Amazon hlásí díky poptávce po AI největší růst cloudu od roku 2022

Cloudová divize Amazonu zaznamenala v letošním prvním čtvrtletí nejrychlejší tempo růstu za více než tři roky. Služba Amazon Web Services (AWS) těžila z rozšiřování datové infrastruktury i z rostoucího objemu zakázek od předních firem zaměřených na umělou inteligenci, zejména od startupů Anthropic a OpenAI.
Nejprve k základním číslům: EPS pohodlně překonal odhady trhu, když činil 2,78 USD při konsenzu1,63 USD. Celkové tržby vzrostly meziročně o 17 procent na 181,5 miliardy dolarů. I zde se jednalo o pokoření průměrného odhadu analytiků, který byl 177,2 mld. USD.
Tržby ze zmíněné cloudové služby AWS, jež tvoří přibližně pětinu celkových výnosů Amazonu a zároveň generuje většinu provozního zisku firmy, dosáhly v prvním čtvrtletí 37,6 miliardy dolarů. Meziročně tak vzrostly o 28 procent, což představuje nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí roku 2022, podotýká agentura Bloomberg.
V posledních měsících Amazon významně posílil svou pozici v AI ekosystému prostřednictvím investic do dvou klíčových startupů OpenAI a Anthropic. Tyto dohody zahrnují závazky, které předpokládají, že obě společnosti v následujících letech utratí za cloudové služby AWS více než 100 miliard dolarů. Partnerství pomohla zmírnit obavy investorů ze zpomalování růstu AWS a také z absence výrazného spotřebitelského AI produktu Amazonu, který by se mohl rovnat nástrojům, jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini.
Na druhé straně, podobně jako v případě Meta Platforms, se rychlá expanze promítla do výrazného nárůstu kapitálových výdajů. Amazon v prvním čtvrtletí investoval 44,2 miliardy dolarů, čímž přebil odhady analytiků a naznačil tak, že náklady na budování infrastruktury jsou vyšší, než se původně předpokládalo.
Generální ředitel Andy Jassy však opakovaně uvedl, že společnost letos plánuje investovat zhruba 200 miliard dolarů, což představuje oproti loňsku 56procentní nárůst.
Akcie Amazonu na čísla hospodaření nejprve příliš nereagovaly. V poobchodní fázi se zprvu pohybovaly lehounce v záporu, zhruba hodinu po zveřejnění výsledků ale ztrátu navýšily na minus čtyři procenta.