Nejoptimističtější korekce v historii trhů a posun tam, kde jsme byli

24.04.2026 17:25
Autor: Jiří Soustružník

Index S&P 500 od počátku roku připisuje asi 3,6 %, za poslední měsíc více než 8 %. S tím, že si prošel i znatelnou, ale krátce trvající korekcí. Nyní je tak na nových maximech a dnes se trochu podíváme, jak moc to znamená „tam, kde jsme byli“. To lze samozřejmě uchopit mnoha způsoby, já nabídnu konkrétně pohled na finanční podmínky (které jsou svým způsobem důležitějším ukazatelem, než nastavení sazeb Fedu). A na srovnání současných valuací s těmi na dně trhu a z počátku roku.

Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje index finančních podmínek v USA a to na celkové úrovni a bez vlivu akciového trhu. V obou případech jsou nyní FP zhruba na stejné úrovni, jako na počátku letošního roku. A výrazně uvolněnější než před pár týdny, kdy vrcholil minicyklus jejich utažení. Připomenu, že do FP se vedle akciového trhu promítá kurz dolaru a výnosy vládních a korporátních dluhopisů. Tedy obecně dolar a různé složky nákladu kapitálu.

FP jsou tedy nyní znatelně uvolněné, ekonomiku by neměly brzdit, naopak. Je tu samozřejmě diskuse o tom, koho se FP hlavně týkají – jsou to spíše větší společnosti, ty menší jsou více navázány na bankovní půjčky a zde nemusí být situace stejná, jako ta vykreslená za pomocí FP. Nicméně stále zřejmě platí, že FP jsou významným ukazatelem, podle některých studií mají na ekonomiku větší vliv než sazby. Což konec konců odpovídá tomu, že sazby mohou jít jedním směrem, ale výnosy dluhopisů a další složky FP obráceným. A pro ekonomiku jsou důležitější tito „prostředníci“.

Co je nyní hodně jiné než na počátku roku je celkový geo - ekonomický kontext. V tom smyslu, že inflační tlaky velice pravděpodobně zesílily. Máme tu tedy kombo z nadále uvolněných FP a silnější inflačních tlaků. To by ve výsledku znamenalo menší motivaci pro Fed snižovat sazby. Nebo větší pro jejich zvyšování. Jinak řečeno, trhy teď možná nedělají tolik práce za Fed jako jí dělají proti němu.

Podívejme se ještě na vývoj na úrovni valuací. Následující graf ukazuje oranžovými body současné poměry cen akcií k ziskům ve srovnání s dvacetiletým mediánem. K tomu přidává modrými body vyznačené valuace z počátku roku a červenými z nedávno dosaženého dna:

Americké trhy tedy (zatím) nejsou s valuacemi tam, kde na počátku roku, ale zase tolik nechybí. Ještě menší je rozdíl na trhu bez velkých technologií. A i na zmíněném dnu byly poměry cen akcií k ziskům na akcii vysoko nad historickými standardy. Na rozvíjejících se trzích (EM) se PE dostalo tam, kde se nachází historický standard, podobně tomu bylo v Číně.

Celkově tak lze říci, že prodělané dno bylo možná nejoptimističtější korekcí v historii trhů. A nyní se situace vrací téměř tam, kde byla na počátku roku. S ohledem na změnu v celkovém geo-ekonomickém kontextu to znamená, že na trzích vládne velké nadšení, stále zřejmě silně související s novými technologiemi. Akciové trhy, respektive AI příběhy působící na akciové trhy z části chrání americkou ekonomiku od důsledků toho, co činí tamní vláda. V USA se totiž vývoj na akciích může výrazně projevovat přes efekt bohatství na chování domácností a přes náklad kapitálu a sentiment na chování firem.


