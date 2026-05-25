Opravdu nastal u paměťových čipů konec cykličnosti? Manažeři fondů vyzývají k opatrnosti

Akcie výrobců paměťových čipů patří v poslední době k hlavním vítězům. Prudký rozmach umělé inteligence totiž vyvolal obrovskou poptávku po výkonných pamětích s vysokou šířkou pásma, tzv. HBM (high-bandwidth memory), které jsou klíčové pro trénování a provoz velkých jazykových modelů. Tento trend výrazně podpořil hlavně americké a jihokorejské akciové indexy. Manažeři fondů ale varují, že sektor, jenž se v minulosti profiloval jako výrazně cyklický, je stále k těmto starým zvykům náchylný, a proto vyzývají k opatrnosti.
Největší růsty zažili dva jihokorejští giganti: Samsung Electronics a SK Hynix, kteří dominují zmíněnému trhu s HBM čipy. Akcie Samsungu letos přidaly zhruba 114 procent, zatímco SK Hynix posílil dokonce 186 procent. Výrazné zisky ale zaznamenaly také americké společnosti Technology a , jejichž akcie od začátku roku přidaly více než než 140 procent, respektive 150 procent (SanDisk byl už přitom loni nejvýkonnějším titulem v rámci S&P 500).
Investoři stále více sázejí na scénář, že paměťový průmysl prošel strukturální změnou: zbavil se své historické cykličnosti a vstoupil do tzv. supercyklu. Odvětví bylo tradičně známé prudkými výkyvy, kdy poptávka po paměťových čipech kolísala, zatímco výrobní kapacity reagovaly jen pomalu, což vedlo ke střídání období nedostatku a přebytku nabídky.
Podle řady manažerů technologických firem sice AI změnila pravidla hry, protože současný nedostatek pokročilých paměťových čipů podle nich nebude krátkodobý a vysoké ceny by se tak mohly udržet delší dobu, nicméně ne všichni tento názor sdílí.
Mezi takové se řadí třeba portfolio manažer společnosti BlueBox Asset Management William de Gale, který upozorňuje právě na velmi problematickou historii paměťových čipů. „Podle mě pořád platí, že lidé tvrdí, že paměťový cyklus je pryč a že je to nyní odvětví dlouhodobě vytvářející hodnotu – těsně předtím, než se to všechno strašně pokazí,“ řekl pro CNBC.
Hrozba jménem TurboQuant
Další riziko představují nové technologické inovace, které mohou výrazně snížit potřebu drahých paměťových čipů. Příkladem budiž TurboQuant, produkt Googlu představený letos v březnu. Tato technologie podle firmy umožňuje až šestinásobně snížit množství paměti potřebné pro provoz velkých jazykových modelů.
Cílem podobných řešení je právě zvýšit efektivitu AI modelů a omezit jejich hardwarové nároky. Pokud by se podobné technologie prosadily ve větším měřítku, mohly by významně zasáhnout současnou investiční tezi stojící za růstem výrobců HBM pamětí.
Analytici v této souvislosti upozornili, že investoři musí počítat s neustálými disruptivními změnami v AI sektoru. CNCB připomíná, že právě oznámení TurboQuantu vyvolalo výrazný pokles akcií největších výrobců pamětí, nicméně banka zároveň dodává, že "teprve se ukáže, zda technologie TurboQuant způsobí strukturální posun v poptávce“.
Podle Jona Cunliffa z investiční společnosti JM Finn pak existuje prostor pro výrazné navyšování výrobních kapacit v následujících letech, přičemž v případě zpomalení tempa růstu AI trhu by současný nedostatek nabídky mohl časem zmírnit.
Podobně opatrný je i investiční ředitel Ranmore Fund Management Andrew Lapping. Ten tvrdí, že investoři musí být opatrní při investování do odvětví s "historicky průměrnými výnosy z kapitálu, který je oceněn tak, aby v budoucnu dosahoval velmi vysokých výnosů“.
Vysoká koncentrace v Jižní Koreji
Výrazná koncentrace investorů do paměťových titulů zároveň zvyšuje riziko i pro jihokorejský akciový trh. Samsung a SK Hynix dnes dohromady tvoří více než polovinu indexu Kospi, a právě jejich růst stál za mimořádně silnou výkonností korejských akcií v letech 2025 a 2026.
Navzdory rostoucím obavám ale některé investiční domy zůstávají vůči sektoru optimistické. například odhaduje, že akcie SK Hynix by během příštích 12 měsíců mohly svou hodnotu zdvojnásobit, zatímco Samsung Electronics má podle analytiků stejné společnosti prostor k dalšímu zhruba 20procentnímu růstu.