Microsoft zvýšil zisk o 23 procent, tržby překonaly očekávání analytiků

Americká softwarová společnost Microsoft navýšila čistý zisk ve třetím čtvrtletí svého finančního roku meziročně o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů (přibližně 664 miliard Kč). V přepočtu na jednu akcii zisk činil 4,27 USD. Tržby vzrostly meziročně o 18 procent na 82,9 miliardy dolarů (přibližně 1,73 bilionu Kč), čímž překonaly očekávání analytiků. Třetí čtvrtletí pro Microsoft skončilo 31. března.
Divize Microsoft Cloud, jež zahrnuje služby Azure a další cloudové produkty, vykázala tržby 54,5 miliardy dolarů, což je o 29 procent více než před rokem. Samotné tržby z Azure a souvisejících cloudových služeb vzrostly o 40 procent. Microsoft Azure firmám, službám i vládám poskytuje výpočetní výkon v cloudu na zakázku, datová úložiště a další digitální služby.
Tržby v oblasti "produktivity" a podnikových procesů, kam spadá řada Microsoft 365 a sociální síť LinkedIn, se zvýšily o 17 procent na 35 miliard dolarů. Tržby u spotřebitelské verze Microsoft 365 vzrostly o 33 procent, u podnikové o 19 procent a u LinkedInu o 12 procent.
Microsoft nedávno upravil formu svého partnerství se společností OpenAI, která stojí za chatbotem s prvky umělé inteligence ChatGPT. Microsoft nadále nebude mít výhradní přístup k modelům OpenAI. "Produkty OpenAI budou nejprve uváděny na platformu Azure, pokud Microsoft bude schopen či nebude chtít podporovat potřebné funkce. OpenAI aktuálně může poskytovat všechny své produkty zákazníkům napříč všemi cloudovými poskytovateli," uvedly firmy v prohlášení.
Microsoft v upravené verzi dohody partnerství, jež společnosti podepsaly, bude mít licenci na duševní vlastnictví OpenAI až do roku 2032. Technologický gigant, který stojí za operačním systémem Windows, tak nadále zůstává hlavním cloudovým partnerem OpenAI. Microsoft podle nových podmínek přestane start-upu vyplácet podíl na tržbách. Platby podílu na tržbách opačným směrem nadále budou plynout až do roku 2030.
Ještě loni na podzim společnost u výsledků za první čtvrtletí finančního roku uvedla, že investice do OpenAI jí snížily čistý čtvrtletní zisk o 3,1 miliardy dolarů, nyní šlo pouze o 14 milionů dolarů.
Microsoft patří k prvním investorům do OpenAI. V roce 2019 do firmy vložil jednu miliardu dolarů a na začátku roku 2023 dalších deset miliard. V poslední době se Microsoft orientuje také na konkurenční společnost Anthropic, do níž investuje a její technologie začlenila jak do svých cloudových služeb, tak do vlastních produktů jako Copilot.