Dow Jones na nových maximech; S&P 500 rostl osmý týden v řadě

22.05.2026 22:00
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy si v závěru týdne připsaly třetí růst v řadě. Index S&P 500 po týdnu opět narazil na tvrdou rezistenci na úrovni 7500, zatímco index DJIA zavřel počtvrté v historii nad hranicí 50 000, když zavřel na novém maximu. Přibližně procentní týdenní nárůst indexu S&P 500 představuje již osmý týdenní růst v řadě, což je nejdelší týdenní vítězná šňůra od prosince 2023. Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity ovšem žádný optimismus nepřinesl, když v květnu poklesl potřetí v řadě a zastavil se až na 44,8, což představuje jeho historické minimum. Američtí spotřebitelé v tomto průzkumu zdůrazňovali především strach z vysokých cen pohonných hmot. 

Pokračující zájem o polovodičový sektor vynesl na historické maximum akcie AMD, které si v tomto týdnu připsaly již desátý týdenní růst během posledních jedenácti týdnů. Z tohoto sektoru se dařilo i akciím SuperMicro nebo Texas Instruments, ovšem vítězem se staly akcie Qualcomm s více než 11% růstem. 

Dalším tahounem dnešního růstu byly akcie společnosti Dell, která bude v příštím týdnu reportovat své čtvrtletní výsledky. Zvyšování odhadů analytiků pro tento výsledkový report pomohlo akciím Dell ke dvoucifernému růstu. K tomuto silnému růstu přispělo i zveřejnění silných hospodářských čísel jejího čínského konkurenta Lenovo. 




22.05.2026
22:00Dow Jones na nových maximech; S&P 500 rostl osmý týden v řadě  
17:15Spotřebitelská důvěra v USA klesla kvůli obavám z inflace na rekordní minimum
16:56Češi berou státní dluhopisy útokem. Vybralo se už přes 20 miliard
16:30Traders Talk: Nvidia potvrdila AI boom, Colt překvapil a Strnad sází na dividendu
16:30Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku
14:42Čínská mezera a americké překvapení
14:23NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
13:08Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence
12:51ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
11:42Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
11:22Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace

Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět