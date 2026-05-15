Patria Finance upozorňuje na podvodný účet na Instagramu zneužívající naši identitu

Obchodník s cennými papíry Patria Finance, jehož součástí je také zpravodajský portál Patria.cz, upozorňuje veřejnost z řad klientů, čtenářů i neklientů na výskyt podvodného profilu na sociální síti Instagram, který se neoprávněně vydává za naši společnost a zneužívá tak název, logo, identitu i důvěryhodnost značky Patria Finance. Jedná se o účet @patria_cz, který není oficiální a nemá s Patrií nic společného.
Podobné falešné profily často napodobují vizuální identitu finančních institucí a snaží se vzbudit dojem důvěryhodnosti. Mohou následně kontaktovat uživatele s nabídkami investic, požadavky na sdílení osobních údajů nebo výzvami k převodu finančních prostředků. Jejich cílem je zpravidla získat citlivá data nebo peníze pod záminkou investičních příležitostí.
Jako Patria Finance i portál Patria.cz před tímto podvodným jednáním varujeme a apelujeme na opatrnost, zejména u výzev k zadávání jakýchkoli osobních údajů kamkoli v souvislosti popsaného jednání. Důrazně doporučujeme neinteragovat s účtem @patria_cz, neposkytovat žádné osobní ani finanční údaje a neprovádět žádné finanční transakce na základě komunikace z tohoto profilu.
Oficiální účet Patria Finance na Instagramu je výhradně @patria.cz. Tento profil slouží zejména ke sdílení zpravodajského obsahu portálu Patria.cz a zároveň z tohoto oficiálního účtu nikdy neposíláme individuální investiční nabídky, nevyzýváme k převodům peněz ani k investování a nežádáme o citlivé nebo osobní údaje. Jakákoliv komunikace, která tyto principy porušuje, proto není ze strany Patria Finance a je třeba ji vnímat jako potenciální podvod. Obchodník s cennými papíry Patria Finance ani zpravodajský portál Patria.cz výše popsaným způsobem v komunikaci se svými aktivními i potenciálními klienty a čtenáři nikdy nepostupuje.
Patria již podnikla kroky k řešení této situace. Ochrana našich klientů a jejich bezpečnosti je pro nás prioritou, proto situaci nadále aktivně sledujeme.
Podvodné účty se na sociálních sítích bohužel objevují čím dál častěji a cílí právě na důvěru spojenou se zavedenými finančními institucemi. Prosíme proto všechny klienty a sledující, aby byli při online komunikaci obezřetní a pomohli toto upozornění dál sdílet.
V případě otázek či pochybností prosím využijte kontakt patria@patria.cz. Děkujeme.
Patria Finance je součástí skupiny ČSOB, se kterou jsme společně zapojeni do mnoha edukativních aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zaznamenat jste mohli například projekt #nePINdej. Na webu kybertest.cz pod záštitou České bankovní asociace naleznete například základní Desatero kybernetické bezpečnosti, můžete si projít nejčastější typy podvodů či v rámci online testu zjistit, zda byste se v některém směru nechali nachytat.