Nvidia se vrhá do optiky. Se společností Corning postaví v USA tři pokročilé závody

Čipový gigant uzavřela strategické partnerství se sklářskou skupinou Corning, z něhož mají vzejít tři nové vysoce pokročilé výrobní závody v Severní Karolíně a Texasu, které se budou výhradně věnovat optickým technologiím pro infrastrukturu Nvidie. Projekt obou firem má v následujících letech vytvořit nejméně tři tisíce pracovních míst a zároveň až desetinásobně zvýšit kapacitu výroby optických komponent Corningu ve Spojených státech.
Podle dohody koupí akcie Corningu, který vydá warranty v hodnotě 500 milionů dolarů, včetně tradičního warrantu na až 15 milionů akcií za cenu 180 dolarů za kus a předfinancovaného warrantu na tři miliony akcií. Akcie Corningu po tomto oznámení posílily až o 14 procent, mírně rostla také (+3 %).
Partnerství propojuje dvě firmy, jejichž význam i tržní hodnota po nástupu AI v roce 2022 výrazně vzrostly. Přestože společnosti nezveřejnily technické detaily spolupráce, analytici očekávají, že se připravuje na zásadní změnu architektury svých systémů – postupné nahrazení měděných kabelů optickými vlákny přímo uvnitř AI serverových racků. Tento přístup je známý jako tzv. co-packaged optics, vysvětluje server CNBC.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang označil tuto technologii už na konferenci 2025 za klíčovou podmínku dalšího rozvoje AI infrastruktury. Optické propojení slibuje výrazně vyšší přenosové rychlosti a zároveň nižší energetickou náročnost, což je při provozu obřích datových center stále zásadnější faktor.
„AI je hnací silou největší výstavby infrastruktury naší doby – a jedinečné příležitosti k oživení americké výroby a dodavatelských řetězců. Společně se společností Corning vymýšlíme budoucnost výpočetní techniky s pokročilými optickými technologiemi – budujeme základy pro infrastrukturu AI, kde se inteligence pohybuje rychlostí světla a zároveň rozvíjíme hrdou tradici Made in America,“ uvedl nyní Huang v tiskové zprávě o dohodě s Corningem.
Až dvacetkrát úspornější přenos dat
Optická vlákna přenášejí data pomocí fotonů, nikoliv elektronů, což znamená menší ztráty, vyšší rychlost a nižší spotřebu energie. Podle šéfa Corningu Wendella Weekse může být přenos dat pomocí světla pětkrát až dvacetkrát úspornější než tradiční elektrické vedení.
Díky umístění optických prvků přímo k čipům se navíc zkracuje vzdálenost, kterou musí signál urazit, což dále snižuje energetické ztráty. „S tím, jak se energie stává stále větším problémem, se optická vlákna nevyhnutelně dostávají blíže a blíže k výpočetní technologii. A jak počet GPU v jednom serveru stoupá do stovek kusů, tak se optická vlákna stávají mnohem ekonomičtějšími a mnohem energeticky účinnějšími,“ řekl Weeks CNBC už v lednovém rozhovoru.
Corning je veřejnosti známý především jako dodavatel skla pro displeje iPhonů, avšak jeho největším a nejrychleji rostoucím segmentem je právě optická komunikace. Firma se výrobě optických vláken věnuje od 70. let a její kabely dnes propojují datová centra všech hlavních technologických gigantů.
Už za poslední rok vzrostly akcie Corningu o více než 250 procent, mimo jiné díky orientaci na AI infrastrukturu. V lednu například Meta Platforms oznámila investici až ve výši šesti miliard dolarů do rozšíření optického závodu Corningu v Hickory v Severní Karolíně, kde má vzniknout přibližně tisíc nových pracovních míst.
tlačí celý ekosystém
si dominantní pozici v oblasti AI vybudovala výrazně dříve než většina konkurentů. Její grafické procesory jsou klíčovým stavebním prvkem pro trénink i provoz velkých jazykových modelů a umožňují firmám jako Alphabet či Meta masivně rozšiřovat výpočetní kapacity. Hodnota akcií Nvidie vzrostla za posledních pět let zhruba čtrnáctinásobně, i když v posledních měsících se růst zpomalil kvůli širšímu zájmu investorů o celý řetězec AI infrastruktury – od čipů přes paměti až po optiku.
už loni představila dvojici síťových přepínačů využívajících optické technologie umístěné přímo vedle výpočetních čipů. Podobná řešení vyvíjejí také Broadcom, Marvell či . Letos v březnu pak investovala čtyři miliardy dolarů do firem Coherent a Lumentum, které dodávají lasery a komponenty pro převod elektrických signálů na světelné, připomíná CNBC.