Detail - články
Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry

Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry

07.01.2026 15:23
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Sázky na společnosti zaměřené na umělou inteligenci ovládají americké akciové trhy už tři roky a přinesly investorům zhodnocení o 78 procent. Nyní však roste počet těch, kteří věří, že tento trend, vedený skupinou Magnificent Seven, se blíží ke konci.

Obavy z toho, zda umělá inteligence skutečně přinese zásadní změny v americké ekonomice a s nimi spojené vysoké zisky, proměnily původní euforii investorů v opatrnost. Výsledkem je přesun kapitálu do akcií „ostatních“ 493 společností z indexu S&P 500, zejména těch, které by mohly nejvíce těžit z očekávaného oživení ekonomického růstu.

„Říkám tomu únava z AI,“ sdělil Bloombergu Ed Yardeni, prezident a hlavní investiční stratég společnosti Yardeni Research. „Jsem z toho unavený a mám pocit, že nejsem sám, mnoho lidí je dnes k celé věci mnohem zdrženlivější," dodal.

Pokud se tento obrat potvrdí, znamenal by konec jednoho z nejdominantnějších období v historii trhu pro tak úzkou skupinu firem. Od roku 2022, kdy ChatGPT od OpenAI uchvátil investory, přidaly společnosti jako Nvidia, Microsoft či Apple biliony dolarů na tržní hodnotě. Alphabet a Meta nezůstaly pozadu, zatímco firmy druhého řádu, například Broadcom či Oracle, se svezly na vlně nadšení.

Změna nálady je patrná od konce října, kdy rekordní hodnota indexu S&P 500 ustoupila listopadovému výprodeji. Index Bloomberg sledující Magnificent Seven od 29. října do pondělního uzavření klesl o dvě procenta, zatímco index S&P 493 vzrostl o 1,8 procenta.

Trh se odklání od dynamických titulů směrem k defenzivnějším a cenově dostupnějším sektorům. ETF Defiance Large Cap Ex-Magnificent Seven (ticker XMAG), spuštěný koncem roku 2024, zaznamenal šest měsíců po sobě příliv kapitálu, přičemž v prosinci byl čtyřikrát vyšší než v listopadu. Fond za loňský rok vzrostl o 15 procent, většinu z toho nabral v posledním půlroce.

graf

Výkonnost indexu S&P 493 v roce 2025 byla podle Yardeniho „impozantní“. Ziskové marže zůstaly vysoké navzdory vládním úsporným opatřením, celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa a známkám oslabení trhu práce.

Pokud se ekonomika skutečně zlepší, cyklické a růstové sektory nabídnou investorům nové příležitosti mimo éru dominance velkých technologických firem. Profitovat by mohly banky jako JPMorgan Chase či Bank of America, stejně jako spotřební značky typu Nike nebo Booking Holdings.

Rizika však přetrvávají. Historie ukazuje, že konec dominance úzké skupiny lídrů obvykle přináší turbulence. „Nejpříznivější scénář pro býčí trh by byl hladký přechod k širší koalici ostatních 493 členů indexu S&P 500. Takto se ale silné a koncentrované býčí trhy obvykle nevyvíjejí,“ řekl Doug Peta, hlavní investiční stratég pro USA ve společnosti BCA Research.

Peta připomíná zánik Nifty Fifty v roce 1973 či dot-com bublinu na počátku roku 2000 – v obou případech následoval ústup širšího trhu, když jeho lídři zakolísali. Přesto věří, že obchodování s AI ještě neřeklo poslední slovo, i když kapitálové výdaje jsou vysoké a ocenění přepálená. Investoři jsou dnes náročnější: co dříve byla vlna nadšení pro vše spojené s AI, se nyní rozpadá a některé bývalé hvězdy, jako Oracle, utrpěly výrazné ztráty.

„Nemyslím si, že konec vlády Magnificent Seven je na dosah. Očekávám ještě jeden výrazný vzestup, ale až přijde, nové lídry neuvidíme, dokud americké akcie nezažijí výrazný pokles,“ dodává Peta.

Yardeni je skeptičtější. Únava z AI podle něj začala už varováním Michaela Burryho na konci října, který následně zveřejnil medvědí sázky na Nvidia a Palantir. Další analytici také upozorňují, že dominance velkých technologických firem může brzy skončit. Stratégové Goldman Sachs očekávají, že podíl Magnificent Seven na růstu zisků indexu S&P 500 klesne v roce 2026 na 46 procent z loňských 50 procent, zatímco zisky „ostatních“ 493 firem zrychlí ze sedmi na devět procent.

Index S&P 493 by mohl být atraktivní i pro investory hledající hodnotu. Podle Bena Snidera z Goldman Sachs hrají roli nízká ocenění a příznivý makroekonomický výhled. „Mezi sektory doporučujeme nadváhu zdravotnictví, materiálů, spotřebního zboží a softwaru a služeb,“ uvedl Snider v poznámce z 6. ledna


