Evropské akcie smíšené, americké futures červené. Reakce na Samsung dokládá narušený sentiment

Akciové trhy vstoupily do nového týdne opatrněji a podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se pozornost investorů nadále soustředí především na vývoj kolem umělé inteligence. Zaujaly zejména výsledky Samsungu, které navzdory mimořádně silnému růstu tržeb a zisků vyvolaly výrazný propad akcií.
Týden začal pro hlavní trhy dobře, ale pokračování už tak přesvědčivé není, ačkoli dnes dopoledne se v Evropě obchoduje převážně v zeleném. FTSE100 je +0,5 pct stejně jako CAC40, AEX stoupá o 0,2 procenta. Naproti tomu bilanci kazí německý trh (DAX -0,5 pct), některé menší evropské burzy, a především americké futures. Ty naznačují mírný pokles S&P500 a skoro procento dolů pro Nasdaq .
Vše se nadále točí kolem toho, jak investoři vnímají AI cyklus. Na jednu stranu jde o klíčové investiční téma, na stranu druhou se do něj už navalila spousta peněz, dalšímu přílivu nejspíš brání mnohde raketový růst cen, a navíc počínaje červnem růstový trend vypadá nalomený. Že už sentiment není nakloněn masivním nákupům při každé příležitosti, potvrdily předběžné výsledky Samsungu. Přestože firma dosáhla meziročního zvýšení tržeb dvojnásobně, zisku na 19násobek a překonala tržní odhady, akcie spadla o 7 procent, stáhla s sebou SK Hynix a celá korejská burza pod vahou této dvojice znovu přerušila obchodování.
Sentiment na trzích mírně zhoršily také zprávy o útocích na lodě v Hormuzském průlivu, které pluly poblíž ománských břehů. Ropa v reakci roste asi o 1,5 procenta a výnosy na hlavních dluhopisových trzích se zvedají. Ačkoli íránské téma není pro trhy už delší dobu moc atraktivní, pohyb výnosů je třeba sledovat. Americká 10Y splatnost je zpět nad 4,5 procenta a od vypuknutí války se trendově zvedá i přes rychlé odeznění ropného šoku.
Eurodolar se dnes snažil růst, ale došel mu rychle dech, načež se kurz stahuje k 1,1430. Zlato míří dolů pod 4130 USD. Koruna dopoledne slábne na 24,22 za euro, poté co domácí inflace překvapila výraznějším poklesem, než se čekalo. Za červen zpomalila na 1,5 procenta. Lepší data o maloobchodu trh tolik nezaujala.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2314
|0.2791
|24.2314
|24.1515
|CZK/USD
|21.2025
|0.4168
|21.2030
|21.1045
|HUF/EUR
|354.7543
|0.2926
|354.9549
|353.3998
|PLN/EUR
|4.2948
|0.1434
|4.2973
|4.2878
|CNY/EUR
|7.7662
|-0.1474
|7.7807
|7.7638
|JPY/EUR
|184.9750
|-0.2642
|185.5647
|184.8314
|JPY/USD
|161.8785
|-0.1363
|162.1830
|161.6760
|GBP/EUR
|0.8535
|-0.0977
|0.8547
|0.8532
|CHF/EUR
|0.9215
|0.0375
|0.9220
|0.9210
|NOK/EUR
|11.1997
|0.0364
|11.2165
|11.1773
|SEK/EUR
|11.0262
|0.1103
|11.0291
|11.0045
| USD/EUR
|1.1427
|-0.1298
|1.1448
|1.1425
|AUD/USD
|1.4401
|0.1739
|1.4420
|1.4366
|CAD/USD
|1.4213
|0.0229
|1.4222
|1.4203