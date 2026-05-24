Víkendář: Je těžké najít dlouhodobou brzdu akciového trhu

24.05.2026 10:13
Autor: Redakce, Patria.cz

AI příběh pokračuje, makroekonomický vývoj je pozitivní. S tím začala diskuse o dalším vývoji na trzích, kterou na Youtube kanále Goldman Sachs vedli Tony Pasquariello, Dominic Wilson a Josh Schiffrin. Za negativní faktor považují vývoj na ropných trzích, respektive stále nedořešený konflikt v Íránu. K vývoji souvisejícímu s novými technologiemi uvedli, že nerovnováhy patrné během nafukování internetové bubliny nyní patrné nejsou.

Wilson poukázal na to, že zisky v poměru k HDP dosahují z historického hlediska hodně vysokých úrovní. To samé pak platí o technologických investicích v poměru k produktu. Probíhá tak hodně investičních výdajů, ale zároveň platí, že firmy generují hodně hotovosti. Všichni se pak shodli na tom, že na trhu je nyní „těžké najít nějaký strukturálně negativní faktor“. Tedy něco, co by mělo dlouhodobě trhy brzdit.

K vývoji v oblasti monetární politiky zaznělo, že u Fedu je nyní znát „malá chuť na zvedání sazeb a také malá na jejich snižování“. Fed tak bude pravděpodobně i pod vedením Kevina Warshe nejdříve vyčkávat. Wilson připomněl dvojí mandát centrální banky s tím, že inflační tlaky pokračují a nezaměstnanost klesá. Pokud se naplní očekávání, že inflační tlaky pominou, je možné další snižování sazeb, pokud naopak budou po řadu měsíců pokračovat, bude „relevantní diskuse o růstu sazeb“.



Diskutovalo se i o „dedolarizaci“. Tedy o poklesu významu dolaru ve světové ekonomice. Wilson si nemyslí, že by se objevovaly nějaké její jasné známky. Dolar letos nijak výrazně nemění svůj kurz, i když „se toho hodně děje pod povrchem“, tedy ve vztahu ke konkrétním měnám. „Dolar je nyní celkově neutrálním příběhem.“ Schiffrin má za to, že americká ekonomika si vede tak dobře a je tak silná, že „je těžké si představit někoho, kdo by jí konkuroval z hlediska atraktivity pro zahraniční kapitál.“

Wilson si myslí, že „akciové trhy nejsou úplně iracionální“, když počítají s vyřešením konfliktu v Íránu a normalizací ropných trhů. Existuje přitom určitý vztah, kdy by tlak ze strany trhů mohl motivovat k vyřešení celé situace. Jestliže s vyřešením ale trhy počítají, tento tlak nevznikne. „Je těžké to nějak kvantifikovat,“ dodal Wilson. Pokud by přitom došlo k vyřešení konfliktu, vrátí se podle něj do popředí řada tezí a úvah, které kolovaly před ním. Včetně těch, že by sazby a výnosy dluhopisů mohly jít díky novým technologiím a jejich dezinflačnímu efektu výrazně níž.

Graf ukazuje predikce ekonomického růstu od Goldman Sachs a konsenzu. Výrazně se neliší, pro letošní i příští rok leží u 2 %:
2


