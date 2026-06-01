Rozbřesk: Koruna vyčkává na inflaci a mzdy, nižší ceny ropy a averze k riziku pomáhá euru

01.06.2026 9:08
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Zpřesněný odhad HDP potvrdil pokračující růst české ekonomiky a byl revidován lehce vzhůru na +2,2 % meziročně (z 2,1 %). I tak jde o viditelné zpomalení dynamiky oproti druhé polovině roku 2025, kdy se mezikvartální přírůstky pohybovaly okolo 0,7-0,8 % (nyní pouze +0,2 %). Co za tím stojí a je důvod se obávat výraznějšího zpomalení? Struktura HDP je spíše povzbudivá a ukazuje, že domácí poptávka dál roste překvapivě silným tempem.

Za zpomalením stojí především horší výsledek zahraničního obchodu, který táhne dolů rychlý růst dovozů zboží – zejména PC, elektroniky a optických přístrojů. Ten jde ruku v ruce s výrazným zrychlením investiční dynamiky: investice do strojového vybavení jsou totiž v počátečních fázích v Česku výrazně dovozně náročné. Tento „negativní důsledek" investičního optimismu však nebude trvalý, stejně jako slabší výsledek vládní spotřeby, která mohla na začátku roku narážet na mantinely rozpočtového provizoria. Meziročně negativně ovlivnily dynamiku růstu také zásoby – ale i to se mění. Podle posledních průzkumů mezi průmyslovými podniky české firmy v dubnu zvýšily nákupy vstupů do výroby nejrychlejším tempem za čtyři roky. Jde o přímý důsledek války na Blízkém východě, která vrací mezi podniky strach z nedostatku klíčových materiálů a vede je ke kumulaci zásob.

Mezitím hlavní hnací motor české ekonomiky – spotřeba domácností – vykazuje nadále velmi zdravý růst (3,4 % meziročně), podpořený překvapivě slušným růstem zaměstnanosti a rychlým růstem mzdových výdajů (meziročně +8,9 %). To se promítá zejména ve zvýšené poptávce po službách, kde stále pozorujeme také nejvýraznější inflační dynamiku.

Struktura českého HDP je tak – přes zvolnění celkové dynamiky – argumentem pro jestřábí hlasy v bankovní radě: ukazuje relativně přehřátou ekonomiku, kde mzdové výdaje dál rostou výrazně rychleji než produktivita práce. Pokud to tento týden potvrdí i výsledek průměrné mzdy a ECB by v červnu nakonec zvýšila sazby, bude to silný argument pro posun výhledu na sazby vzhůru i v Česku.

TRHY

Koruna
Česká koruna se drží v blízkosti 24,30 EUR/CZK a vykazuje vysokou stabilitu. V tomto týdnu bude měnový pár sledovat pokračování íránské ságy (jednání o příměří zatím v reálu příliš nadějně nevypadají), a pak na domácí scéně výsledek inflace (čtvrtek – čekáme lehký pokles z 2,5 % na 2,2 %), a zejména pak dynamiku průměrné mzdy za Q1 2026 (také čtvrtek) – detaily HDP ukazují na zrychlení dynamiky, což by bylo v kontrastu s očekáváním ČNB a mohlo by přiživit sázky na růst domácích sazeb.

Eurodolar
Nižší ceny ropy a celkový nárůst apetitu po riziku prospěl na konci minulého týdne nejen akciovým trhům, ale i eurodolaru. Tento týden by se měla do hry dostat velmi důležitá data z USA i eurozóny. Dnes odpoledne bude tato série odstartována indexem podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM).

 

01.06.2026
11:29Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
11:01Růst průmyslu pokračuje, narušené dodávky už ale zvyšují náklady
10:54V Evropě lehká nervozita, v Americe pokračování optimismu o AI  
9:58Castlelake zvažuje převzetí easyJetu, akcie prudce rostou
9:12První velká akvizice pod Abelovým vedením. Berkshire kupuje developera Taylor Morrison za 6,8 miliardy USD
9:08Rozbřesk: Koruna vyčkává na inflaci a mzdy, nižší ceny ropy a averze k riziku pomáhá euru
8:56Explosia může změnit majitele, ČEZ pořádá Valnou hromadu a Nvidia útočí na trh s PC  
6:09Krugman: Po celním a íránském šoku se znatelně změnila očekávání a sentiment
31.05.2026
10:06Víkendář: Jak může umělá inteligence měnit chování investorů a ovlivňovat finanční stabilitu
30.05.2026
9:57Víkendář: Fakta jsou druhořadá, u lidí rozhodují emoce
29.05.2026
17:07Deflační poučení a smrt slepice, která snáší zlatá vejce
16:05Atraktivita stříbra je po loňské rally pryč. Vysoké ceny způsobily erozi poptávky, pokles může pokračovat
14:45SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů
13:19Perly týdne: Otevřené dveře pro růst zlata a elektrické Ferrari
11:44Braňo Soták k výsledkům Dellu: AI cyklus neřekl poslední slovo, poslední kvartály naznačují opětovnou akceleraci  
11:42Philip Morris ČR snížil dividendu na 1100 Kč na akcii
10:42HDP zpomalilo na začátku roku kvůli zahraničnímu obchodu, mzdy jsou překvapivě silné
10:30Dell se dál veze na vlně AI. Akcie po výsledcích vyskočily až o 40 procent
10:12Prodloužené příměří posílá ropu dolů, akcie v Evropě reagují vlažně  
9:25Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět