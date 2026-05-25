Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Opravdu nastal u paměťových čipů konec cykličnosti? Manažeři fondů vyzývají k opatrnosti

Opravdu nastal u paměťových čipů konec cykličnosti? Manažeři fondů vyzývají k opatrnosti

25.05.2026 12:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie výrobců paměťových čipů patří v poslední době k hlavním vítězům. Prudký rozmach umělé inteligence totiž vyvolal obrovskou poptávku po výkonných pamětích s vysokou šířkou pásma, tzv. HBM (high-bandwidth memory), které jsou klíčové pro trénování a provoz velkých jazykových modelů. Tento trend výrazně podpořil hlavně americké a jihokorejské akciové indexy. Manažeři fondů ale varují, že sektor, jenž se v minulosti profiloval jako výrazně cyklický, je stále k těmto starým zvykům náchylný, a proto vyzývají k opatrnosti.

Největší růsty zažili dva jihokorejští giganti: Samsung Electronics a SK Hynix, kteří dominují zmíněnému trhu s HBM čipy. Akcie Samsungu letos přidaly zhruba 114 procent, zatímco SK Hynix posílil dokonce 186 procent. Výrazné zisky ale zaznamenaly také americké společnosti Micron Technology a SanDisk, jejichž akcie od začátku roku přidaly více než než 140 procent, respektive 150 procent (SanDisk byl už přitom loni nejvýkonnějším titulem v rámci S&P 500).

Investoři stále více sázejí na scénář, že paměťový průmysl prošel strukturální změnou: zbavil se své historické cykličnosti a vstoupil do tzv. supercyklu. Odvětví bylo tradičně známé prudkými výkyvy, kdy poptávka po paměťových čipech kolísala, zatímco výrobní kapacity reagovaly jen pomalu, což vedlo ke střídání období nedostatku a přebytku nabídky.

Podle řady manažerů technologických firem sice AI změnila pravidla hry, protože současný nedostatek pokročilých paměťových čipů podle nich nebude krátkodobý a vysoké ceny by se tak mohly udržet delší dobu, nicméně ne všichni tento názor sdílí.

Mezi takové se řadí třeba portfolio manažer společnosti BlueBox Asset Management William de Gale, který upozorňuje právě na velmi problematickou historii paměťových čipů. „Podle mě pořád platí, že lidé tvrdí, že paměťový cyklus je pryč a že je to nyní odvětví dlouhodobě vytvářející hodnotu – těsně předtím, než se to všechno strašně pokazí,“ řekl pro CNBC.

Hrozba jménem TurboQuant

Další riziko představují nové technologické inovace, které mohou výrazně snížit potřebu drahých paměťových čipů. Příkladem budiž TurboQuant, produkt Googlu představený letos v březnu. Tato technologie podle firmy umožňuje až šestinásobně snížit množství paměti potřebné pro provoz velkých jazykových modelů.

Cílem podobných řešení je právě zvýšit efektivitu AI modelů a omezit jejich hardwarové nároky. Pokud by se podobné technologie prosadily ve větším měřítku, mohly by významně zasáhnout současnou investiční tezi stojící za růstem výrobců HBM pamětí.

Analytici Deutsche Bank v této souvislosti upozornili, že investoři musí počítat s neustálými disruptivními změnami v AI sektoru. CNCB připomíná, že právě oznámení TurboQuantu vyvolalo výrazný pokles akcií největších výrobců pamětí, nicméně banka zároveň dodává, že "teprve se ukáže, zda technologie TurboQuant způsobí strukturální posun v poptávce“.

Podle Jona Cunliffa z investiční společnosti JM Finn pak existuje prostor pro výrazné navyšování výrobních kapacit v následujících letech, přičemž v případě zpomalení tempa růstu AI trhu by současný nedostatek nabídky mohl časem zmírnit.

Podobně opatrný je i investiční ředitel Ranmore Fund Management Andrew Lapping. Ten tvrdí, že investoři musí být opatrní při investování do odvětví s "historicky průměrnými výnosy z kapitálu, který je oceněn tak, aby v budoucnu dosahoval velmi vysokých výnosů“.

Vysoká koncentrace v Jižní Koreji

Výrazná koncentrace investorů do paměťových titulů zároveň zvyšuje riziko i pro jihokorejský akciový trh. Samsung a SK Hynix dnes dohromady tvoří více než polovinu indexu Kospi, a právě jejich růst stál za mimořádně silnou výkonností korejských akcií v letech 2025 a 2026. Více jsme o tomto tématu již psali ZDE.

Navzdory rostoucím obavám ale některé investiční domy zůstávají vůči sektoru optimistické. Nomura například odhaduje, že akcie SK Hynix by během příštích 12 měsíců mohly svou hodnotu zdvojnásobit, zatímco Samsung Electronics má podle analytiků stejné společnosti prostor k dalšímu zhruba 20procentnímu růstu.


Čtěte více:

Micron investuje v Singapuru 24 miliard dolarů do nového závodu na čipy
27.01.2026 9:51
Micron investuje v Singapuru 24 miliard dolarů do nového závodu na čipy
Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology plánuje investovat ...
Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI
26.03.2026 14:43
Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI
Akcie výrobců paměťových čipů v posledních dnech klesají. Ve čtvrtek n...
Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
07.04.2026 11:37
Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
Jihokorejský technologický gigant Samsung Electronics doručil za letoš...
SK Hynix prudce zvýšila zisk díky pamětím pro AI. Trh ale váhá, jak dlouho boom vydrží
23.04.2026 13:03
SK Hynix prudce zvýšila zisk díky pamětím pro AI. Trh ale váhá, jak dlouho boom vydrží
Jihokorejský výrobce pamětí SK Hynix v Q1‘26 vykázal mimořádně silné v...
Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
05.05.2026 13:07
Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
Apple zahájil jednání s Intelem a Samsungem o výrobě svých klíčových p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.05.2026
17:16Obnovující se síla dolaru a ropný „UAE“ efekt
16:36Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI  
15:55Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu
15:36J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pozvánka na Valnou hromadu
15:35Babiš vyzval guvernéra ČNB Michla ke snížení úrokových sazeb
13:53Změní Warsh fungování americké centrální banky?
13:07Akcie Delivery Hero vystřelily nad nabídku Uberu, ve hře je i rozprodej aktiv  
12:05Opravdu nastal u paměťových čipů konec cykličnosti? Manažeři fondů vyzývají k opatrnosti
11:34Ropa pod stovkou pomáhá na úvod týdne vzhůru dluhopisům i akciím  
10:54Důvěra v českou ekonomiku v květnu znovu oslabila
9:33Tržby německého průmyslu poprvé za téměř tři roky vzrostly
9:01J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Pozvánka na Valnou hromadu
9:00Rozbřesk: Uvidíme brzy (ne)dohodu mezi USA a Íránem?
8:47Trhy dnes v úvodu zamíří vzhůru. Ropa zlevňuje a Nikkei nad 65 tisíci body  
6:07Spotify uklidnilo investory: silný výhled i nová strategie tlačí akcie vzhůru
24.05.2026
10:13Víkendář: Je těžké najít dlouhodobou brzdu akciového trhu
23.05.2026
10:08Víkendář: Podceňují akcie vývoj na ropě?
22.05.2026
22:00Dow Jones na nových maximech; S&P 500 rostl osmý týden v řadě  
17:15Spotřebitelská důvěra v USA klesla kvůli obavám z inflace na rekordní minimum
16:56Češi berou státní dluhopisy útokem. Vybralo se už přes 20 miliard

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět