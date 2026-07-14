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Rozbřesk: Dvojí čínský šok pro evropská auta

Rozbřesk: Dvojí čínský šok pro evropská auta

14.07.2026 8:54
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Včera jsme vydali druhou sektorovou studii, tentokrát na téma evropského automobilového sektoru. V dnešním rozbřesku tak přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího, co z analýzy vyplývá pro budoucnost jednoho z klíčových sektorů evropské ekonomiky.

Evropský automobilový průmysl čelí největší strukturální změně za několik dekád. V sázce přitom není málo: automotive vytváří přibližně 7 % HDP EU, zaměstnává kolem 13 milionů lidí a zajišťuje třetinu soukromých výdajů na výzkum a vývoj. Jeho problémy však nezačaly až s nástupem čínské konkurence. Vysoké ceny energií, nákladná transformace směrem k elektromobilitě, regulatorní nejistota a slabá poptávka po dražších elektromobilech podkopávaly konkurenceschopnost evropských výrobců již dříve.

Čínský tlak má nyní dva vzájemně propojené rozměry. První šok přichází přímo z Číny, kde evropské značky rychle ztrácejí pozice. Podíl domácích výrobců na čínském trhu vzrostl z necelých 38 % v roce 2019 na více než 65 % v roce 2025. Evropské koncerny tak přicházejí o důležitý zdroj zisků právě ve chvíli, kdy potřebují financovat vývoj baterií, softwaru a nových výrobních platforem.

Druhý šok se odehrává na domácím hřišti. Čínští producenti využívají rozsáhlé kapacity, silný bateriový ekosystém a cenově dostupnější modely k rychlé expanzi do Evropy. Cla mohou část neférové výhody zmírnit, dlouhodobé řešení však nepředstavují. Navíc je postupně obcházejí investice čínských výrobců přímo v Evropě.

Evropská odpověď proto musí být obranná i transformační. Vedle ochrany trhu potřebuje Unie levnější energie, stabilnější regulaci, rychlejší inovace a diverzifikované dodavatelské řetězce. Čínský šok může evropský automotive probudit. Bez obnovení jeho skutečné konkurenceschopnosti ale spíše urychlí ústup jednoho z klíčových pilířů evropské ekonomiky.

TRHY

Koruna

Česká koruna setrvává v okolí 24,25 EUR/CZK, kde vyhlíží další vývoj blízkovýchodního konfliktu. Cena ropy na 85 dolarech za barel ukazuje na poměrně nemalou nervozitu na trzích, která by se mohla při pokračujícím zdražování ropy přenést na riziková aktiva. Pro korunu je dobrou zprávou, že si zatím výraznější zisky nepřipisuje americký dolar, což by mohl být jeden z impulsů k prodejním tlakům. Celkově ale máme za to, že vyšší rozkolísanost koruny stále není ve hře, pokud nedojde k opakovaným útokům na energetickou infrastrukturu v regionu.

Eurodolar

Situace v blízkosti Hormuzského průlivu se zhoršuje a tak cena ropy stoupá. Nicméně přestože Brent se již obchoduje za 84 dolarů za barel, tak eurodolar sedí stále v blízkosti 1,14, byť se již obchoduje pod touto hranicí.

Ropa zůstane pro eurodolar nepochybně téma avšak pokud jde o data, tak vrcholem by dnes odpoledne měla být čísla za americkou inflaci. Od červnového čísla překvapení nečekáme, neb náš odhad je velmi blízko odhadu trhu. V této souvislosti stojí za zmínku včerejší výrok člena vedení Fed Christophera Wallera, který uvedl, že nás tento týden čeká další žhavý inflační report a že je třeba zvažovat v krátkodobém horizontu o utažení měnové politiky.



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