Akcie znovu rostou, zatímco dluhopisy tlumí optimismus

Nasdaqu se včera podařilo smazat intradenní ztráty a spuštění ADR SK Hynix přilákalo velmi slušnou poptávku, což vylepšilo sentiment vůči technologiím. Vzhledem k tomu, že jde o sektor určující směr celému trhu, vidíme následně pozitivní reakci i na evropských indexech, přičemž americké futures naznačují růst při odpoledním startu tamního obchodování. DAX je +0,8 pct, CAC40 stoupá o 0,6 pct, AEX je výš o 0,8 procenta a futures na S&P500 se nacházejí 0,3 pct v zeleném. FTSE100 zaostává, když klesá o půl procenta.
Pozitivní je rovněž zklidnění ropy, která po včerejším růstu taženém obnovením útoků na Blízkém východě klesá asi o procento. Trh by si podle nás na nestabilitu měl zvykat, pokud nedojde k novému zablokování Hormuzu. Eurodolar se mezitím zvedá na 1,1435.
Na druhou stranu se nám stále úplně nelíbí vývoj na dluhopisech. Výnosy na kratších splatnostech lehce klesají, ale ty delší spíše drží pozice po předchozím citelném nárůstu. Dolů je neposlalo ani zklidnění na japonském dluhopisovém trhu. Navíc to nevypadá, že by trh slevoval z očekávání na vyšší sazby Fedu. Nyní vidí jako nejpravděpodobnější termín říjen, přičemž včerejší zápis z jednání potvrdil, že jestřábí část bankéřů je k takovému kroku připravena.
Česká koruna se proti euru obchoduje na 24,25, když jí nálada na hlavních trzích přináší mírné zisky, zatímco domácí data by měla zůstat neutrální. Zlato se zvedá lehce nad 4100 USD.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:22 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2428
|-0.0948
|24.2726
|24.2365
|CZK/USD
|21.1955
|-0.2659
|21.2540
|21.1865
|HUF/EUR
|357.7376
|-0.5755
|361.0010
|357.4607
|PLN/EUR
|4.3048
|-0.1177
|4.3115
|4.3034
|CNY/EUR
|7.7739
|0.0744
|7.7823
|7.7661
|JPY/EUR
|185.6360
|0.0108
|185.7992
|185.5333
|JPY/USD
|162.3185
|-0.1615
|162.6250
|162.2510
|GBP/EUR
|0.8524
|-0.0164
|0.8533
|0.8518
|CHF/EUR
|0.9219
|-0.1284
|0.9235
|0.9217
|NOK/EUR
|11.1729
|0.1175
|11.1836
|11.1352
|SEK/EUR
|11.0523
|-0.1640
|11.0771
|11.0499
| USD/EUR
|1.1437
|0.1664
|1.1450
|1.1417
|AUD/USD
|1.4413
|-0.1420
|1.4441
|1.4397
|CAD/USD
|1.4183
|0.0635
|1.4187
|1.4153