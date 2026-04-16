Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají

16.04.2026 16:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Prodeje futuristického pick-upu Tesla Cybertruck v posledních měsících výrazně podporují nákupy ze strany dalších firem ovládaných Elonem Muskem. Neobvyklé přesuny vozů uvnitř jeho podnikatelského impéria naznačují, že kontroverzní model se zatím nedaří prosadit mezi běžnými spotřebiteli, informuje agentura Bloomberg.

Podle registračních dat společnosti S&P Global Mobility, která má Bloomberg k dispozici, připadlo v loňském čtvrtém čtvrtletí v USA 1 279 Cybertrucků na SpaceX, raketovou a satelitní firmu řízenou Muskem. To představuje více než 18?procent z celkových 7 071 registrovaných vozů v daném období. Další desítky kusů si pořídily jiné Muskovi společnosti.

Celkově tak téměř každý pátý Cybertruck registrovaný na konci loňského roku putoval z jedné části Muskova podnikatelského ekosystému do jiné. Tyto nákupy navíc pokračují i letos a jejich hodnota se pravděpodobně pohybuje nad hranicí 100 milionů dolarů.

Bez započtení objednávek od SpaceX a dalších Muskových firem (např. xAI, Boring Company nebo Neuralink) by registrace Cybertrucků ve čtvrtém kvartálu meziročně propadly o 51 procent.

„Tesla zjevně naráží na limity poptávky po Cybertrucku,“ řekl Bloombergu Sam Fiorani, viceprezident poradenské společnosti AutoForecast Solutions. Tesla ani Muskovy další firmy na žádosti o komentář nereagovaly.

00

Výrobce elektromobilů čelí stále většímu tlaku na oživení prodejů napříč celou modelovou řadou. Automobilka se letos může potýkat už se třetím rokem poklesu odbytu v řadě. Po letech dominance navíc přišla o pozici největšího světového prodejce elektromobilů, když ji loni předstihla čínská BYD.

Investoři zatím pokles prodejů povětšinou přehlíželi s ohledem na Muskův důraz na dlouhodobé projekty, jako jsou robotaxi nebo humanoidní roboti. Tyto iniciativy jsou však stále daleko od komerční reality a trpělivost akcionářů slábne. Od prosincového maxima tak akcie Tesly klesly přibližně o pětinu.

Vysoká očekávání

Cybertruck vstoupil na trh koncem roku 2023 za velkého mediálního zájmu. Tesla si od něj slibovala průnik do lukrativního amerického segmentu pick-upů, kde tradičně dominují Ford, General Motors a Stellantis. Elon Musk před uvedením modelu hovořil o produkci až 250 tisíc vozů ročně a označoval Cybertruck za nejlepší produkt, jaký kdy Tesla vytvořila, připomíná Bloomberg.

Už od začátku se ale objevovaly varovné signály. Radikální hranatý design rozdělil veřejnost a vůz se stal terčem posměchu i vandalismu, zejména v době sílící kritiky Muska. Výrazným problémem se ukázala také cena – místo původně slibovaných necelých 40 tisíc dolarů se první verze prodávaly za částky přesahující 100 tisíc dolarů.

První registrace Cybertrucků ze strany SpaceX se objevily loni v říjnu. Jen v lednu letošního roku přibylo dalších 158 vozů, v únoru pak 67. Při současné základní ceně kolem 70 tisíc dolarů to znamená, že Muskovy firmy za Cybertrucky dohromady zaplatily více než 100 milionů dolarů.

Není přitom zcela jasné, k jakým účelům jsou všechny tyto vozy využívány. Na sociálních sítích se objevily snímky dlouhých řad nečinných Cybertrucků na pozemcích SpaceX v Texasu. Podle vyjádření hlavního inženýra modelu mají postupně nahrazovat spalovací podpůrná vozidla, část z nich slouží i pro bezpečnostní účely. Server Electrek specializovaný na elektromobily v prosinci informoval, že SpaceX by mohla v budoucnu odebrat od Tesly až 2 000 kusů.

Elektrické pick-upy na okraji zájmu

Problémy Cybertrucku nejsou v rámci amerického trhu ojedinělé. Elektrické pick-upy obecně v prostředí stagnující poptávky po elektromobilech nenaplnily očekávání. Například Ford se rozhodl přeměnit elektrický F-150 Lightning na model s prodlouženým dojezdem a hybridním pohonem.

Navzdory výraznému meziročnímu poklesu zůstává Cybertruck podle dat Cox Automotive nejprodávanějším elektrickým pick-upem v USA, i když prodeje v prvním čtvrtletí klesly zhruba o 45?procent.


Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět