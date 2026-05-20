Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?

Globální výprodeje na dluhopisových trzích (rozebírané ve včerejším vydání) mají dopad i na český trh. Výnos desetiletého českého dluhopisu se po delší době dostal až do blízkosti 5 % – nejvyšší hodnoty od roku 2023 (CZK swap v blízkosti 4,7 %). I když je v Česku složitější určit, zda za růstem tržních výnosů stojí strach z deficitů a inflace (britsko-japonská cesta), nebo růst reálných sazeb (americká cesta), z pohledu financujících se podniků a domácností je to v zásadě jedno. Signál je jasný – peníze zdražují, a to nehledě na dosavadní relativně holubičí nastavení bankovní rady ČNB a stabilní základní sazbu. A to nejen na delším konci (10 let), ale i u kratších splatností relevantních například pro ceny hypoték – tříleté swapové sazby jsou také na tříletých maximech nad 4,5 %. Co to bude znamenat pro domácnosti refinancující v nejbližších letech své úvěry na bydlení?
Zajímavý pohled přináší poslední zpráva o měnové politice, ve které ČNB prezentuje odhady objemů refixací hypoték pro nejbližší roky. Podle nich v roce 2026 bude fixace končit především u úvěrů poskytnutých v roce 2021 (celková zůstatková hodnota jistiny dosáhne přibližně 470 mld. Kč) s průměrnou stávající úrokovou sazbou na 3,2 %. Největší objem refinancovaných úvěrů se pak očekává v následujících dvou letech. V roce 2027 by mělo jít zhruba o 530 mld. Kč a v roce 2028 o nejméně 600 mld. Kč (průměrná stávající úroková sazba u těchto úvěrů cca 4,3 %).
A dopad do výše měsíčních splátek bude samozřejmě záviset na předpokladech ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb – zejména tříletých swap sazeb. Podle propočtů ČNB (založených na poslední prognóze), zůstává makroekonomický dopad refixací hypoték a nárůstu splátek v nejbližších letech omezený. V roce 2026 činí odhadovaný kumulativní dopad do výdajů domácností na splácení dluhu přibližně 2 mld. Kč, v roce 2027 a 2028 pak „pouze“ 170, respektive 60 milionů CZK (zejména proto, že tyto hypotéky byly poskytnuty již s relativně vysokou původní sazbou). I když další růst tržních úrokových sazeb bude tyto odhady viditelně navyšovat, stále půjde o „velké téma“ spíše pro individuální domácnosti než o celou ekonomiku. Celkové disponibilní příjmy českých domácností se pohybují lehce pod 5 biliony korun a jednotky miliard by neměly znamenat větší zásah.
Jan Bureš
TRHY
Koruna
Česká koruna se drží v blízkosti 24,30 EUR/CZK a bez výraznějších impulsů pravděpodobně bude držet tuto linii i dnes. Zatím česká měna zatím nijak zásadně nereaguje ani na výraznější nárůst tržních výnosů na delším i kratším konci křivky (viz úvodník).
Eurodolar
Dolaru se i nadále daří, když je podporován spíše sílícími cenami ropy. Euru přitom nijak zásadně nepomohlo, že EU dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA.
Kromě cen ropy a japonského jenu bude dnes večer eurodolar monitorovat i zápis z posledního zasedání Fedu. Ten by mohl obsahovat ještě více jestřábích signálů než ty, které jsme zaslechli na poslední tiskové konferenci J. Powella, což by dolaru dále pomohlo.