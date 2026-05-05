PayPal bude škrtat a propouštět, nový CEO chce firmu znovu nastartovat

PayPal pod vedením nového generálního ředitele Enriqua Lorese zahajuje razantní kroky ke snížení nákladů a zjednodušení organizace, aby firmu po letech silné konkurence znovu nasměroval k udržitelnému růstu. Společnost plánuje během dvou až tří let ušetřit nejméně 1,5 miliardy dolarů, a to i za cenu propouštění, přestože v prvním čtvrtletí překonala odhady zisku. Investoři nyní sledují, zda kombinace úspor a cílených investic do technologií dokáže PayPalu vrátit dynamiku. Výhled hospodaření ale ponechává. Akcie v pre-marketu rostou o 0,8 %.
PayPal plánuje snižovat náklady a rušit pracovní místa v rámci snahy nového generálního ředitele Enriqua Lorese tuto firmu z oblasti platebních služeb znovu nastartovat po letech silné konkurence. PayPal tak chce v příštích dvou až třech letech dosáhnout úspor nejméně 1,5 miliardy dolarů. Firma zároveň oznámila za první čtvrtletí upravený zisk na akcii ve výši 1,34 dolaru, čímž překonala průměrný odhad analytiků na úrovni 1,27 dolaru.
Lores se funkce CEO ujal v březnu poté, co PayPal v posledních letech zápasil s problémy. Minulý týden společnost oznámila, že reorganizovala své byznysové divize, včetně personálních změn na klíčových pozicích. V úterní prezentaci Lores uvedl, že během prvních dvou měsíců ve funkci identifikoval „prostor pro zjednodušení provozu“ i „potenciál ke snížení nákladové struktury“. Dodal také, že firma plánuje znovu investovat do modernizace své technologické infrastruktury.
„Podnikáme cílené kroky k zostření naší strategie, zjednodušení organizace a zlepšení jak růstové trajektorie, tak i nákladové struktury tím, že investujeme tam, kde očekáváme největší dopad,“ uvedl Lores v prohlášení. „Jsem přesvědčen, že dokážeme nasměrovat firmu na udržitelnější dráhu dlouhodobého růstu.“
Také někteří fintechoví konkurenti PayPalu v poslední době propouštějí. Společnost Coinbase Global v úterý oznámila, že plánuje snížit počet zaměstnanců asi o 14 % (zhruba 700 lidí). A letos firma Block uvedla, že zruší 4 000 pracovních míst, tedy téměř polovinu svého personálu.
PayPal se sídlem v kalifornském San José zopakoval svůj celoroční výhled zisku. Podle prezentace firma očekává, že upravený zisk na akcii letos zaznamená pokles v nízkých jednotkách procent, případně mírný růst, ve srovnání s loňským ziskem 5,31 dolaru.
Zisk z transakčních marží, tj. to, co společnost vydělá na zpracování plateb po odečtení nákladů, by měl letos rovněž vykázat mírný pokles. Za první tři měsíce roku se však transakční marže zvýšily o 3 % na 3,81 miliardy dolarů, čímž překonaly konsenzuální odhad analytiků na Wall Street ve výši 3,67 miliardy dolarů.
PayPal sice patřil mezi průkopníky digitálních plateb, ale dnes čelí tvrdé konkurenci ze strany firem jako Stripe, Adyen, Pay či Klarna. Bývalý generální ředitel Alex Chriss se během téměř dvouapůlletého působení snažil klást důraz na inovace, avšak finanční ředitelka Jamie Millerová přiznala, že realizace strategie „nebyla taková, jaká by měla být“.
Světlejším bodem prvního čtvrtletí byla spotřebitelská aplikace Venmo, u níž celkový objem plateb vzrostl o 14 %. Naopak objem plateb prostřednictvím online pokladny PayPalu zaostal a vzrostl jen o 2 %.