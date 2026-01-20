Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Cena zlata poprvé překonala 4 700 dolarů

Cena zlata poprvé překonala 4 700 dolarů

20.01.2026 8:44
Autor: ČTK

Cena zlata v úterý poprvé překonala hranici 4 700 dolarů (zhruba 98 000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři přesunují peníze do bezpečných aktiv kvůli přetrvávajícím obavám ohledně víkendového oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v rámci snahy o převzetí Grónska uvalí dodatečná cla na některé evropské země. Cena stříbra vystoupila až na nové rekordní maximum v blízkosti 95 dolarů za unci, později však klesla.

Cena zlata vykazovala v úterý kolem 7:45 SEČ nárůst o zhruba 0,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 4 710 dolarů za unci. "Trumpův agresivní přístup k mezinárodním záležitostem a jeho touha vidět nižší úrokové sazby jsou pro drahé kovy velmi příznivé," uvedl Tim Waterer ze společnosti KCM Trade.

Trump v sobotu oznámil, že hodlá od 1. února uvalit dodatečné desetiprocentní clo na Dánsko, Švédsko, Francii, Německo, Nizozemsko a Finsko, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Tyto země se podle Trumpa postavily proti jeho přání získat Grónsko. Pokud nebude ani do června dosaženo takové dohody, aby mohly Spojené státy Grónsko získat, pak se clo podle Trumpa zvýší až na 25 procent.

Evropská komise v pondělí uvedla, že EU by se chtěla vyhnout eskalaci sporu s USA a najít řešení, ale v případě zavedení cel je připravena podniknout odvetná opatření.

Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách nejistoty. Za celý loňský rok se cena kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata i pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.

Nízké úrokové sazby jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar pak snižuje ceny zlata a dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.01.2026
12:05Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů
10:03CSG by při IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur. Nabídka byla pokryta během několika minut
8:57Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku
8:49IPO CSG již pokryto, účast retailu stále nejasná. Americké futures temně rudé  
8:44Rozbřesk: Další TACO trade před námi?
8:44Cena zlata poprvé překonala 4 700 dolarů
6:06Micron: Nedostatek paměťových čipů je „bezprecedentní“ a potrvá roky  
19.01.2026
17:06Měknutí amerického inflačního cíle a evropská rovnováha
16:43CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek
15:57Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  
12:01Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
11:42Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
11:18Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
10:54MMF zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,3 procenta
10:14Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
9:16S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
8:52Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět