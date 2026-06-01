Vládní dotace pro průmysl dosáhly nejvyšší úrovně od finanční krize

01.06.2026 14:20
Autor: ČTK

Vládní dotace pro průmysl se vrátily na maximum od globální finanční krize, nejvíce jich připadá na Čínu. Ve své zprávy to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podpora pro 15 důležitých průmyslových odvětví v roce 2024 podle zprávy činila 108 miliard USD (2,25 bilionu Kč), což bylo o trochu méně než v roce předchozím, kdy dosáhla vrcholu. V poměru k tržbám firem byla však nejvyšší od roku 2009, kdy západní vlády kvůli finanční krizi poskytovaly různé formy státní podpory.

Analýza vychází z databáze MAGIC, která nesleduje vládní sliby či oznámení, ale skutečnou podporu, kterou firmy získávají. Databáze zahrnuje přímé dotace, daňové úlevy i zvýhodněné úvěry od veřejných finančních institucí. Poskytuje tak detailnější pohled na často neprůhledné systémy státní podpory, zejména v Číně.

Čínské firmy podle zprávy dostávaly v letech 2005 až 2024 v průměru třikrát až osmkrát vyšší státní podporu než podniky z 38 členských zemí OECD. Podpora pro čínské firmy také výrazně převyšovala podporu poskytovanou firmám v dalších velkých rozvíjejících se ekonomikách mimo OECD, například v Brazílii, Indii nebo Indonésii.

Největší objem podpory směřoval v letech 2005 až 2024 do výroby solárních panelů, polovodičů, oceli, hliníku a stavby lodí. To jsou sektory, které jsou důležité z hlediska konkurenceschopnosti v technologickém sektoru a v průmyslu.

OECD odhaduje, že u čínských firem lze téměř 60 procent růstu jejich globálního postavení spojit právě se státní podporou. Díky ní mají firmy více prostoru investovat do nových továren, déle fungovat bez ziskovosti a lépe odolávat ekonomickým výkyvům.

Rozsáhlé subvencování ale podle OECD nepřineslo odpovídající zvýšení produktivity ani ziskovosti podniků. V některých odvětvích naopak přispělo k vytváření nadměrných výrobních kapacit, které tlačí ceny dolů a zvyšují tlak na konkurenty v Evropě, Spojených státech i dalších regionech. Právě otázka spravedlivějších podmínek v globálním obchodě bude jedním z hlavních témat jednání ministrů členských zemí OECD v příštích dnech.

 

Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX
01.06.2026 14:01
Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX
Jedinou věcí, která by ospravedlnila valuaci akcií SpaceX, by bylo to,...
Prezident znovu podpořil euro. Česko má být „u stolu, ne za dveřmi"
01.06.2026 11:42
Prezident znovu podpořil euro. Česko má být „u stolu, ne za dveřmi"
Prezident Petr Pavel na konferenci v Praze zdůraznil, že společná měn...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru
01.06.2026 16:41
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru
Situace kolem Íránu se stále velmi dynamicky mění. Koncem minulého týd...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.06.2026
17:06Írán ukončuje jednání s USA a slibuje úplně zablokovat Hormuz. Ropa prudce zdražuje
16:41PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru  
16:25ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě dividendy
15:56ČEZ vyplatí dividendu 42 Kč na akcii. Protinávrh vyšší dividendy neprošel
15:32Pár úvah o dalším komoditním cyklu probíhajícím během AI boomu
15:11Rozpočet v květnu: hluboký deficit a ještě horší výhled
14:20Vládní dotace pro průmysl dosáhly nejvyšší úrovně od finanční krize
14:01Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX
11:42Prezident znovu podpořil euro. Česko má být „u stolu, ne za dveřmi“
11:29Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
11:01Růst průmyslu pokračuje, narušené dodávky už ale zvyšují náklady
10:54V Evropě lehká nervozita, v Americe pokračování optimismu o AI  
9:58Castlelake zvažuje převzetí easyJetu, akcie prudce rostou
9:12První velká akvizice pod Abelovým vedením. Berkshire kupuje developera Taylor Morrison za 6,8 miliardy USD
9:08Rozbřesk: Koruna vyčkává na inflaci a mzdy, nižší ceny ropy a averze k riziku pomáhá euru
8:56Explosia může změnit majitele, ČEZ pořádá Valnou hromadu a Nvidia útočí na trh s PC  
6:09Krugman: Po celním a íránském šoku se znatelně změnila očekávání a sentiment
31.05.2026
10:06Víkendář: Jak může umělá inteligence měnit chování investorů a ovlivňovat finanční stabilitu
30.05.2026
9:57Víkendář: Fakta jsou druhořadá, u lidí rozhodují emoce
29.05.2026
17:07Deflační poučení a smrt slepice, která snáší zlatá vejce

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět