Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“

17.04.2026 14:40
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Elon Musk rozjíždí další z velkých plánů. Jeho tým podle informací agentury Bloomberg oslovil klíčové dodavatele zařízení pro výrobu čipů, což naznačuje, že projekt Terafab – zaměřený na masivní vlastní výrobu špičkových polovodičů – se posouvá dál. Ambice jsou enormní: Musk chce dosáhnout výpočetní kapacity, která by překonala současnou globální produkci, a podpořit tak své aktivity v oblasti umělé inteligence, robotiky i datových center ve vesmíru. Jde však o mimořádně kapitálově náročný plán a zda se ho opravdu podaří uskutečnit, zůstává otevřenou otázkou.

Zástupci Elona Muska oslovili dodavatele čipů, včetně společností Applied Materials, Tokyo Electron a Lam Research, což naznačuje, že tento miliardář pokračuje ve svém plánovaném projektu Terafab, v rámci něhož chce proniknout do výroby špičkových čipů. Zaměstnanci pracující pro společný podnik Tesly a SpaceX si vyžádali cenové nabídky a dodací lhůty pro řadu zařízení na výrobu čipů, uvedli pro Bloomberg lidé obeznámení s touto záležitostí.

V posledních týdnech podle těchto zdrojů oslovili zástupci výrobce fotomasek, substrátů, leptacích zařízení, nanášecích systémů, čisticích zařízení, testovacích přístrojů i další výrobce výrobních nástrojů pro čipy. Dotyční si nepřáli být jmenováni, protože šlo o neveřejná jednání, a poskytli jen minimální informace o produktech, které se mají vyrábět. Musk chce postupovat „rychlostí světla“, bylo jedné osobě řečeno.

Podle zdrojů je Musk v rámci tohoto projektu ochoten zaplatit dodavatelům výrazně více, než uvádějí jejich oficiální cenové nabídky, pokud mu dají v dodávkách přednost. Zatím ale nebyly zadány žádné závazné objednávky, protože není jasné, jaká technologie se bude používat ani kde přesně se budou čipy vyrábět.

Projekt Terafab, jehož cílem je dodat 1 terawatt roční výpočetní kapacity, je nejnovějším ambiciózním Muskovým počinem. I když Tesla navrhuje vlastní čipy pro autopilota, Muskovy společnosti nikdy polovodiče samy nevyráběly. Přesto nyní Musk chce rozjet jejich výrobu v takovém rozsahu, který by zastínil současnou globální výrobní kapacitu. Začít chce pilotní výrobní linkou v Austinu, která by využívala stávající továrnu Tesly na elektromobily a její infrastrukturu. Společnost Intel rovněž uvedla, že se k iniciativě Terafab připojí.

Konečný rozsah projektu i to, zda se rozšíří do jedné megalokality nebo do více lokalit mimo Texas, zůstává nejasné. Čipy by se ale měly používat k podpoře Muskova podnikání v oblasti umělé inteligence xAI, řady humanoidních robotů a datových center ve vesmíru, což je další ambice, které mnozí v polovodičovém průmyslu neberou vážně.

Prvním krokem má být výstavba pilotní výrobní linky s kapacitou 3 000 waferů měsíčně, uvedly zdroje. Výroba křemíkových čipů se má zahájit do roku 2029 a se postupně navyšovat, dodal jeden ze zdrojů. Projekt by podle odhadů analytiků Bernsteinu vyžadoval kapitálové výdaje ve výši přibližně 5 až 13 bilionů dolarů. Pro porovnání: Amazon.com, Alphabet, Meta a Microsoft očekávají, že jen letos dohromady utratí na vybudování infrastruktury datových center přibližně 650 miliard dolarů.

Generální ředitel TSMC C. C. Wei vzkázal Muskovi během konferenčního hovoru k výsledkům hospodaření. „Výstavba nového závodu trvá dva až tři roky – žádná zkratka – a další jeden nebo dva roky trvá jeho rozjezd,“ podotkl. „Žádné zkratky neexistují.“

Někteří se ptají, zda se Muskovi vůbec někdy podaří projekt Terafab dokončit, jiní tvrdí, že tento miliardář už dokázal to, co se zdálo být nemožné, jako je vytvoření komerčně životaschopného raketového podniku SpaceX a uvedení elektromobilů Tesla do mainstreamu.

Společnost ASML Holding je pravděpodobně nejdůležitější součástí dodavatelského řetězce pro výrobu čipů. Je to jediná společnost, která dokáže vyrábět stroje pro extrémní ultrafialovou litografii, což je pro každého výrobce čipů, který chce vyrábět nejsofistikovanější polovodiče ve velkém, nezbytné. Není však jasné, zda Muskův tým už tuto nizozemskou společnost oslovil.

Ani Berenberg dosud Terafab do svých finančních modelů pro ASML nezahrnula. Tammy Qiu, vedoucí výzkumu technologických akcií v této bance, k tomu uvedla: „Záměr je skutečný,“ ale další dva roky se nic významného nestane. „Terafab jsme do našich čísel nezařadili.“

Zdroj foto: ASML


Váš názor
  • Přidat názor
     
    17.04.2026 14:51

    A zas by byla další firma, kam může Musk dodat pár set cybertrucků. Aby tam pěkně stály vyrovnaný na dvorku...
    qwer
