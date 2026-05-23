Detail - články
Víkendář: Podceňují akcie vývoj na ropě?

23.05.2026 10:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Roger Altman stojí v čele společnosti Evercore a na CNBC prezentoval svůj pohled na současné a další dění na trzích. Podle něj bude klíčový pokračující vývoj cen ropy. Tedy to, zda zůstanou na současných vysokých úrovní, nebo zda se z tohoto vrcholu vydají směrem dolů. Doposud přitom podle Altmana působil na ropný trh tlumící efekt vyšších zásob. Ten eliminoval část tlaku, který vytvářel pokles na nabídkové straně trhu.

Zmíněné zásoby byly tvořeny jednak tankery, které se v době vypuknutí konfliktu pohybovaly po mořích, ale pak tu byly také strategické zásoby včetně těch v Číně. Jenže jejich objem postupně klesal a podle experta jsou nyní už výrazně níž než na počátku. Z této strany tedy už nepřichází takový tlumící efekt. Altman podle svých slov hovoří s odborníky, kteří čekají výrazný růst cen ropy. Otázka by pak byla, jak zareagují akciové trhy. Těm totiž pomáhá vývoj ziskovosti obchodovaných firem a nové technologie, do nichž nepatří jen umělá inteligence. Zahrnují i robotiku a další technologie.



Akciím může podle ekonoma pomáhat i fiskální politika a vzniká řada nových firem, k čemuž také pomáhají nové technologie. Na jednu stranu je tu tedy prostředí, které je pro akcie pozitivní, ale na stranu druhou může přijít popsaný růst cen ropy. „Pokud budou ceny ropy na 150 dolarech nebo ještě výš, dojde k destabilizaci akciového trhu? Možná ano,“ řekl Altman. K tomu dodal, že investoři byli doposud poměrně klidní, protože jádrová inflace se nezvedala a čekalo se, že inflační tlaky ze strany cen energií budou jen přechodné. Jenže situace v Íránu „zamrzla a nejsou tu žádné pozitivní scénáře“.

Šly by dolů nejdříve trhy, nebo ekonomika? Na tuto otázku Altman odpověděl, že by to byly zřejmě trhy. Ekonomika se přitom zdá „dost stabilní“, i když může přijít další inflační šok právě ze strany cen energií. Na otázku týkající se nového předsedy Rady guvernérů americké centrální banky ekonom řekl, že Kevin Warsh je dobrou volbou. „Trochu ho znám, respektuji ho a ze všech možností, které Trump měl, si zvolil dobře.“ Warsh přitom dříve kritizoval politiku Fedu a jeho práci s velikostí rozvahy, ale Altman si myslí, že „udrží nezávislost Fedu.“ A vzhledem k popsanému vývoji na trzích s ropou bude pro Warshe „těžké snižovat sazby“, i když se také nedá čekat, že by krátce po svém příchodu začal sazby zvedat.



Na CNBC byl hostem i další člověk z vedení Evercore, Julian Emanuel. Podle něj ceny ropy nad 90 dolarů držící se na těchto úrovních po delší dobu začnou být znatelné na ekonomické aktivitě a doléhat na akciový trh. Pokud by se Horzmuzský průliv naopak znovu otevřel, projevilo by se to zejména na výnosech dlouhodobějších dluhopisů. Směrem k akciím je expert nyní celkově opatrný. Dlouhodobý výhled zůstává podle experta na amerických akciích dobrý a odvíjí se od nových technologií. Nyní ale nevylučuje další významnou korekci vyvolanou cenami ropy a jejich dopadem na inflaci a ekonomiku celkově. Index S&P 500 podle něj v základním scénáři uzavře rok na 7750 bodech, v optimistickém na 9000 bodech.


