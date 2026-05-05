Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů

Italská luxusní automobilka Ferrari vykázala v letošním prvním čtvrtletí provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 722 milionů eur, což bylo jednak meziročně o čtyři procenta více a jednak 12 milionů nad tržním očekáváním. Tržby vzrostly o tři procenta na 1,85 miliardy eur a rovněž mírně překonaly tržní konsenzus, který byl 1,83 mld. eur.
Růst ziskovosti podpořily zejména vyšší příjmy z individualizovaných úprav vozů a prodej dražších modelů, které dokázaly vykompenzovat pokles dodávek způsobený mimo jiné geopolitickými faktory, píše agentura Bloomberg.
Celkový počet dodaných vozů se v prvním čtvrtletí snížil o 4,4 procenta na 3 436 kusů. Ferrari však uvedlo, že pokles souvisí především s plánovanou obměnou modelové řady. Společnost zároveň dokázala zmírnit dopady výpadků dodávek způsobených konfliktem na Blízkém východě tím, že část produkce přesměrovala do jiných regionů.
Nejvýraznější propad zaznamenaly dodávky do Evropy, Blízkého východu a Afriky, kde došlo k poklesu až o 14 procent. Naopak v oblasti pevninské Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu objemy vzrostly o 7,6 procenta a k mírnému růstu prodejů došlo i v Americe.
Ferrari zdůraznilo, že jeho objednávková kniha je nyní naplněna až do konce příštího roku, což firmě poskytuje výjimečnou viditelnost budoucích tržeb – zejména ve srovnání s masovými výrobci automobilů, kteří čelí kolísavější poptávce.
Akcie Ferrari kótované na milánské burze reagovaly na zprávu poklesem o 1,1 procenta. Od začátku roku pak titul ztratil přibližně devět procent.
Pozornost investorů se nyní upíná k plánovanému finálnímu odhalení plně elektrického supersportu Ferrari Luce, které by mělo proběhnout ještě v průběhu tohoto měsíce. Nový model má být klíčovým testem toho, zda značka dokáže úspěšně vstoupit do éry elektromobility, aniž by tím utrpěla její pověst postavená na spalovacích motorech a sportovním charakteru.