Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence

Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence

22.05.2026 13:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Podle některých názorů může AI vést k velkému zvýšení produktivity, mimo jiné podporou vědeckého výzkumu. Zároveň existují obavy z negativních vedlejších účinků této technologie. Včetně těch, že AI může vést k technologické nezaměstnanosti a rostoucí nerovnosti tím, že spustí vlnu automatizace výroby. Na stránkách VoxEU to píšou Luca Fornaro a Martin Vlka. Podle nich „první empirické důkazy naznačují, že AI zvyšuje produktivitu firem, zároveň je ale nutí nahrazovat pracovníky kapitálem.“ Jak by v takovém případě měla být nastaven makroekonomická politika?

Ekonomové pracují s modelem, v němž si firmy mohou vybrat, zda budou některé výrobní úkoly vykonávat s využitím práce, nebo je automatizovat s využitím kapitálu. Nárůst podílu úkolů, které lze automatizovat, pak zvyšuje produktivitu a potenciální výstup, ale také otevírá možnost nahrazovat práci kapitálem. Agregátní poptávka je v tomto modelu ovlivněna rozdělením příjmů ve společnosti.  A zaměstnanci mají ve srovnání s majiteli akcií vyšší sklon ke spotřebě. K tomu ekonomové předpokládají, že existuje rigidita mezd. To znamená, že produkt se může dostat pod svůj potenciál, pokud dojde k poklesu poptávky.  

Takový pohled na fungování ekonomiky ukazuje, že produkt může klesnout kvůli nižší poptávce ovlivněné přerozdělením příjmů. A to směrem k majitelům kapitálu, kteří mají nižší sklon ke spotřebě. V takovém scénáři „nárůst automatizace zvyšuje produktivitu, její negativní dopad na agregátní poptávku ale nakonec vede ke snížení produkce.“ Protože produktivita roste, zatímco produkce klesá, je pokles ekonomické aktivity doprovázen vysokou nezaměstnaností. K tomu se dál zvyšuje příjmová nerovnost. 

Jestliže do modelu přidáme centrální banku, která reaguje na nárůst využívání umělé inteligence vhodným nastavením měnové politiky, ekonomika zůstává ve stavu plné zaměstnanosti. „V krátkodobém horizontu je boom podporován nárůstem investic firem… Postupem času roste i spotřební poptávka. Ve střednědobém horizontu se dokonce zvyšuje spotřeba pracovníků, protože vyšší produkce více než kompenzuje pokles podílu práce.“ Měnová politika však čelí výzvám. Podle ekonomů totiž navzdory obecnému přesvědčení AI a růst produktivity přináší inflační, ne deflační tlaky: 

„Vyšší automatizace snižuje poptávku firem po pracovní síle. Aby se podpořila plná zaměstnanost, musí reálné mzdy klesnout. Jelikož jsou však nominální mzdy rigidní, musí k poklesu reálných mezd dojít prostřednictvím růstu cen. Z tohoto důvodu čelí centrální banka v prvních fázích nárůstu automatizace, volbě mezi omezováním inflace a podporou trhu práce.  A ekonomika může čelit neobvyklé kombinaci rychlého růstu produktivity, slabého trhu práce a vysoké inflace.“

Další výzvou pro měnovou politiku je vývoj přirozené úrokové sazby. Tedy úrokové sazby odpovídající plné zaměstnaností. „V krátkodobém horizontu vysoké investice přirozenou úrokovou sazbu zvyšují. Ve střednědobém horizontu však nízká spotřební poptávka ze strany pracujících přirozenou úrokovou sazbu snižuje. Je-li tento efekt dostatečně silný, přirozená sazba se dostane do záporného teritoria a měnová politika je omezena nulovou dolní hranicí. Jakmile k tomu dojde, ekonomika se dostane automaticky do tzv. pasti likvidity. V ní slabá poptávka snižuje produkci, zaměstnanost a investice.“

Podle ekonomů je v rámci popsaného vývoje a scénářů slibným nástrojem politika zaměřená na podporu zaměstnanosti. „V období rychlé automatizace může podpora zaměstnanosti a snižování daní z práce udržet zaměstnanost a produkci a zároveň udržet inflaci blíže cílové hodnotě.“ K tomu ekonomové dodávají, že jejich úvahy nejsou pokusem o předpovědí nejpravděpodobnějšího scénáře. „Spíše tvrdíme, že makroekonomická politika může určovat, zda zažijeme propad nebo boom v oblasti umělé inteligence… Monetární politika sama o sobě může mít problém s eliminací případného útlumu vyvolaného umělou inteligencí. Takový úkol bude pravděpodobně vyžadovat kombinaci měnové a fiskální politiky, zejména dotace na zaměstnanost nebo snížení daní z práce. Ty by mohly být v nadcházejících letech užitečným nástrojem k omezení inflace a podpoře poptávky.“

Zdroj: VoxEU


 

Čtěte více:

Proč v USA reagují trhy na AI jinak než v Evropě?
17.05.2026 14:56
Proč v USA reagují trhy na AI jinak než v Evropě?
Nová data z USA ukazují, že vyšší počet nabídek práce v oblasti umělé ...
AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
18.05.2026 5:52
AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
Boom umělé inteligence proměňuje trh s paměťovými čipy v arénu extrémn...
Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
16.05.2026 13:56
Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
Retailoví investoři se vracejí na trh ve velkém stylu a podle Goldman ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.05.2026
14:42Čínská mezera a americké překvapení
14:23NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
13:08Monetární i fiskální politika budou muset reagovat na důsledky umělé inteligence
12:51ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
11:42Philip Morris spouští výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře
11:22Perly týdne: Nový komoditní cyklus a největší asymetrie v historii financí
11:15Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, situace je ale křehká
10:47Závěr týdne v zeleném. Nižší výnosy vylepšují náladu  
8:52Rozbřesk: Nuda na koruně v neklidném světě. Jak si vysvětlit její extrémní stabilitu?
8:50Írán hlásí pokrok v jednáních, Trump doma čelí tlaku a Warsh se dnes ujme vedení Fedu  
6:01HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1
21.05.2026
22:01Pozornost trhu je na ocenění Nvidie  
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
8:00DE - HDP, q/q
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět