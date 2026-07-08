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Rotace pryč z nastoupaných techů, konec příměří s Íránem a další růst výnosů

Rotace pryč z nastoupaných techů, konec příměří s Íránem a další růst výnosů

08.07.2026 10:45
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akciové trhy se podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka dostávají do nové fáze, ve které investoři postupně opouštějí nejvíce „překoupené“ technologie a hledají příležitosti jinde. Pod tlakem se ocitají především výrobci čipů, pamětí a firmy navázané na výstavbu AI infrastruktury. Náladu na trzích zároveň zhoršuje obnovené napětí mezi USA a Íránem, které žene vzhůru ceny ropy, i pokračující růst výnosů dluhopisů v USA, Evropě a Japonsku.

Na akciových trzích sledujeme pokračující propad titulů, o něž se předtím opírala letošní rally. Jde především o polovodičový subsektor, respektive výrobce pamětí a logických čipů. Přidat můžeme neocloud či menší dodavatele pro datacentra. Naopak tradiční velký tech výprodejům odolává. Během dneška jsme viděli další výprodeje korejských paměťových gigantů, zatímco čínský tech naopak přilákal značnou poptávku, což může být motivováno rotací do valuačně atraktivnějšího trhu.

Evropské trhy navazují na americký pokles a míří dolů. AEX ztrácí jen 0,3 pct, ale index DAX padá o 2 procenta, FTSE100 je dole o 1,4 pct a CAC40 ztrácí 1,6 procenta. Americké futures se zprvu držely, načež ale padají a nyní naznačují start Nasdaqu asi procento v červeném.

Ačkoli rotace mezi různými částmi technologického světa, respektive pryč z nejvíce nastoupených jmen, zůstává klíčovým tématem určujícím sentiment na celém trhu, nejde o téma jediné.

Ropa rostoucí nad 78 dolarů nutí investory hledět opět směrem k Blízkému východu, neboť po íránských útocích na tankery USA spustily nálety na desítky cílů v Íránu. To logicky nabourá důvěru ve zklidnění a výhledové dosažení dohody. Donald Trump během vystoupení v Ankaře dokonce prohlásil, že příměří s Íránem skončilo.

Na druhou stranu, nátlakové metody jako útoky v průběhu vyjednávání jsou běžnou součástí Trumpova stylu. Evidentně je frustrován z toho, že tyto metody používá i druhá strana, ale nakonec podle nás bude muset ustoupit před realitou. Na větší vojenskou akci nemá kapacitu, a hlavně nechce zbytečně znervózňovat trhy i společnost s blížícími se volbami. Mělo by tak zůstat u izolovaných provokací či útoků, na které si trhy postupně zvyknou. Určitá riziková prémie na ropě však zůstane a cesta dál dolů se nejspíš na čas zavírá.

Co je také nepříjemné, dražší ropa tlačí dál nahoru výnosy dluhopisů. Ty se dnes v Německu zvedají asi o 7 bps, zatímco v USA navazují na včerejší nárůst už jen mírným vzestupem. 10Y splatnost na 4,57 pct. Tlak směrem vzhůru přichází rovněž z Japonska, kde jen opět lehce oslabuje, ale především výnosy 10Y či 20Y dluhopisů míří dál rychle vzhůru. Jako zajímavost k tématu nabídky a poptávky po kapitálu můžeme přidat zprávu, že poslední emise dluhopisů Amazonu sice byla slušně přeupsaná, ale zájem investorů oproti té předchozí klesl skoro na polovinu.

Jako rizikový faktor se do hry může večer přidat zápis z posledního zasedání Fedu. V tomto případě bude trh hledat indicie ohledně podpory pro vyšší úrokové sazby, respektive načasování takového kroku. Nová data nebudou pro obchodování podstatná.

Eurodolar sice mění směry, ale kurz má tendenci klesat, když se momentálně znovu blíží k 1,1400. Zlato míří rovněž dolů, když prorazilo pod 4070 USD. Kondici koruny včera nalomila nižší inflace snižující šanci na další utažení měnové politiky, dnes jí další drobné ztráty přináší nepříznivý sentiment ve světě. Proti euru se koruna obchoduje na 24,26.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:43 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2713 0.1910 24.2736 24.2071
CZK/USD 21.2750 0.1624 21.2790 21.2085
HUF/EUR 357.8690 0.6736 358.0629 354.5621
PLN/EUR 4.3087 0.1691 4.3097 4.2987
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7559 0.0904 7.7702 7.7458
JPY/EUR 185.3170 0.1917 185.4350 184.9053
JPY/USD 162.4505 0.1887 162.4650 162.0830
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8550 0.1359 0.8556 0.8540
CHF/EUR 0.9215 -0.0792 0.9236 0.9213
NOK/EUR 11.1449 -0.5088 11.1938 11.1421
SEK/EUR 11.0879 0.2730 11.0901 11.0492
USD/EUR 1.1407 -0.0039 1.1432 1.1399
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4461 0.1281 1.4469 1.4392
CAD/USD 1.4166 -0.2412 1.4210 1.4160
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

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