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Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu

Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu

15.07.2026 9:15
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Ani miliony zahraničních návštěvníků, kteří do USA přijeli sledovat mistrovství světa ve fotbale, svými útratami nezabránily tomu, aby americká inflace v červnu vykázala nejhlubší meziměsíční pokles od začátku pandemie v roce 2020. Fakt, že sezónně očištěný index tzv. jádrové inflace vykázal minulý měsíc pokles, představuje skutečnou anomálii, nad níž stojí za to se zamyslet.

K podobným makroekonomickým událostem totiž v americké ekonomice zpravidla dochází pouze během recese. Není proto divu, že trhy na inflační data zareagovaly se znepokojením.

Dolarové úrokové sazby včera výrazně poklesly, a to navzdory tomu, že ceny ropy opět citelně vzrostly. Trh tak poměrně agresivně přehodnotil své sázky na zářijové zvýšení sazeb (ze 100 % přibližně na 60 %), přičemž příští zasedání Fedu, tedy to červencové, je po včerejších číslech zcela logicky mimo hru.

Podíváme-li se na detaily červnového inflačního reportu, zaujme především skutečnost, že klesly prakticky všechny důležité položky napříč spotřebitelským košem. Týká se to i cen tržních služeb, což je pro Fed bezesporu důležitá zpráva, neboť právě zde by se mohla projevovat slabší poptávka.

Mimochodem, naše modely, které zohledňují i včerejší inflační data a provádějí historickou dekompozici makroekonomických šoků, identifikují červnový cenový vývoj jako důsledek negativního poptávkového šoku o velikosti zhruba dvou směrodatných odchylek. To je skutečně výrazný pohyb, neboť na podobné situace Fed v minulosti reagoval snížením sazeb přibližně o 20 bazických bodů. Americká centrální banka však jen těžko může vyvozovat zásadní závěry z jediného měsíčního údaje, což ostatně potvrdilo i včerejší vystoupení nového šéfa Fedu Kevina Warshe v americkém Kongresu.

Jaký je tedy další výhled na inflační frontě v USA? Trajektorie spotřebitelské inflace bude v nadcházejících měsících pravděpodobně výrazně nižší, než se ještě v pondělí zdálo. Konkrétně jádrová spotřebitelská inflace by se mohla dostat někam k úrovni 2,3–2,4 %, což na první pohled vypadá velmi příznivě. Je však třeba připomenout, že Fed preferuje jako inflační ukazatel deflátor osobní spotřeby (PCE), který se vzhledem k odlišné struktuře bude pohybovat na citelně vyšších úrovních. V případě jádrové složky by měl meziroční index PCE nadále setrvávat viditelně nad 3 %.

Jinými slovy, stále by se nacházel zřetelně nad inflačním cílem Fedu, což zatím nepodporuje úvahy o snižování úrokových sazeb. K tomu bychom potřebovali alespoň dva až tři podobně slabé inflační reporty v řadě.

TRHY

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Eurodolar

Vyšší ceny ropy sice včera držely eurodolar pod hladinou 1,14, avšak odpoledne převzala na trhem americká makrodata - konkrétně pak velmi nízká červnová inflace (viz úvodník). Po ní trh dost zásadně zkorigoval sázky na na brzké zvýšení sazeb Fedu, což přinutilo eurodolar posunout se až k úrovni 1,145. V této souvislosti bylo zajímavé, že bezprostředně po zveřejnění inflace vystupoval nový šéf Fedu Warsh v americkém Kongresu, který na červnový report neutrálně (až mírně jestřábím způsobem).

Kevin Warsh si svoji misi v Kongresu dnes zopakuje (byť v jiné komoře), což může být pro trh důležité stejně jako výsledek americké výrobní inflace. Trh však bude i nadále monitorovat ceny ropy, kde zdá se dochází k jistému zklidnění.



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