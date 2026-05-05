AMD doručilo silná čísla, tržby z datacenter vzrostly o 57 procent

Nejočekávanější výsledky tohoto týdne reportoval čipový gigant AMD. Čísla za letošní první čtvrtletí, stejně jako výhled na to druhé, překonaly odhady Wall Street, přičemž společnost oznámila, že datacentra jsou nyní hlavním motorem růstu a ziskovosti. Akcie bezprostředně reagovaly v aftermarketu poměrně silným růstem o téměř sedm procent.
Upravený zisk na akcii stoupl meziročně o 46 procent na 1,37 USD, což bylo devět centů nad průměrným odhadem trhu. Tržby byly meziročně vyšší o 38 procent, když dosáhly 10,25 miliardy dolarů při konsenzu 9,89 mld. USD.
Samotná datacentra se pak stávají hlavním motorem růstu. Ve sledovaném období vygenerovala 5,8 mld. USD (+57 % y/y), tedy o 200 milionů více než s čím počítal trh. Čísla tak potvrzují, že AMD podobně jako jiný čipaři těží z masivních investic technologických firem do infrastruktury pro umělou inteligenci.
Pozitivně vyzněl i výhled na druhý kvartál. AMD očekává tržby v rozmezí 10,9 až 11,5 miliardy dolarů, zatímco Wall Street počítala v průměru s částkou kolem 10,52 miliardy.
Procesory AMD se stávají stále důležitější součástí datových center zejména kvůli prudkému rozmachu takzvaných AI agentů – poloautonomních či plně autonomních systémů, které dokážou samostatně vykonávat úkoly jménem uživatelů. Jakmile tyto systémy přecházejí od generování odpovědí k reálným akcím, opírají se o nástroje a software běžící na klasických procesorech (CPU), nikoliv na grafických procesorech (GPU) což zvyšuje poptávku po výpočetním výkonu.
AMD navíc chystá uvedení svého prvního rackového systému Helios, který kombinuje vlastní CPU a GPU do uceleného serverového řešení, připomíná Yahoo Finance s tím, že tento krok připomíná strategii konkurenční Nvidie, jež na trh dodává kompletní rackové systémy NVL72 postavené na nové generaci akcelerátorů Vera Rubin.
Dobré výsledky vykázala i divize zaměřená na klientská zařízení. Tržby z prodeje čipů pro osobní počítače dosáhly 2,9 mld. USD, zatímco analytici odhadovali 2,73 mld. USD. Herní segment přispěl do celkových tržeb částkou 720 mil. USD, což rovněž překonalo projekce trhu (668 mil. USD).
Přesto před AMD stojí i určité výzvy. Segment osobních počítačů může v dalších čtvrtletích čelit tlaku kvůli omezeným dodávkám pamětí a rostoucím cenám paměťových čipů. Vyšší náklady totiž snižují marže a nutí některé výrobce omezovat nabídku levnějších, méně ziskových modelů PC, podotýká Yahoo Finance.
Podle odhadů výzkumné společnosti International Data Corporation by se globální dodávky osobních počítačů mohly letos propadnout o 11,3 procenta, u tabletů by pak pokles měl být o něco nižší, a sice o 7,6 procenta.