tohoto sektoru se dařilo i akciím SuperMicro nebo , ovšem vítězem se staly akcie s více než 11% růstem.
Dalším tahounem dnešního růstu byly akcie společnosti , která bude v příštím týdnu reportovat své čtvrtletní výsledky. Zvyšování odhadů analytiků pro tento výsledkový report pomohlo akciím ke dvoucifernému růstu. K tomuto silnému růstu přispělo i zveřejnění silných hospodářských čísel jejího čínského konkurenta Lenovo.