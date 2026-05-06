Výhled AMD podporuje akciové trhy v dalším růstu, ropu tlačí dolů naděje na mír

06.05.2026 10:46
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Výsledky AMD a především jeho optimističtější výhled rozproudily silnou poptávku po technologických akciích, která se z Asie rychle přelila do Evropy i na americké futures. Zlepšený sentiment zároveň podporuje pokles cen ropy díky rostoucím nadějím na diplomatický posun mezi USA a Íránem, což nahrává akciím, dluhopisům i rizikovějším měnám.

Včera po závěru amerického obchodování jsme se mohli opět a znovu přesvědčit, že centrálním tématem současné rally jsou polovodiče. Výsledky AMD, a především jeho výhled nad očekáváním, společně naladily k výraznému růstu nejen akcie této firmy, ale podpořily aktuální vlnu zájmu o cokoli kolem AI.

Po Asii navazuje na růst Evropa, kde indexy DAX , CAC40 či FTSE100 přidávají přes 1,5 procenta, zatímco AEX stoupá zhruba o procento. Další slušný růst pak futures naznačují také pro Wall Street. Mezitím se daří rovněž dluhopisům, jejichž výnosy v Evropě i zámoří klesají asi o 5 bps. V tomto případě hraje roli především pokračující naděje na uzavření mírové dohody mezi USA a Íránem, která táhne cenu ropy pod 106 dolarů.

USA krátce po spuštění přerušily eskortování lodí skrz Hormuzský průliv. Podle prezidenta Trumpa je to na žádost Pákistánu a na podporu vyjednávání. Podle nás je to spíš kvůli tomu, že se celá akce neosvědčila a za cenu vysokých nákladů a rizik dostala ze Zálivu jen pár lodí, na které stejně Írán střílel. Krátké přerušení se tak fakticky rovná zrušení. Trump zároveň konstatoval velký postup směrem k dohodě s Íránem, ale jak dobře víme, kdykoli může přijít úplně opačné prohlášení a nové vyhrožování. Za podstatnější považujeme méně nápadné oznámení z Číny, která ostřeji vyzývá k mírovému ukončení konfliktu a hodlá se do mírových snah výrazněji vložit. Čína má vliv jak na Írán, tak na USA a v půlce měsíce bude hostit Donalda Trumpa. Šance na pokrok tedy opravdu rostou.

Chování zlata dál odpovídá klasickému rizikovému aktivu - dnes sledujeme jeho růst k 4680 USD. Euro k dolaru posiluje na 1,1735 a daří se také koruně, která vůči euru obchoduje na 24,36. Česká inflace za duben naplnila očekávání, když zrychlila na 2,5 procenta. Koruna však spíše reaguje na vylepšený sentiment ve světě.

Na programu dnes máme zprávu ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru, několik komentářů z Fedu a další firemní výsledky. Zaměříme se například na ARM nebo Uber, ale vyjdou také Walt Disney nebo Kraft.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3591 -0.1058 24.4014 24.3516
CZK/USD 20.7320 -0.5731 20.8550 20.7305
HUF/EUR 359.8872 -0.4852 361.8363 359.3545
PLN/EUR 4.2388 -0.2132 4.2482 4.2362
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0065 0.2332 8.0094 7.9860
JPY/EUR 183.4340 -0.6419 185.0697 182.0855
JPY/USD 156.1385 -1.1062 157.9280 155.0355
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8630 -0.0486 0.8640 0.8628
CHF/EUR 0.9162 0.0289 0.9172 0.9146
NOK/EUR 10.8872 0.5347 10.8992 10.8008
SEK/EUR 10.8494 0.1118 10.8599 10.7830
USD/EUR 1.1748 0.4631 1.1749 1.1692
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3795 -0.9407 1.3926 1.3791
CAD/USD 1.3589 -0.2415 1.3624 1.3583
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


