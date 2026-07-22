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    Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize

    Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize

    22.07.2026 6:03
    Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

    Cena za ochranu proti defaultu dluhu velkých technologických firem rychle roste. Pětileté CDS spready, které určují cenu pojištění proti nesplácení dluhu, se v případě hyperscalerů vyšplhaly na 75 bazických bodů, což je nejvyšší úroveň za posledních sedm let.

    Významný podíl na růstu ceny zajištění má zejména Oracle. Pětiletý CDS spread firmy překonal hranici 200 bazických bodů a dostal se nad dosavadní vrchol z konce roku 2008. Výrazně vyšší cenu za zajištění dluhu Oraclu požadovali investoři také v období kolem roku 2022.

    Samotný růst CDS spreadů přitom neznamená blížící se katastrofu. Naznačuje spíše vyšší opatrnost investorů a zaceňování případného negativního scénáře. Vyšší poptávka po zajištění dluhu následně automaticky žene jeho cenu vzhůru.

    Svůj podíl na růstu ceny zajištění má pravděpodobně i čínská firma Kimi AI a její open-source model K3, který v posledních testech porazil americkou konkurenci včetně OpenAI a Anthropicu. Mezi investory se tak znovu rozšířily obavy ohledně toho, zda jsou obří investice do rozvoje umělé inteligence opodstatněné, nebo zda jde o závod v utrácení bez jednoznačného vítěze.

    Oracle patří mezi firmy s nejagresivnější investiční strategií a ve značné míře sází na OpenAI a plnění nasmlouvaných kontraktů. Rostoucí nejistota ohledně návratnosti investic se proto rychle promítla do dluhopisů společnosti, které oslabovaly napříč celou výnosovou křivkou.

    Oracle jako největší emitent dluhu v koši firem zahrnutých do indexu US High Grade Corporate Bond Ex-Financials podle některých analytiků slouží jako barometr nervozity na trhu dluhopisů spojených s AI. Analytička Morgan Stanley Lindsay Tyler upozorňuje, že investoři by nyní měli bedlivě sledovat kreditní ratingy jednotlivých firem.

    V případě Oraclu například agentura S&P snížila rating na BBB-, tedy pouze jeden stupeň nad spekulativním pásmem. Moody's aktuálně drží hodnocení Baa2. Pro srovnání, Alphabet má na stupnici Moody's rating Aa2, Amazon A1, Nvidia Aa1 a SpaceX Baa1.

    Z pohledu investora může být zajímavý také ukazatel GSUCHS30 spravovaný investiční bankou Goldman Sachs, který sleduje g-spread (rozdíl mezi výnosy státních a daných korporátních dluhopisů) dluhu technologických firem ze skupiny „ultra-large-cap“, nesoucích většinu nákladů spojených s rozvojem AI infrastruktury. Historie indexu je poměrně krátká, přesto vykazuje rozšíření spreadu, což naznačuje vyšší požadovanou kompenzaci ze strany věřitelů.

    g-spread

    Hnacím motorem nervozity je růst zadlužení hyperscalerů. Vysoké investice do AI infrastruktury již firmy nedokážou plně financovat z provozního cash flow, a musí tak emitovat nový dluh nebo vydávat další akcie.

    Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle a SpaceX během letoška vydaly dluhopisy již za 182 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 1300 %. Celkově emise hyperscalerů letos tvoří přibližně 15 % objemu všech korporátních dluhopisů.

    Klíčovou otázkou tak zůstává, jak dlouho bude současný trend pokračovat. S dalšími emisemi bude růst citlivost dluhopisového i akciového trhu na negativní zprávy týkající se návratnosti investic. Zatím však platí, že poptávka po expozici na AI zůstává vysoká a firmy nemají problémy upisovat nový dluh ani emitovat další akcie.

     
     

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