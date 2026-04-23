Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění

23.04.2026 13:48, aktualizováno: 23.4. 14:05
Autor: ČTK

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k připravovanému zestátnění firmy. Společnost by si v nové dceřiné firmě ponechala 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. O návrhu bude rozhodovat červnová valná hromada podniku. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu ČEZ. Peníze utržené z prodeje podílu v dceřiné firmě by následně měly usnadnit výkup minoritních akcionářů ČEZ.

Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády a odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem firmy. Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno avizoval, že kabinet chce celý proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.

"Návrh představenstva je vyústěním strategického směřování schváleného akcionáři na valné hromadě dne 28. 6. 2022 v rámci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ. Ta předvídá diferenciaci zaměření na výrobní a zákaznickou oblast se souvisejícím přeskupením a optimalizací vlastnické struktury aktiv Skupiny ČEZ a jejich řízení," uvedla firma. Zároveň ale přiznala, že představenstvo přihlédlo také k záměru státu prosadit výkup akcií minoritních akcionářů.

Do nové dceřiné firmy by měly být vyčleněny například ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Server iRozhlas a Radiožurnál dnes upozornily, že tyto divize spadají pod místopředsedu představenstva Pavla Cyraniho, který by novou firmu měl také vést.

Cena podílu, který chce podle ČEZ investorům nabídnout, by podle rozhlasu mohla činit i 150 miliard korun, což by výrazně snížilo zadlužení ČEZ. To by následně mělo firmě usnadnit pozdější výkup stávajících minoritářů z celé mateřské firmy.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) plán zestátnění ČEZ vysvětloval potřebou uvolnit firmě ruce k dalším investicím. Výkup minoritních akcionářů by přitom podle něj měla kompletně financovat společnost ze svých zdrojů. Konečná cena bude závislá od aktuální hodnoty akcií na burze, Havlíček ale v minulosti připustil náklady okolo 250 miliard korun.

Opozice plán na zestátnění ČEZ dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. "Nedává to ekonomický smysl," řekl v minulosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Rozporuplně plán hodnotí i někteří analytici.

Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy. 

 

Čtěte více:

Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
14.04.2026 13:34
Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
Stát zahájí letos v červnu první kroky k plánovanému zestátnění energe...
ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
22.04.2026 17:05
ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., na svém dnešním zasedání schvál...


Aktuální komentáře
23.04.2026
16:47Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků
16:22Akcionáři KB schválili návrh vedení vyplatit hrubou dividendu 95,60 Kč na akcii
15:55Portfolio 60/40: Akcie naceněny na revoluci, dluhopisy na „byznys jako obvykle“?
15:28Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
13:48Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění
13:13ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Valná hromada společnosti ČEZ
13:03SK Hynix prudce zvýšila zisk díky pamětím pro AI. Trh ale váhá, jak dlouho boom vydrží  
12:19Akcie ServiceNow po výsledcích prudce oslabily, firemní zakázky se kvůli válce na Blízkém východě zpozdily
11:57Evropě se nedaří navázat na americký růst. Podceňuje trh íránský problém?  
11:13Tesla nad odhady trhu, investory však znepokojují rostoucí kapitálové výdaje  
10:58Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci
10:34Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle
10:17Výhled na výsledky Monety: Hypotéky a poplatky táhnou, tlak na riziko roste  
10:13UNICAPITAL Invest VI a.s.: Výroční zpráva 2025
9:21CSG získala další zakázku na munici za téměř 250 milionů eur
8:56Rozbřesk: ČNB nemusí zvyšovat úrokové sazby. Prozatím
8:44České dividendy v centru pozornosti, příměří uklidňuje trhy a Tesla zvyšuje investice do AI a robotiky  
22.04.2026
22:42Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
22:02Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě  
17:47Hledání lepších systémů i pokusy o monetární absolutismus

