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Akcie znovu rostou, zatímco dluhopisy tlumí optimismus

Akcie znovu rostou, zatímco dluhopisy tlumí optimismus

09.07.2026 10:23
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Nasdaqu se včera podařilo smazat intradenní ztráty a spuštění ADR SK Hynix přilákalo velmi slušnou poptávku, což vylepšilo sentiment vůči technologiím. Vzhledem k tomu, že jde o sektor určující směr celému trhu, vidíme následně pozitivní reakci i na evropských indexech, přičemž americké futures naznačují růst při odpoledním startu tamního obchodování. DAX je +0,8 pct, CAC40 stoupá o 0,6 pct, AEX je výš o 0,8 procenta a futures na S&P500 se nacházejí 0,3 pct v zeleném. FTSE100 zaostává, když klesá o půl procenta.  

Pozitivní je rovněž zklidnění ropy, která po včerejším růstu taženém obnovením útoků na Blízkém východě klesá asi o procento. Trh by si podle nás na nestabilitu měl zvykat, pokud nedojde k novému zablokování Hormuzu. Eurodolar se mezitím zvedá na 1,1435.

Na druhou stranu se nám stále úplně nelíbí vývoj na dluhopisech. Výnosy na kratších splatnostech lehce klesají, ale ty delší spíše drží pozice po předchozím citelném nárůstu. Dolů je neposlalo ani zklidnění na japonském dluhopisovém trhu. Navíc to nevypadá, že by trh slevoval z očekávání na vyšší sazby Fedu. Nyní vidí jako nejpravděpodobnější termín říjen, přičemž včerejší zápis z jednání potvrdil, že jestřábí část bankéřů je k takovému kroku připravena. 

Česká koruna se proti euru obchoduje na 24,25, když jí nálada na hlavních trzích přináší mírné zisky, zatímco domácí data by měla zůstat neutrální. Zlato se zvedá lehce nad 4100 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:22 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2428 -0.0948 24.2726 24.2365
CZK/USD 21.1955 -0.2659 21.2540 21.1865
HUF/EUR 357.7376 -0.5755 361.0010 357.4607
PLN/EUR 4.3048 -0.1177 4.3115 4.3034
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7739 0.0744 7.7823 7.7661
JPY/EUR 185.6360 0.0108 185.7992 185.5333
JPY/USD 162.3185 -0.1615 162.6250 162.2510
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8524 -0.0164 0.8533 0.8518
CHF/EUR 0.9219 -0.1284 0.9235 0.9217
NOK/EUR 11.1729 0.1175 11.1836 11.1352
SEK/EUR 11.0523 -0.1640 11.0771 11.0499
USD/EUR 1.1437 0.1664 1.1450 1.1417
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4413 -0.1420 1.4441 1.4397
CAD/USD 1.4183 0.0635 1.4187 1.4153
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


 

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