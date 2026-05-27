Rozbřesk: Snění o volatilnější koruně. Je „klidná koruna“ nový normál?

O nízké volatilitě koruny jsme v uplynulých týdnech psali vícekrát – občas se zdá, že českou měnu nic nevyvede z míry. Je tomu skutečně tak? Pojďme si představit situaci, která by ji „z pohody“ mohla vyvést.
Za nízkou volatilitou koruny nestojí jen solidní makro fundamenty nebo příznivý úrokový diferenciál. Důležitou roli hraje i mechanika zajišťovacích produktů, které v posledních letech nabývají na popularitě. Finanční instituce prodávající opční struktury průběžně přezajišťují svá rizika způsobem, který kurz přitahuje zpět do úzkého pásma – v „rozumně klidných“ časech tak trh stabilizují. Banka pro mezinárodní platby tento mechanismus zdokumentovala v kontextu strukturovaných produktů na akciových trzích: dealeři „nakupují, když trh klesá, a prodávají, když roste", čímž působí kontrariánsky a tlumí cenové pohyby podkladového aktiva (Todorov & Vilkov, BIS Quarterly Review, březen 2024). Na mělkém trhu, jakým je ten s českou korunou, může být tento efekt podle akademiků ještě výraznější.
Potlačená volatilita ovšem není totéž, co nepřítomnost rizika. Nízká implikovaná volatilita naopak navzdory geopolitickým turbulencím může signalizovat určité podhodnocování rizik. To sice u české koruny není výrazné, přesto si dokážeme představit scénáře, ve kterých se volatilita na trhy vrátí. Například, pokud by současné uzavření Hormuzského průlivu vedlo skutečně k výraznému zvýšení cen energií a fyzickým výpadkům ve výrobě. Výpadky v dodávkách součástek a vstupů by zastavily nebo omezily výrobu domácích exportérů, což by vedlo na eurokorunovém trhu k jejich faktickému „přezajištění“. A k tomu by při výrazně dražších energiích horší směnné relace (daných drahými energiemi) viditelně zhoršovaly vnější rovnováhu ekonomiky a korunu přirozeně oslabovaly. Přezajištění exportéři by se ocitli v pozici, kdy musejí nakupovat eura na trhu za oslabený kurz a prodávat je bance za smluvně dohodnutý – horší – kurz. Situace, která zpětně může výprodeje koruny dál urychlovat. Jedná se však o extrémní scénář, od kterého jsme v tuto chvíli daleko, a který spíše hypoteticky ilustruje možnost návratu volatility na korunový trh.
Navíc ani takový scénář by pravděpodobně nepředstavoval trvalejší destabilizaci koruny. Důvod je jednoduchý. ČNB disponuje devizovými rezervami přesahujícími 150 miliard eur – na poměry českého devizového trhu jde o mohutnou palebnou sílu, která v minulosti opakovaně ukázala svůj efekt vůči spekulativním útokům. Epizoda zvýšené volatility by tak s největší pravděpodobností zůstala krátkodobou „odbočkou na vedlejší silnici“, po které by se nakonec koruna brzy stočila na „hlavní“ zpět k silnějším hodnotám.
TRHY
Koruna
Česká koruna se drží v relativně úzkém pásmu v okolí 24,30 EUR/CZK (nízké volatilitě se věnujeme v úvodníku). V tomto týdnu bude důležité sledovat výsledek zasedání ECB – předpokládáme však, že ani eventuální zvýšení eurových sazeb nemusí korunu nijak viditelně „znepokojit“. A následně trh mohou zajímat detaily pátečního českého HDP – zejména skutečnost, jak rychle rostou mzdové příjmy domácností.
Eurodolar
Eurodolar nepatrně zpevnil podpořen nejen lehce nižší cenou ropy, ale také relativně jestřábí komunikací ECB. Včera se totiž ozvala německá členka bankovní rady I. Schnabel, která uvedla, že vzhledem k velikosti a perzistenci (ropného) šoku není možné jej ignorovat (a tudíž zvýšit sazby). A ačkoliv hlavní ekonom ECB Lane nebyl včera tak jestřábí, trh stále téměř sází s velmi vysokou pravděpodobností, že centrální banka zvedne příští čtvrtek sazby o 25 bazických bodů.
Nebude-li se dít něco zásadního na trhu s ropou či např. s japonským jenem, tak by eurodolar mohl prožít další relativně klidnou seanci.
Forint
Maďarská centrální banka sice včera ponechala úrokové sazby beze změny, ale ve svém komentáři si lehce otevřela cestu k možnému snížení sazeb na příštím zasedání. MNB totiž uvedla, že inflační výhled se výrazně zlepšil, přičemž všechny důležité faktory, které jej ovlivňují, budou vyhodnoceny v červnové inflační zprávě. Ta by mohla dát zelenou k redukci základní sazby MNB, jež se stále pohybuje na relativně vysoké úrovni 6,25 %.