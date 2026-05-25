Ropa pod stovkou pomáhá na úvod týdne vzhůru dluhopisům i akciím

25.05.2026 11:34
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

O víkendu proběhla nová vlna zpráv o možné mírové dohodě mezi USA a Íránem. Z americké strany jsme slyšeli, že je blízko dohoda, která umožní otevřít Hormuzský průliv. Později ovšem jako vždy přišly detaily naznačující, že to přece jen ještě nebude tak horké, neboť chybí shoda na postupu kolem íránského jaderného programu a uvolnění jeho zmrazených aktiv. Každopádně to vypadá, že se kupředu aspoň trochu postoupilo a cesta do Perského zálivu se může pozvolna otevírat během dojednávání dalších bodů.

Reakcí ropy je propad ceny pod sto dolarů, přičemž Brent se nyní obchoduje u 98,4 USD. Na pohyby cen tradičně reagují stejným směrem dluhopisové výnosy díky stlačení inflační prémie. To sledujeme také dnes, kdy v Evropě padají výnosy skoro o 10 bazických bodů. V USA se dnes kvůli svátku neobchoduje, což obecně sníží aktivitu na trzích.

Akcie vítají snížení vnímaného rizika spojeného s ropou a inflací stejně jako nižší úroveň výnosů. Začátek týdne je tak pro ně slušně růstový, když index DAX stoupá o 1,1 procenta, CAC40 si připisuje 1,4 pct a AEX je +0,7 pct. Londýn je podobně jako americké trhy zavřený. Zlato stouplo na 4555 USD a eurodolar se zvedá na 1,1645. Koruna jen mírně posiluje k euru - na 24,27 - ale vůči dolaru si díky pohybu EURUSD připisuje skoro půl procenta.

Během dne se budou zpracovávat víkendové informace ohledně potenciální mírové dohody, zatímco kalendář makrodat i firemních výsledků zůstává prakticky prázdný.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2722 -0.0557 24.2985 24.2664
CZK/USD 20.8450 -0.1719 20.8805 20.8440
HUF/EUR 357.1986 -0.4443 360.1234 357.0148
PLN/EUR 4.2346 -0.1554 4.2419 4.2321
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9024 -0.0499 7.9157 7.8921
JPY/EUR 185.0360 0.1890 185.1089 184.8034
JPY/USD 158.9220 -0.1182 159.0400 158.7590
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8628 -0.3600 0.8641 0.8628
CHF/EUR 0.9098 -0.1070 0.9116 0.9096
NOK/EUR 10.7523 -0.0157 10.7892 10.7481
SEK/EUR 10.7889 -0.7429 10.8520 10.7882
USD/EUR 1.1643 0.3076 1.1649 1.1630
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3951 -0.5560 1.3980 1.3941
CAD/USD 1.3814 -0.0459 1.3821 1.3796
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Trhy dnes v úvodu zamíří vzhůru. Ropa zlevňuje a Nikkei nad 65 tisíci body
25.05.2026 8:47
Trhy dnes v úvodu zamíří vzhůru. Ropa zlevňuje a Nikkei nad 65 tisíci body
Evropské akcie vstupují do nového týdne s pozitivním nastavením a mají...
Rozbřesk: Uvidíme brzy (ne)dohodu mezi USA a Íránem?
25.05.2026 9:00
Rozbřesk: Uvidíme brzy (ne)dohodu mezi USA a Íránem?
Dnes v ranním obchodování ropa poklesla zhruba o 4 % díky sázkám na br...
Tržby německého průmyslu poprvé za téměř tři roky vzrostly
25.05.2026 9:33
Tržby německého průmyslu poprvé za téměř tři roky vzrostly
Německý průmysl v prvním čtvrtletí poprvé za téměř tři roky zvýšil tr...
Důvěra v českou ekonomiku v květnu znovu oslabila
25.05.2026 10:54
Důvěra v českou ekonomiku v květnu znovu oslabila
Květnové konjunkturální průzkumy ukázaly další zhoršení nálady v české...


