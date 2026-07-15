Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu

Ani miliony zahraničních návštěvníků, kteří do USA přijeli sledovat mistrovství světa ve fotbale, svými útratami nezabránily tomu, aby americká inflace v červnu vykázala nejhlubší meziměsíční pokles od začátku pandemie v roce 2020. Fakt, že sezónně očištěný index tzv. jádrové inflace vykázal minulý měsíc pokles, představuje skutečnou anomálii, nad níž stojí za to se zamyslet.
K podobným makroekonomickým událostem totiž v americké ekonomice zpravidla dochází pouze během recese. Není proto divu, že trhy na inflační data zareagovaly se znepokojením.
Dolarové úrokové sazby včera výrazně poklesly, a to navzdory tomu, že ceny ropy opět citelně vzrostly. Trh tak poměrně agresivně přehodnotil své sázky na zářijové zvýšení sazeb (ze 100 % přibližně na 60 %), přičemž příští zasedání Fedu, tedy to červencové, je po včerejších číslech zcela logicky mimo hru.
Podíváme-li se na detaily červnového inflačního reportu, zaujme především skutečnost, že klesly prakticky všechny důležité položky napříč spotřebitelským košem. Týká se to i cen tržních služeb, což je pro Fed bezesporu důležitá zpráva, neboť právě zde by se mohla projevovat slabší poptávka.
Mimochodem, naše modely, které zohledňují i včerejší inflační data a provádějí historickou dekompozici makroekonomických šoků, identifikují červnový cenový vývoj jako důsledek negativního poptávkového šoku o velikosti zhruba dvou směrodatných odchylek. To je skutečně výrazný pohyb, neboť na podobné situace Fed v minulosti reagoval snížením sazeb přibližně o 20 bazických bodů. Americká centrální banka však jen těžko může vyvozovat zásadní závěry z jediného měsíčního údaje, což ostatně potvrdilo i včerejší vystoupení nového šéfa Fedu Kevina Warshe v americkém Kongresu.
Jaký je tedy další výhled na inflační frontě v USA? Trajektorie spotřebitelské inflace bude v nadcházejících měsících pravděpodobně výrazně nižší, než se ještě v pondělí zdálo. Konkrétně jádrová spotřebitelská inflace by se mohla dostat někam k úrovni 2,3–2,4 %, což na první pohled vypadá velmi příznivě. Je však třeba připomenout, že Fed preferuje jako inflační ukazatel deflátor osobní spotřeby (PCE), který se vzhledem k odlišné struktuře bude pohybovat na citelně vyšších úrovních. V případě jádrové složky by měl meziroční index PCE nadále setrvávat viditelně nad 3 %.
Jinými slovy, stále by se nacházel zřetelně nad inflačním cílem Fedu, což zatím nepodporuje úvahy o snižování úrokových sazeb. K tomu bychom potřebovali alespoň dva až tři podobně slabé inflační reporty v řadě.
TRHY
Koruna
Česká koruna ignoruje dění na Blízkém východě a v prázdninovém režimu setrvává blízko úrovně 24,25 EUR/CZK. Prázdný domácí kalendář nové impulsy neprinese, proto bude pozornost korunového trhu upřena především na dění na hlavních trzích.
Eurodolar
Vyšší ceny ropy sice včera držely eurodolar pod hladinou 1,14, avšak odpoledne převzala na trhem americká makrodata - konkrétně pak velmi nízká červnová inflace (viz úvodník). Po ní trh dost zásadně zkorigoval sázky na na brzké zvýšení sazeb Fedu, což přinutilo eurodolar posunout se až k úrovni 1,145. V této souvislosti bylo zajímavé, že bezprostředně po zveřejnění inflace vystupoval nový šéf Fedu Warsh v americkém Kongresu, který na červnový report neutrálně (až mírně jestřábím způsobem).
Kevin Warsh si svoji misi v Kongresu dnes zopakuje (byť v jiné komoře), což může být pro trh důležité stejně jako výsledek americké výrobní inflace. Trh však bude i nadále monitorovat ceny ropy, kde zdá se dochází k jistému zklidnění.