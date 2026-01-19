Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta

Pondělní prudký pokles evropských akcií vyvolaný novými celními hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa nejvýrazněji zasáhl automobilový sektor. Evropský subindex Stoxx Automobiles and Parts byl po deváté hodině ráno až o 2,3 procenta níže. Automobilky jsou podle analytiků nejvíce citlivé na cla.
Z konkrétních společností se nejvíce propadaly německé automobilky , a Mercedes-Benz Group, které kolem desáté hodiny ztrácely přes tři procenta. Krátce po otevření trhu ale na tom byly ještě hůře. Třeba v případě BMWbyl počáteční pokles v jednu chvíli až sedmiprocentní.
Propad se nevyhnul ani luxusnějším značkám, například italské Ferrari ztrácelo kolem dvou procent, německé Porsche tři procenta. Italsko-americký koncern Stellantis, je ž vlastní značky jako Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler nebo Peugeot, byl na tom o něco lépe (-1,5 %).
Negativní sentiment na akciových titulech (nejen) z automobilového sektoru přichází potom, co Trump o víkendu oznámil, že od 1. února uvalí desetiprocentní clo na zboží z osmi evropských zemí, které do června vzroste na 25 procent, pokud se nepodaří uzavřít dohodu o „koupi Grónska“. Cla mají platit nad rámec již stávající 15procentní sazby.
Automobilový sektor je všeobecně považovaný za mimořádně zranitelný vůči clům, a to zejména kvůli vysoké globalizaci dodavatelských řetězců a silné závislosti na výrobních operacích napříč Severní Amerikou, upozorňuje server CNBC.
Evropští političtí lídři budou v následujících dnech jednat o tom, jaká bude jejich odveta. Pravděpodobné je pozastavení schvalování obchodní dohody uzavřené v loňském roce. Evropská unie navíc podle deníku Financial Times zvažuje, že zavede na zboží z USA dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur a mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh.
Ve hře pak může být i tzv. nástroj proti ekonomického nátlaku (ACI), který může omezit přístup amerických společností na vnitřní trh. EU nástroj dosud nikdy nepoužila.