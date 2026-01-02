Perly týdne: Roboti už jdou

Mark Mahaney z ISI si myslí, že Meta zvyšuje tah na úspěch u umělé inteligence, nyní je ale tato společnost ve srovnání s jinými velkými technologickými společnostmi spíše pozadu. CNBC se věnuje tématu robotů a jejich možným přínosům pro ekonomiku. A Frederic Mishkin se zamýšlí nad monetární politikou a jejím dalším vývojem.
Rozpočty problémem pro Fed?
Bloomberg připomíná, že současná americká vláda plánuje nejvyšší vládní deficity od druhé světové války mimo období recese. Podle řady odhadů se přitom příští rok čeká spíše zrychlení tempa růstu ekonomické aktivity. Bloomberg graf doprovází otázkou, zda je současný vývoj problémem pro americkou centrální banku. Tedy zda bude růst politický tlak na snižování sazeb, které by ulevilo rozpočtu na straně úrokových výdajů.
Zdroj: X
Roboti už jdou
Podle některých odhadů by měly výroba a prodej robotů v budoucnosti tvořit podstatnou část Tesly. Ředitel společnosti RoboStore Teddy Haggerty na CNBC o tomto tématu hovořil detailně. Podle něj se nyní intenzivně uvažuje o tom, co všechno by roboti mohli v budoucnu dělat, celkově je nyní vše ve fázi prototypů. „Jsme ve fázi jedna, kdy se snažíme zjistit, jaké jsou sny, jaká je realita, co všechno od robotů chceme.“ Škála představ je přitom široká, „můžeme chtít, aby nahrazovali naše pracovní místa, nebo to, aby u nás doma uklízeli.“ K tomu ředitel představil ve studiu robota jeho společnosti, který má podle něj již řadu dovedností a koupit se dá za necelých devět tisíc dolarů. Vybaven je čipem společnosti NVIDIA a je flexibilní ohledně toho, jaké programy může používat.
Meta a AI
Mark Mahaney z ISI hovořil na CNBC o tom, že společnost Meta se „agresivně“ zaměřuje na investice do umělé inteligence. Snaží se uspět „v produktovém cyklu superinteligence“. Do toho zapadají i akvizice této společnosti. Jak expert vnímá obavy z obrovských investic prováděných velkými technologickými firmami a jejich financování? Mahaney na to odpověděl, že jedním z klíčových tahounů vyšší návratnosti kapitálu jsou u hyperscalerů tržby na jednoho zaměstnance. Tento ukazatel se nyní podle experta výrazně hýbe směrem nahoru, což ukazuje na rostoucí efektivitu firem.
Analytik ale dodal, že vysoké investice přece jen mohou v některých společnostech představovat určitou výzvu na straně tvorby volného toku hotovosti. Nemyslí si, že by se to týkalo společností jako či , ale téma to může být právě u Mety. Na trhu je přitom nyní hned několik společností, které se snaží vytvořit ten nejlepší velký jazykový model. Investoři pravděpodobně vnímají Metu jako firmu, která za hlavním pelotonem nyní poněkud zaostává. „Pokud nepřijde s nějakým větším průlomem, pravděpodobně to bude odpovídající hodnocení.“ Meta dokázala uspět na straně efektivity a snižování nákladů, nyní by tak ale podle experta měla učinit i na straně „produktu“.
Blíží se změna ve vedení Fedu
Frederic Mishkin, který mimo jiné působil ve vedení Fedu, na CNBC hovořil o tom, že v současné situaci jsou různé názory zástupců americké centrální banky přirozeným jevem. Inflace se totiž nadále drží nad cílem, ale klesá. Trh práce může oslabovat, ale ekonomika je na agregátní úrovni silná. Celková situace je tedy „padesát na padesát“, sám Mishkin by nyní podle svých slov tíhnul k tomu, aby sazby dolů nešly.
Ekonom dodal, že on by sazby nesnižoval ani na prosincovém zasedání FOMC, protože má trochu jestřábí pohled a inflace stále neklesá až k cíli ve výši 2 %. Pokud by ale ekonomická aktivita slábla, snížení sazeb by bylo namístě. Rozdíly v názorech ve vedení Fedu jsou tak v současné době odpovědným přístupem. „Z evidentních důvodů je nyní velkou otázkou nezávislost Fedu,“ řekl ekonom. Pro trhy bude přitom nejdůležitější to, zda se inflace i očekávání pevně ukotví u 2 %.
V současné době se sice nezdá, že by výnosy dluhopisů odrážely nějaké prudké a nevhodné posuny v monetární politice, „ale to se může změnit.“ Klíčové bude jednání nového předsedy Fedu, který vystřídá Powella. Centrální banka by přitom podle ekonoma měla stále dávat jasně najevo, že její primární snahou je dosažení inflačního cíle.