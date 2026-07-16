Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Fed přepisuje svou komunikační strategii: méně slov, více dat

Rozbřesk: Fed přepisuje svou komunikační strategii: méně slov, více dat

16.07.2026 9:32
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Komunikační strategie americké centrální banky možná stojí před největší změnou za posledních dvacet let. Nový šéf Fedu Kevin Warsh totiž během svého včerejšího (a úterního) vystoupení před Kongresem opět naznačil, že éra vodění finančních trhů za ruku se možná chýlí ke konci.

Warsh totiž opět důsledně odmítal naznačit, jak by Fed mohl rozhodnout o sazbách na příštím zasedání FOMC. Podle něj by investoři měli sledovat především přicházející makroekonomická data, nikoliv pečlivě rozebírat každý výrok centrálních bankéřů. Příliš štědrá dávka vpřed hledící rétoriky podle něj vede k tomu, že trhy reagují více na projevy představitelů Fedu než na skutečný stav ekonomiky. Navíc podle Warshe centrální bance svazuje ruce – jakmile jednou naznačí určitý směr, každá odchylka od něj bývá zdrojem zbytečné volatility. Jde tudíž o poměrně výrazný obrat oproti filozofii, kterou po svém nástupu do čela Fedu v roce 2006 začal prosazovat Ben Bernanke. Ten vsadil na maximální transparentnost a během finanční krize udělal z tzv. forward guidance jeden z hlavních nástrojů měnové politiky. Warsh nyní jako by říkal pravý opak: méně slov, více dat.

Otázkou ale zůstává, zda se touto filozofií budou řídit i ostatní američtí centrální bankéři. Zatím to tak nevypadá (viz např. pondělní vystoupení Ch. Wallera), ale pokud ano, tak mohou výrazně vzrůst na významu jiné komunikační kanály. Investoři budou pravděpodobně ještě pozorněji studovat čtvrtletní prognózu Fedu, byť není vůbec jisté, zda v současné podobě přežije její nejsledovanější část – tj. konsensuální výhled pro úrokové sazby (dot plot). Ještě větší váhu by pak mohly získat podrobné zápisy z jednání FOMC (Minutes), které často nejlépe odhalují, jaké argumenty a pochybnosti mezi centrálními bankéři skutečně zaznívají.

Pro finanční trhy by taková změna nebyla kosmetickou úpravou, ale zásadním posunem. Pokud členové vedení Fedu přestanou dopředu napovídat jak interpretují data a kam zamíří sazby, budou investoři nuceni hledat odpovědi přímo v makroekonomických statistikách. Každé zveřejnění americké inflace, dat z trhu práce nebo třeba (dnešních) maloobchodních tržeb tak může mít na trhy viditelnější dopad než tomu bylo před nástupem K. Warshe do čela Fedu.

TRHY

Koruna

České koruna včera mírně posílila k hranici 24,2 EUR/CZK. Do karet jí hraje lehké oslabení dolaru. Dnešní kalendář je prázdný, zítra ale přijde na řadu výsledek producentských cen. Z pohledu koruny čekáme ke konci týdne relativně poklidné obchodování.

Eurodolar

Po úterním zveřejnění velmi nízké spotřebitelské inflace byla včera publikována také americká výrobní inflace, která rovněž skončila výrazně pod tržním konsenzem. To vedlo k dalšímu poklesu dolarových sazeb. Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu v září tak již klesla na 57 %, což se odrazilo v posílení eura vůči dolaru směrem k hladině 1,15.

Vzhledem k tomu, že ceny ropy se v posledních hodinách stabilizovaly, mohou pozornost trhu i nadále přitahovat americká makroekonomická data, konkrétně maloobchodní tržby za červen. Ty pomohou zpřesnit odhad růstu HDP ve druhém čtvrtletí.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.07.2026
9:52Uber chce převzít vlastníka Foodory. Za Delivery Hero nabízí přes 14 miliard dolarů
9:32Rozbřesk: Fed přepisuje svou komunikační strategii: méně slov, více dat
8:54Komerční banka, a.s.: Dozorčí rada zvolila člena představenstva KB
8:53Nové americké útoky v Perském zálivu, zdražení ASML a SpaceX dál padá pod tlakem investorů  
6:12U umělé inteligence se to posouvá k „příliš velké na to, aby padly“
15.07.2026
22:00Akcie rostly díky příznivým inflačním datům, výrobci čipů zůstali pod tlakem  
17:10Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
16:43Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč
16:38Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
16:33V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
15:11Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
15:01BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
14:57Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb  
14:45Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
12:47Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
10:27OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
9:15Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu
8:44ASML překvapilo silnými výsledky, IBM doplatilo na přesun investic do AI hardwaru  
6:07Evropský automotive pod tlakem dvojího čínského šoku  
14.07.2026
22:04Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět