První velká akvizice pod Abelovým vedením. Berkshire kupuje developera Taylor Morrison za 6,8 miliardy USD

pod vedením Grega Abela uzavírá první velkou akvizici své nové éry – za 6,8 miliardy dolarů kupuje developera Taylor Morrison Home. Transakce potvrzuje dlouhodobou sázku konglomerátu na americký rezidenční trh a rozšiřuje jeho již tak široké působení v oblasti bydlení.
Americká investiční společnost Berskhire Hathaway se dohodla na převzetí stavební a developerské firmy Taylor Morrison Home, za kterou zaplatí 6,8 miliardy USD (141,7 miliardy Kč). Rozšíří tak své aktivity v sektoru bydlení. Firma to v neděli uvedla v tiskové zprávě. Je to první akvizice Berkshire v hodnotě několika miliard USD od začátku letošního roku, kdy se stal generálním ředitelem Greg Abel, který ve funkci nahradil Warrena Buffetta. Ten zůstává předsedou správní rady.
Berkshire za každou akcii Taylor Morrison zaplatí 72,50 USD, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií to představuje prémii 24 procent. Po započtení závazků firmy Taylor Morrison dosahuje celková hodnota transakce asi 8,5 miliardy USD. Akvizice by měla být dokončena ve druhé polovině letošního roku.
Berskhire Hathaway do odvětví bytové výstavby investuje už dlouho. V roce 2003 získala výrobce prefabrikovaných domů Clayton Homes. Mezi dceřiné firmy Berskhire patří například společnosti zaměřené na stavební produkty, jako je Acme Brick, výrobce barev Benjamin Moore a výrobce izolací Johns Manville, či jedna z největších amerických realitních kanceláří zaměřených na rezidenční nemovitosti. Berkshire také vlastní akcie ve stavebních firmách a NVR.
Abel označil firmu Taylor Morrison za nejlepšího stavitele domů svého druhu ve Spojených státech. Firma působí ve 12 státech USA pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly a nabízí mimo jiné bydlení v základní cenové kategorii i rezidenční luxusní bydlení. V žebříčku 100 nejlepších stavebních firem časopisu Builder firmě patří šesté místo. Poskytuje také hypoteční financování.
Společnost Taylor Morrison loni vytvořila čistý zisk firmy 782,5 milionu USD při tržbách 8,12 miliardy USD, uvedla agentura Reuters.