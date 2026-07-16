Rozbřesk: Fed přepisuje svou komunikační strategii: méně slov, více dat

Komunikační strategie americké centrální banky možná stojí před největší změnou za posledních dvacet let. Nový šéf Fedu Kevin Warsh totiž během svého včerejšího (a úterního) vystoupení před Kongresem opět naznačil, že éra vodění finančních trhů za ruku se možná chýlí ke konci.
Warsh totiž opět důsledně odmítal naznačit, jak by Fed mohl rozhodnout o sazbách na příštím zasedání FOMC. Podle něj by investoři měli sledovat především přicházející makroekonomická data, nikoliv pečlivě rozebírat každý výrok centrálních bankéřů. Příliš štědrá dávka vpřed hledící rétoriky podle něj vede k tomu, že trhy reagují více na projevy představitelů Fedu než na skutečný stav ekonomiky. Navíc podle Warshe centrální bance svazuje ruce – jakmile jednou naznačí určitý směr, každá odchylka od něj bývá zdrojem zbytečné volatility. Jde tudíž o poměrně výrazný obrat oproti filozofii, kterou po svém nástupu do čela Fedu v roce 2006 začal prosazovat Ben Bernanke. Ten vsadil na maximální transparentnost a během finanční krize udělal z tzv. forward guidance jeden z hlavních nástrojů měnové politiky. Warsh nyní jako by říkal pravý opak: méně slov, více dat.
Otázkou ale zůstává, zda se touto filozofií budou řídit i ostatní američtí centrální bankéři. Zatím to tak nevypadá (viz např. pondělní vystoupení Ch. Wallera), ale pokud ano, tak mohou výrazně vzrůst na významu jiné komunikační kanály. Investoři budou pravděpodobně ještě pozorněji studovat čtvrtletní prognózu Fedu, byť není vůbec jisté, zda v současné podobě přežije její nejsledovanější část – tj. konsensuální výhled pro úrokové sazby (dot plot). Ještě větší váhu by pak mohly získat podrobné zápisy z jednání FOMC (Minutes), které často nejlépe odhalují, jaké argumenty a pochybnosti mezi centrálními bankéři skutečně zaznívají.
Pro finanční trhy by taková změna nebyla kosmetickou úpravou, ale zásadním posunem. Pokud členové vedení Fedu přestanou dopředu napovídat jak interpretují data a kam zamíří sazby, budou investoři nuceni hledat odpovědi přímo v makroekonomických statistikách. Každé zveřejnění americké inflace, dat z trhu práce nebo třeba (dnešních) maloobchodních tržeb tak může mít na trhy viditelnější dopad než tomu bylo před nástupem K. Warshe do čela Fedu.
TRHY
Koruna
České koruna včera mírně posílila k hranici 24,2 EUR/CZK. Do karet jí hraje lehké oslabení dolaru. Dnešní kalendář je prázdný, zítra ale přijde na řadu výsledek producentských cen. Z pohledu koruny čekáme ke konci týdne relativně poklidné obchodování.
Eurodolar
Po úterním zveřejnění velmi nízké spotřebitelské inflace byla včera publikována také americká výrobní inflace, která rovněž skončila výrazně pod tržním konsenzem. To vedlo k dalšímu poklesu dolarových sazeb. Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu v září tak již klesla na 57 %, což se odrazilo v posílení eura vůči dolaru směrem k hladině 1,15.
Vzhledem k tomu, že ceny ropy se v posledních hodinách stabilizovaly, mohou pozornost trhu i nadále přitahovat americká makroekonomická data, konkrétně maloobchodní tržby za červen. Ty pomohou zpřesnit odhad růstu HDP ve druhém čtvrtletí.