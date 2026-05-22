Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čínská mezera a americké překvapení

Čínská mezera a americké překvapení

22.05.2026 14:42
Autor: Jiří Soustružník

Commerzbank ve svých nových predikcích mimo jiné píše, že relativní ekonomický útlum Číny souvisí i s prohlubováním technologické mezery. Mezi ní a Západem. Už jsem na to poukazoval s tím, že mi není úplně jasné, co se tím myslí. Dnes krátký návrat k tomuto tématu údajné technologické mezery spolu s pohledem na jinou mezeru, která se vytváří mezi USA a zbytkem světa.

Ve světle toho, jaký tah má Čína na technologický rozvoj v řadě nových odvětví a oblastí, je pro mě onen názor CB překvapivý. Je tu určitě snaha USA jí určitým způsobem technologicky izolovat, respektive omezit přeliv amerických technologií do Číny. Tato země ale zároveň exceluje v elektromobilitě, dopředu jde zřejmě u umělé inteligence s možnou strategií „výrazně levnější, o něco málo výkonnější“, snaží se o rozvoj zelených energií… Já bych tedy spíše situaci vnímal tak, že pokud nějaká technologická mezera vzniká, tak mezi USA a Čínou  na straně jedné a Evropou na straně druhé.

K uvedenému by bylo ale dobré dodat, že čínský rozvoj stojí do mnohem větší míry na státem řízené politice. Druhou stranou této mince je pokračující strukturální útlum poptávky domácností daný i tím, že místo budování sítí sociálního zabezpečení vláda mnoha způsoby podporuje průmysl a technologie. Což zase znamená, že ekonomika nijak silně nepostupuje ke kýžené nové rovnováze, dané právě silnější spotřebou domácností. Takže Čína se snaží zůstat exportní velmocí, přesouvající se od triček k elektromobilům. A ve světě to budí stále větší tenze. 

Čínský technologický tah na bránu proto má a zřejmě bude mít tendenci dál prohlubovat, nebo udržovat to, čemu se říká globální nerovnováhy. Jednak kvůli němu bude mířit konkurenčnější zboží z této země do zbytku světa. A také nebude Čína kvůli němu mít takovou schopnost absorbovat domácí produkci doma. Bude potřebovat zahraniční trhy pro své obrovské kapacity přesouvající se od zboží s nižší přidanou hodnotou k technologiím. 

Následující graf v uvedené souvislosti ukazuje výši výdajů na výzkum a vývoj k celkovému výkonu ekonomiky. Před cca 25 lety byly výdaje nejnižší v Evropě a v Číně, nejvyšší v Japonsku, Spojené státy byly mezi. USA mezeru s Japonskem už před lety uzavřely, Čína k tomu pravděpodobně směřuje. Evropa ne. Je mimochodem zajímavé, kolik diskusí se nyní točí kolem výdajů na zbrojení ve vztahu k HDP a jak málo (nebo mimo odbornější kruhy v podstatě vůbec) se mluví právě o číslech souvisejících s tímto grafem.
 
S1
Zdroj: Natixis

Dnešním druhým grafem, se přesuneme k další vytvořené mezeře, tentokrát hlavně cyklické. Vidíme z něj totiž, že index ekonomických překvapení míří v USA prudce nahoru, v eurozóně vlastně také, ale po mnohem prudším předchozím propadu. V menší míře to platí u zemích G10 bez USA. TSLombard také ukazuje, že jejich křivka docela kopíruje vývoj dolarového indexu:

S2
Zdroj: X

Podotýkám, že americký index S&P 500 od počátku letošního roku připisuje asi 8,5 %, STOXX Europe 600 je asi na polovině. Nikkei pak nechává oba vzadu svými 22 %. V úvodu zmíněná Commerzbank přitom pro USA letos předpovídá 2,7 % růst, což je vysoko na konsenzem (2 %). Možná byla CB ovlivněna i tím, jak podle druhého grafu vyvíjí americká překvapení.  


 

Čtěte více:

Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
22.05.2026 11:22
Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
Daan Struyven stojí v čele komoditního výzkumu v Goldman Sachs a na CN...
Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu
22.05.2026 10:47
Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu
Globální trhy dnes zlepšují náladu – po včerejším nevýrazném růstu na ...
Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
22.05.2026 11:15
Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Hodnota indexu vz...
Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
22.05.2026 11:42
Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
Philip Morris ČR rozšiřuje výrobu v Kutné Hoře o nikotinové sáčky a po...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.05.2026
14:42Čínská mezera a americké překvapení
14:23NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
13:08Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence
12:51ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
11:42Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
11:22Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět