Skupina Erste vstoupila do roku 2026 se ziskem nad očekáváním, vidí prostor pro akvizice nebo odměnu akcionářům

Bankovní skupina Group se sídlem ve Vídni, jejíž nejvýznamnější českou součástí je Česká spořitelna, zakončila letošní první čtvrtletí se ziskem nad číslem, které očekávaly trhy. Dosáhla silného růstu čistého úrokového výnosu, potvrzuje výhled managementu pro hospodaření a v rétorice k výsledkům se objevuje i prostor pro akvizice.
Podívejme se na hlavní čísla: meziročně zvýšila čistý zisk o 18 % na 879 milionů eur při očekávání trhu (vše konsensus Bloomberg) posazeném na 857,7 milionu eur. Čistý úrokový výnos banka meziročně zvýšila o 43 procent na 2,67 miliardy eur, zde bylo očekávání trhu hodnotou 2,68 mld. eur o chlup vyšší. Příjmy z poplatků a provizí banka meziročně zvýšila o 24 procent na 965 milionů eur, očekáváním trhu bylo 992,9 mil. eur. Trh bude sledovat komentáře k položce rezerv na úvěrové ztráty, kde byl očekáván nárůst z 85 na 353,7 milionu eur, oznámeným číslem je 439 milionů eur.
potvrdila managementem komunikovaný výhled pro hospodaření a pro rok 2026 počítá s dalším růstem ukazatele CET1. Tento vývoj mám krom jiného pomoci s uvolněním kapitálových podmínek a případně i poskytnout prostor v oblasti M&A, tedy k akvizicím či transakcím v jiné podobě.
Finanční ředitel Stefan Doerfler uvedl pro Bloomberg TV, že je banka „ok“ s tím, kde teď je z pohledu zahraniční expanze mimo současné trhy a soustředí se plnou integraci na polském trhu, rebranding a IT projekty. Kdykoli a v jakékoli podobě je připravena k posilování cestou M&A na stávajících trzích. CFO se dotkl komentářem také Maďarska, kde trh může „přestavět“ politický obrat a odblokování evropských fondů.
Podrobněji k výhledu
Skupina Erste po 1Q26 potvrzuje výhled na celý rok 2026, jehož cílem je dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) kolem 19 % a více než 20% růstu zisku na akcii oproti roku 2025 (po očištění o jednorázové vlivy). Základ výhledu stojí na solidním organickém výkonu v dosavadních sedmi klíčových trzích CEE a Rakousku, které by měl podporovat lepší makroekonomický vývoj, převážně stabilní úrokové sazby v eurozóně, stabilní marže a zdravý růst úvěrů přesahující 5 %. Provozní výsledek by se měl meziročně zlepšovat díky zhruba 5% růstu čistých úrokových výnosů, více než 5% růstu poplatků a kontrolovanému růstu nákladů kolem 3 %, což umožní mírné zlepšení poměru nákladů k výnosům.
Významnou roli v roce 2026 hraje podle skpupiny plná konsolidace Erste Bank Polska, která přináší jak růstový potenciál, tak výrazné jednorázové negativní dopady. Ty se projeví zejména v čistých úrokových výnosech (vliv amortizace reálné hodnoty převzatých aktiv), v provozních nákladech (odpisy vztahů se zákazníky, značky a integrační náklady) a v rizikových nákladech. Jednorázová IFRS 9 opravná položka k polskému portfoliu ve výši 302 mil. EUR není podle vedení známkou zhoršení kvality aktiv, ale technickým účetním efektem prvotní konsolidace.
Po započtení Polska tak Erste pro celý rok 2026 cílí na čisté úrokové výnosy přesahující 11 mld. EUR, poplatkové výnosy kolem 4 mld. EUR a provozní náklady zhruba 7 mld. EUR. Díky tomu by se poměr nákladů k výnosům měl zlepšit až k úrovni přibližně 45 %. Rizikové náklady, očištěné o jednorázový polský efekt, mají zůstat relativně nízké (25–30 bb), i když mírně nad úrovní ostatních trhů CEE. Reportovaný čistý zisk se očekává mírně pod 4 mld. EUR, zatímco očištěný zisk by měl být mírně nad touto hranicí.
Silná ziskovost by měla vést k dalšímu posílení kapitálové přiměřenosti CET1, což dává prostor pro návrat kapitálu akcionářům a/nebo další M&A aktivity. Hlavní rizika výhledu zůstávají spojena s geopolitickým a makroekonomickým vývojem, regulatorním prostředím a konkurenčními tlaky. Přímá expozice Erste na probíhající konflikty je minimální, nelze však vyloučit nepřímé dopady přes finanční trhy, ekonomický růst nebo právní a nefinanční rizika, shrnuje management.