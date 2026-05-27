FDA uvolňuje pravidla pro vapování, na americký trh zamíří stovky nových produktů

Americká FDA výrazně zmírňuje přístup k regulaci vaporizérů a nikotinových sáčků, což může otevřít trh stovkám nových produktů. Zatímco tabákové firmy očekávají růst prodejů a vítají změnu jako krok k omezení nelegálního trhu, odborníci varují před riziky pro veřejné zdraví i před slabší ochranou mladistvých.
Nová volnější regulace vaporizérů a nikotinových sáčků ze strany amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) potenciálně povede v nadcházejících týdnech a měsících k tomu, že se na trhu objeví stovky dalších takových produktů, uvádějí tři úředníci Trumpovy administrativy podle zprávy Reuters.
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv na začátku tohoto měsíce uvedl, že bude uplatňovat „tolerantní přístup k vymáhání pravidel“ – tedy že bude do určité míry přehlížet prodej neschválených vapingových produktů, pokud jejich výrobci podají žádost o licenci, která splňuje určité standardy. Dříve přitom řadu let vyžadoval, aby tyto produkty byly schválené ještě před uvedením na trh, mimo jiné proto, aby se zamezil přístup mladistvých k vapování.
Podle jednoho z úředníků by z nové politiky mohlo okamžitě těžit přibližně 100 až 200 produktů. Zdroj obeznámený s procesem FDA uvedl, že v současnosti je ve fázi vědeckého posuzování zhruba 1 000 žádostí, což naznačuje, že už předložily dostatek dat, aby mohly být zohledněny podle nové politiky.
Výhra pro tabákové společnosti
Rychlá změna politiky ze strany Trumpovy administrativy (byla oznámená jen pár dní předtím, než rezignoval šéf FDA Marty Makary) obešla měsíce veřejného připomínkování, které je pro tak zásadní změny obvyklé, uvedli dva bývalí vedoucí pracovníci FDA pro oblast tabáku. Zároveň to vyvolalo otázky ohledně rizik pro veřejné zdraví a spotřebitele.
Analytik Pallav Mittal uvedl, že tato změna podpoří prodeje v celém odvětví. očekává, že International letos prodá až o 12 milionů více svých nejprodávanějších nikotinových sáčků Zyn, protože pravděpodobně uvede novou verzi. A Reynolds by mohla začít uvádět na trh ochucené verze své vapovací značky Vuse. Reynolds sdělil, že změnu aktuálně vyhodnocuje, zatímco se k plánům týkajícím se svých dosud neschválených produktů nevyjádřil.
Tvrdý lobbing a argumentace Čínou
Za změnu agresivně lobbovali u prezidenta Donalda Trumpa šéfové velkých tabákových firem a argumentovali, že předchozí politika FDA umožňovala rozsáhlý nelegální trh s převážně čínskými vaporizéry, uvedl jeden z úředníků informovaných o schůzkách. Tabákové společnosti a výzkumná firma Euromonitor uvádějí, že nejméně 70 % prodejů vapovacích produktů v USA je nelegálních, přičemž jeden z odhadů stanovil jejich hodnotu v roce 2024 na 8 miliard dolarů.
Změna pravidel FDA jde na ruku „dlouhodobému požadavku průmyslu,“ uvedl Brian King, který vedl Centrum FDA pro tabákové výrobky a nyní působí v organizaci Campaign for Tobacco-Free Kids. Podle ní představují nové pokyny riziko pro děti, protože umožňují legální prodej většího množství ochucených vapovacích produktů, které pro ně mohou být lákavé. Podle údajů FDA se v minulém roce přiznalo k vapování přibližně 1,4 milionu amerických dospívajících, tedy asi 5 %. To je pokles oproti vrcholu v roce 2019, kdy jich bylo více než 6 milionů.
Bývalý šéf pro tabák u FDA Mitch Zeller uvedl, že podle nové politiky mohou dospělí kuřáci používat netestované výrobky, u kterých by se později mohlo zjistit, že obsahují škodlivé množství chemikálií nebo nabízejí jen omezené výhody pro odvykání kouření. Změna politiky FDA je podle něj „opravdu špatná pro veřejné zdraví“ a „opravdu špatná pro důvěru veřejnosti ve vládu“.
Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Andrewa Nixona nové pokyny posilují vymáhání práva proti záplavě nelegálních a nepovolených nikotinových výrobků a podporují spořádanější přechod na regulovaný trh.
„Prezident Trump důsledně sliboval rozšíření přístupu k vapu a nikotinovým sáčkům s ohledem na množství důkazů, které zjistily, že jsou tyto výrobky prospěšné pro Američany, kteří se snaží přestat kouřit,“ uvedl v prohlášení mluvčí Bílého domu Kush Desai.