Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír

Výsledky AMD a především jeho optimističtější výhled rozproudily silnou poptávku po technologických akciích, která se z Asie rychle přelila do Evropy i na americké futures. Zlepšený sentiment zároveň podporuje pokles cen ropy díky rostoucím nadějím na diplomatický posun mezi USA a Íránem, což nahrává akciím, dluhopisům i rizikovějším měnám.
Včera po závěru amerického obchodování jsme se mohli opět a znovu přesvědčit, že centrálním tématem současné rally jsou polovodiče. Výsledky AMD, a především jeho výhled nad očekáváním, společně naladily k výraznému růstu nejen akcie této firmy, ale podpořily aktuální vlnu zájmu o cokoli kolem AI.
Po Asii navazuje na růst Evropa, kde indexy DAX , CAC40 či FTSE100 přidávají přes 1,5 procenta, zatímco AEX stoupá zhruba o procento. Další slušný růst pak futures naznačují také pro Wall Street. Mezitím se daří rovněž dluhopisům, jejichž výnosy v Evropě i zámoří klesají asi o 5 bps. V tomto případě hraje roli především pokračující naděje na uzavření mírové dohody mezi USA a Íránem, která táhne cenu ropy pod 106 dolarů.
USA krátce po spuštění přerušily eskortování lodí skrz Hormuzský průliv. Podle prezidenta Trumpa je to na žádost Pákistánu a na podporu vyjednávání. Podle nás je to spíš kvůli tomu, že se celá akce neosvědčila a za cenu vysokých nákladů a rizik dostala ze Zálivu jen pár lodí, na které stejně Írán střílel. Krátké přerušení se tak fakticky rovná zrušení. Trump zároveň konstatoval velký postup směrem k dohodě s Íránem, ale jak dobře víme, kdykoli může přijít úplně opačné prohlášení a nové vyhrožování. Za podstatnější považujeme méně nápadné oznámení z Číny, která ostřeji vyzývá k mírovému ukončení konfliktu a hodlá se do mírových snah výrazněji vložit. Čína má vliv jak na Írán, tak na USA a v půlce měsíce bude hostit Donalda Trumpa. Šance na pokrok tedy opravdu rostou.
Chování zlata dál odpovídá klasickému rizikovému aktivu - dnes sledujeme jeho růst k 4680 USD. Euro k dolaru posiluje na 1,1735 a daří se také koruně, která vůči euru obchoduje na 24,36. Česká inflace za duben naplnila očekávání, když zrychlila na 2,5 procenta. Koruna však spíše reaguje na vylepšený sentiment ve světě.
Na programu dnes máme zprávu ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru, několik komentářů z Fedu a další firemní výsledky. Zaměříme se například na ARM nebo Uber, ale vyjdou také nebo Kraft.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3591
|-0.1058
|24.4014
|24.3516
|CZK/USD
|20.7320
|-0.5731
|20.8550
|20.7305
|HUF/EUR
|359.8872
|-0.4852
|361.8363
|359.3545
|PLN/EUR
|4.2388
|-0.2132
|4.2482
|4.2362
|CNY/EUR
|8.0065
|0.2332
|8.0094
|7.9860
|JPY/EUR
|183.4340
|-0.6419
|185.0697
|182.0855
|JPY/USD
|156.1385
|-1.1062
|157.9280
|155.0355
|GBP/EUR
|0.8630
|-0.0486
|0.8640
|0.8628
|CHF/EUR
|0.9162
|0.0289
|0.9172
|0.9146
|NOK/EUR
|10.8872
|0.5347
|10.8992
|10.8008
|SEK/EUR
|10.8494
|0.1118
|10.8599
|10.7830
| USD/EUR
|1.1748
|0.4631
|1.1749
|1.1692
|AUD/USD
|1.3795
|-0.9407
|1.3926
|1.3791
|CAD/USD
|1.3589
|-0.2415
|1.3624
|1.3583