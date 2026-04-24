ČEZ jedná o změnách struktury, Moneta bez dividendy i překvapení a Meta a Microsoft propouštějí

Domácí trh dnes vstřebává kombinaci důležitých firemních zpráv a globálních makro událostí. chystá briefing k možnému odštěpení nevýrobních aktiv, Moneta oznámila výsledky, zatímco naznačuje návrat k růstu tržeb v příštím roce. Do toho američtí technologičtí giganti propouštějí, aby uvolnili prostor pro investice do AI, a investoři sledují posuny v geopolitice i globálním kapitálu.
Vedení uspořádá ve 12:30 briefing o plánech na potenciální odštěpení nevýrobních aktiv a následně v 15:00 konferenční hovor o vlastnické struktuře a řízení Skupiny .
Kofola vykázal tržby za fiskální rok 2025 ve výši 10,8 mld. Kč (-3 % meziročně), zisk EBITDA ve výši 1,8 mld. Kč (-1,9 % meziročně) a čistý zisk ve výši 0,6 mld. Kč (-0,9 % meziročně). Ve fiskálním roce 2026 očekává EBITDA ve výši 1,8–1,9 mld. Kč a růst tržeb o +10 % meziročně. Vedení navrhuje dividendu ve výši 21 Kč/akcie.
Komerční banka včera schválila návrh na výplatu dividendy ve výši 95,6 Kč/akcie.
Moneta vykázala za 1. čtvrtletí 2026 čistý zisk ve výši 1,58 mld. Kč (+8,0 % meziročně), což je +0,8 % nad konsenzuálním odhadem (1,57 mld. Kč) společnosti. Celkově byly výsledky neutrální až mírně pozitivní, tažené mírným nárůstem klíčových výnosů a obezřetným řízením nákladů (poměr zisku k zisku 42,8 % oproti 44,3 %). Čistý úrokový výnos narostl na 2,52 mld. Kč (+7,7 % meziročně) a byl jen mírně nad naším i konsenzuálním očekáváním, podpořen růstem úvěrového portfolia. Hrubé úvěry vzrostly meziročně o 6,4 %, zatímco klientské vklady vzrostly meziročně o 3,6 %. Poplatky ve výši 863 milionů Kč byly v souladu s konsensem a meziročně vzrostly o 1,8 %, zejména v důsledku distribuce investičních produktů a vyšších transakčních poplatků. Provozní náklady dosáhly 1,51 mld. Kč (+1,0 % meziročně), což je v souladu s naším očekáváním (1,51 mld. Kč), ale mírně nad konsensem 1,5 mld. Kč. Banka v 1. čtvrtletí 2026 zaúčtovala čisté náklady ve výši 160 milionů Kč, což je o 9 milionů Kč více ve srovnání s konsensem, a to čistě díky retailovému segmentu. Poměr nesplácených úvěrů (NPL) činil 1,0 % s poměrem krytí NPL 123 %. Poměr T1 činil 13,7 % (oproti internímu střednědobému cíli 12,5 %), poměr celkového kapitálu 17,9 % (oproti cíli 15,25 %). Moneta také potvrdila svůj výhled na rok 2026: I) čistý kapitál (NI) 6,6 mld. USD, II) koeficient návratnosti kapitálu (COR) -20-35 p. bodů a III) návratnost kapitálu (ROTE) 23 %. Vzhledem k tomu, že většina pozitiv je již při současném ocenění ~3,2x P/BV zohledněna, očekáváme spíše tlumenou reakci ceny akcií. Připomínáme, že na akcie bude mít dopad i fakt, že se Moneta dnes obchoduje bez dividendy 11,5 Kč/akcie.
Izrael a Libanon prodlouží příměří o tři týdny, prohlásil Donald Trump, čímž se vytvoří prostor pro práci na dlouhodobé dohodě. Právě příspěvky amerického prezidenta na sociálních sítích přitom brání ochotě Íránu zapojit se do dalších mírových rozhovorů, uvádějí úředníci obeznámení s touto záležitostí. Mezitím cena ropy roste pátý den v řadě a výnosy 10letých amerických státních dluhopisů a dolar směřují k prvnímu týdennímu růstu za měsíc.
Společnost Pimco od začátku války soukromě půjčila více než 10 miliard dolarů státním dlužníkům v Perském zálivu a největší hedgeový fond obchodníka s energiemi Pierra Anduranda klesl o 52 % kvůli optimistickým sázkám na ropu učiněným na začátku konfliktu.
Lídři Evropské unie se dohodli na zahájení rozhovorů o zahájení procesu členství Ukrajiny. Unie předtím finalizovala dohodu o úvěru Kyjevu poté, co Maďarsko zrušilo své dlouhodobé veto.
Meta a plánují škrty nebo oznamují odkupy, které by mohly ovlivnit až 23 000 pracovních míst, když tito technologičtí giganti snižují výdaje, aby mohli investovat miliardy do infrastruktury umělé inteligence. Nejprve nabídl dobrovolný odchod do důchodu tisícům svých zaměstnanců, na což bude mít nárok asi 7 % jeho zaměstnanců v USA, což tento tradiční gigant v tomto měřítku nikdy předtím neudělal. Pak Meta Marka Zuckerberg uvedla, že plánuje od 20. května propustit 10 % pracovníků, tedy zhruba 8 000 zaměstnanců.
Akcie Intelu po uzavření trhu prudce vzrostly poté, co výrobce čipů zveřejnil ohromující prognózu tržeb, která byla podpořena masivním rozvojem umělé inteligence.
Ministerstvo spravedlnosti USA překlasifikovalo státem regulovanou marihuanu na méně nebezpečnou drogu, což je zásadní změna, která by mohla zvýšit prodej legálního konopí. Tento krok pravděpodobně usnadní provoz konopných společností, včetně potenciálního získání většího přístupu k bankovnímu systému a snížení daní, a podpoří lékařský výzkum s touto drogou.