Ropa pod stovkou pomáhá na úvod týdne vzhůru dluhopisům i akciím

O víkendu proběhla nová vlna zpráv o možné mírové dohodě mezi USA a Íránem. Z americké strany jsme slyšeli, že je blízko dohoda, která umožní otevřít Hormuzský průliv. Později ovšem jako vždy přišly detaily naznačující, že to přece jen ještě nebude tak horké, neboť chybí shoda na postupu kolem íránského jaderného programu a uvolnění jeho zmrazených aktiv. Každopádně to vypadá, že se kupředu aspoň trochu postoupilo a cesta do Perského zálivu se může pozvolna otevírat během dojednávání dalších bodů.
Reakcí ropy je propad ceny pod sto dolarů, přičemž Brent se nyní obchoduje u 98,4 USD. Na pohyby cen tradičně reagují stejným směrem dluhopisové výnosy díky stlačení inflační prémie. To sledujeme také dnes, kdy v Evropě padají výnosy skoro o 10 bazických bodů. V USA se dnes kvůli svátku neobchoduje, což obecně sníží aktivitu na trzích.
Akcie vítají snížení vnímaného rizika spojeného s ropou a inflací stejně jako nižší úroveň výnosů. Začátek týdne je tak pro ně slušně růstový, když index DAX stoupá o 1,1 procenta, CAC40 si připisuje 1,4 pct a AEX je +0,7 pct. Londýn je podobně jako americké trhy zavřený. Zlato stouplo na 4555 USD a eurodolar se zvedá na 1,1645. Koruna jen mírně posiluje k euru - na 24,27 - ale vůči dolaru si díky pohybu EURUSD připisuje skoro půl procenta.
Během dne se budou zpracovávat víkendové informace ohledně potenciální mírové dohody, zatímco kalendář makrodat i firemních výsledků zůstává prakticky prázdný.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2722
|-0.0557
|24.2985
|24.2664
|CZK/USD
|20.8450
|-0.1719
|20.8805
|20.8440
|HUF/EUR
|357.1986
|-0.4443
|360.1234
|357.0148
|PLN/EUR
|4.2346
|-0.1554
|4.2419
|4.2321
|CNY/EUR
|7.9024
|-0.0499
|7.9157
|7.8921
|JPY/EUR
|185.0360
|0.1890
|185.1089
|184.8034
|JPY/USD
|158.9220
|-0.1182
|159.0400
|158.7590
|GBP/EUR
|0.8628
|-0.3600
|0.8641
|0.8628
|CHF/EUR
|0.9098
|-0.1070
|0.9116
|0.9096
|NOK/EUR
|10.7523
|-0.0157
|10.7892
|10.7481
|SEK/EUR
|10.7889
|-0.7429
|10.8520
|10.7882
| USD/EUR
|1.1643
|0.3076
|1.1649
|1.1630
|AUD/USD
|1.3951
|-0.5560
|1.3980
|1.3941
|CAD/USD
|1.3814
|-0.0459
|1.3821
|1.3796