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Evropské akcie smíšené, americké futures červené. Reakce na Samsung dokládá narušený sentiment

Evropské akcie smíšené, americké futures červené. Reakce na Samsung dokládá narušený sentiment

07.07.2026 11:31
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akciové trhy vstoupily do nového týdne opatrněji a podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se pozornost investorů nadále soustředí především na vývoj kolem umělé inteligence. Zaujaly zejména výsledky Samsungu, které navzdory mimořádně silnému růstu tržeb a zisků vyvolaly výrazný propad akcií.

Týden začal pro hlavní trhy dobře, ale pokračování už tak přesvědčivé není, ačkoli dnes dopoledne se v Evropě obchoduje převážně v zeleném. FTSE100 je +0,5 pct stejně jako CAC40, AEX stoupá o 0,2 procenta. Naproti tomu bilanci kazí německý trh (DAX -0,5 pct), některé menší evropské burzy, a především americké futures. Ty naznačují mírný pokles S&P500 a skoro procento dolů pro Nasdaq .

Vše se nadále točí kolem toho, jak investoři vnímají AI cyklus. Na jednu stranu jde o klíčové investiční téma, na stranu druhou se do něj už navalila spousta peněz, dalšímu přílivu nejspíš brání mnohde raketový růst cen, a navíc počínaje červnem růstový trend vypadá nalomený. Že už sentiment není nakloněn masivním nákupům při každé příležitosti, potvrdily předběžné výsledky Samsungu. Přestože firma dosáhla meziročního zvýšení tržeb dvojnásobně, zisku na 19násobek a překonala tržní odhady, akcie spadla o 7 procent, stáhla s sebou SK Hynix a celá korejská burza pod vahou této dvojice znovu přerušila obchodování.

Sentiment na trzích mírně zhoršily také zprávy o útocích na lodě v Hormuzském průlivu, které pluly poblíž ománských břehů. Ropa v reakci roste asi o 1,5 procenta a výnosy na hlavních dluhopisových trzích se zvedají. Ačkoli íránské téma není pro trhy už delší dobu moc atraktivní, pohyb výnosů je třeba sledovat. Americká 10Y splatnost je zpět nad 4,5 procenta a od vypuknutí války se trendově zvedá i přes rychlé odeznění ropného šoku.

Eurodolar se dnes snažil růst, ale došel mu rychle dech, načež se kurz stahuje k 1,1430. Zlato míří dolů pod 4130 USD. Koruna dopoledne slábne na 24,22 za euro, poté co domácí inflace překvapila výraznějším poklesem, než se čekalo. Za červen zpomalila na 1,5 procenta. Lepší data o maloobchodu trh tolik nezaujala.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2314 0.2791 24.2314 24.1515
CZK/USD 21.2025 0.4168 21.2030 21.1045
HUF/EUR 354.7543 0.2926 354.9549 353.3998
PLN/EUR 4.2948 0.1434 4.2973 4.2878
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7662 -0.1474 7.7807 7.7638
JPY/EUR 184.9750 -0.2642 185.5647 184.8314
JPY/USD 161.8785 -0.1363 162.1830 161.6760
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8535 -0.0977 0.8547 0.8532
CHF/EUR 0.9215 0.0375 0.9220 0.9210
NOK/EUR 11.1997 0.0364 11.2165 11.1773
SEK/EUR 11.0262 0.1103 11.0291 11.0045
USD/EUR 1.1427 -0.1298 1.1448 1.1425
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4401 0.1739 1.4420 1.4366
CAD/USD 1.4213 0.0229 1.4222 1.4203
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



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