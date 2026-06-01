Vládní dotace pro průmysl dosáhly nejvyšší úrovně od finanční krize

Vládní dotace pro průmysl se vrátily na maximum od globální finanční krize, nejvíce jich připadá na Čínu. Ve své zprávy to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podpora pro 15 důležitých průmyslových odvětví v roce 2024 podle zprávy činila 108 miliard USD (2,25 bilionu Kč), což bylo o trochu méně než v roce předchozím, kdy dosáhla vrcholu. V poměru k tržbám firem byla však nejvyšší od roku 2009, kdy západní vlády kvůli finanční krizi poskytovaly různé formy státní podpory.
Analýza vychází z databáze MAGIC, která nesleduje vládní sliby či oznámení, ale skutečnou podporu, kterou firmy získávají. Databáze zahrnuje přímé dotace, daňové úlevy i zvýhodněné úvěry od veřejných finančních institucí. Poskytuje tak detailnější pohled na často neprůhledné systémy státní podpory, zejména v Číně.
Čínské firmy podle zprávy dostávaly v letech 2005 až 2024 v průměru třikrát až osmkrát vyšší státní podporu než podniky z 38 členských zemí OECD. Podpora pro čínské firmy také výrazně převyšovala podporu poskytovanou firmám v dalších velkých rozvíjejících se ekonomikách mimo OECD, například v Brazílii, Indii nebo Indonésii.
Největší objem podpory směřoval v letech 2005 až 2024 do výroby solárních panelů, polovodičů, oceli, hliníku a stavby lodí. To jsou sektory, které jsou důležité z hlediska konkurenceschopnosti v technologickém sektoru a v průmyslu.
OECD odhaduje, že u čínských firem lze téměř 60 procent růstu jejich globálního postavení spojit právě se státní podporou. Díky ní mají firmy více prostoru investovat do nových továren, déle fungovat bez ziskovosti a lépe odolávat ekonomickým výkyvům.
Rozsáhlé subvencování ale podle OECD nepřineslo odpovídající zvýšení produktivity ani ziskovosti podniků. V některých odvětvích naopak přispělo k vytváření nadměrných výrobních kapacit, které tlačí ceny dolů a zvyšují tlak na konkurenty v Evropě, Spojených státech i dalších regionech. Právě otázka spravedlivějších podmínek v globálním obchodě bude jedním z hlavních témat jednání ministrů členských zemí OECD v příštích dnech.