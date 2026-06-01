Rozbřesk: Koruna vyčkává na inflaci a mzdy, nižší ceny ropy a averze k riziku pomáhá euru

Zpřesněný odhad HDP potvrdil pokračující růst české ekonomiky a byl revidován lehce vzhůru na +2,2 % meziročně (z 2,1 %). I tak jde o viditelné zpomalení dynamiky oproti druhé polovině roku 2025, kdy se mezikvartální přírůstky pohybovaly okolo 0,7-0,8 % (nyní pouze +0,2 %). Co za tím stojí a je důvod se obávat výraznějšího zpomalení? Struktura HDP je spíše povzbudivá a ukazuje, že domácí poptávka dál roste překvapivě silným tempem.
Za zpomalením stojí především horší výsledek zahraničního obchodu, který táhne dolů rychlý růst dovozů zboží – zejména PC, elektroniky a optických přístrojů. Ten jde ruku v ruce s výrazným zrychlením investiční dynamiky: investice do strojového vybavení jsou totiž v počátečních fázích v Česku výrazně dovozně náročné. Tento „negativní důsledek" investičního optimismu však nebude trvalý, stejně jako slabší výsledek vládní spotřeby, která mohla na začátku roku narážet na mantinely rozpočtového provizoria. Meziročně negativně ovlivnily dynamiku růstu také zásoby – ale i to se mění. Podle posledních průzkumů mezi průmyslovými podniky české firmy v dubnu zvýšily nákupy vstupů do výroby nejrychlejším tempem za čtyři roky. Jde o přímý důsledek války na Blízkém východě, která vrací mezi podniky strach z nedostatku klíčových materiálů a vede je ke kumulaci zásob.
Mezitím hlavní hnací motor české ekonomiky – spotřeba domácností – vykazuje nadále velmi zdravý růst (3,4 % meziročně), podpořený překvapivě slušným růstem zaměstnanosti a rychlým růstem mzdových výdajů (meziročně +8,9 %). To se promítá zejména ve zvýšené poptávce po službách, kde stále pozorujeme také nejvýraznější inflační dynamiku.
Struktura českého HDP je tak – přes zvolnění celkové dynamiky – argumentem pro jestřábí hlasy v bankovní radě: ukazuje relativně přehřátou ekonomiku, kde mzdové výdaje dál rostou výrazně rychleji než produktivita práce. Pokud to tento týden potvrdí i výsledek průměrné mzdy a ECB by v červnu nakonec zvýšila sazby, bude to silný argument pro posun výhledu na sazby vzhůru i v Česku.
TRHY
Koruna
Česká koruna se drží v blízkosti 24,30 EUR/CZK a vykazuje vysokou stabilitu. V tomto týdnu bude měnový pár sledovat pokračování íránské ságy (jednání o příměří zatím v reálu příliš nadějně nevypadají), a pak na domácí scéně výsledek inflace (čtvrtek – čekáme lehký pokles z 2,5 % na 2,2 %), a zejména pak dynamiku průměrné mzdy za Q1 2026 (také čtvrtek) – detaily HDP ukazují na zrychlení dynamiky, což by bylo v kontrastu s očekáváním ČNB a mohlo by přiživit sázky na růst domácích sazeb.
Eurodolar
Nižší ceny ropy a celkový nárůst apetitu po riziku prospěl na konci minulého týdne nejen akciovým trhům, ale i eurodolaru. Tento týden by se měla do hry dostat velmi důležitá data z USA i eurozóny. Dnes odpoledne bude tato série odstartována indexem podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM).