Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta

Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta

19.01.2026 10:14
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Pondělní prudký pokles evropských akcií vyvolaný novými celními hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa nejvýrazněji zasáhl automobilový sektor. Evropský subindex Stoxx Automobiles and Parts byl po deváté hodině ráno až o 2,3 procenta níže. Automobilky jsou podle analytiků nejvíce citlivé na cla.

Z konkrétních společností se nejvíce propadaly německé automobilky Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz Group, které kolem desáté hodiny ztrácely přes tři procenta. Krátce po otevření trhu ale na tom byly ještě hůře. Třeba v případě BMWbyl počáteční pokles v jednu chvíli až sedmiprocentní.

Propad se nevyhnul ani luxusnějším značkám, například italské Ferrari ztrácelo kolem dvou procent, německé Porsche tři procenta. Italsko-americký koncern Stellantis, je ž vlastní značky jako Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler nebo Peugeot, byl na tom o něco lépe (-1,5 %).

Negativní sentiment na akciových titulech (nejen) z automobilového sektoru přichází potom, co Trump o víkendu oznámil, že od 1. února uvalí desetiprocentní clo na zboží z osmi evropských zemí, které do června vzroste na 25 procent, pokud se nepodaří uzavřít dohodu o „koupi Grónska“. Cla mají platit nad rámec již stávající 15procentní sazby.

Automobilový sektor je všeobecně považovaný za mimořádně zranitelný vůči clům, a to zejména kvůli vysoké globalizaci dodavatelských řetězců a silné závislosti na výrobních operacích napříč Severní Amerikou, upozorňuje server CNBC.

Evropští političtí lídři budou v následujících dnech jednat o tom, jaká bude jejich odveta. Pravděpodobné je pozastavení schvalování obchodní dohody uzavřené v loňském roce. Evropská unie navíc podle deníku Financial Times zvažuje, že zavede na zboží z USA dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur a mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh.

Ve hře pak může být i tzv. nástroj proti ekonomického nátlaku (ACI), který může omezit přístup amerických společností na vnitřní trh. EU nástroj dosud nikdy nepoužila.


Čtěte více:

Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
19.01.2026 8:52
Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro
Na Trumpovy hrozby celní eskalace kvůli snaze získat Grónsko reagují p...
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
19.01.2026 9:16
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
Nejen akciové trhy, ale také kryptoměny. Nová celní salva amerického p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.01.2026
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  
12:01Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
11:42Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
11:18Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
10:54MMF zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,3 procenta
10:14Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
9:16S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
8:52Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro  
8:47Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
8:16Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
6:07Desetimilionové Švýcarsko: kdy je populace příliš velká?
18.01.2026
16:03Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity
6:12Víkendář: Fed není unaven, ale projeví se fiskální dominance
17.01.2026
16:09Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí
6:09Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?
16.01.2026
22:04Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy  
17:33Co je nyní na trhu „drahé“ a co „levné“
17:11CSG spouští největší lednové IPO v historii Evropy. Zbrojařský sektor zažívá boom

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět