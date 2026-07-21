General Motors zvýšila čtvrtletní zisk o 30 procent, zlepšila výhled

Největší americká automobilka ve druhém čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 30 procent na 3,9 miliardy dolarů (82,5 miliardy Kč) a znovu zlepšila i celoroční výhled. Oznámila to dnes ve své výsledkové zprávě. Výsledku pomohl především prodej ziskových sportovně-užitkových vozů (SUV) a nákladních automobilů. Tržby vzrostly o dvě procenta na 48 miliard dolarů.
Detroitská automobilka výrazně překonala odhady analytiků, kteří podle dat společnosti LSEG očekávali čtvrtletní zisk před započtením úroků a daní 3,2 dolaru na akcii, zatímco firma oznámila zisk 3,57 USD na akcii. Podařilo se jí to navzdory nestabilní ekonomické situaci, kdy se zákazníci ve druhém čtvrtletí potýkali s vyššími cenami pohonných hmot, přetrvávající inflací a pomalejším růstem zaměstnanosti.
Podobně jako v prvním čtvrtletí automobilka zvýšila celoroční výhled zisku opět o 500 milionů dolarů, aktuálně na rozmezí 14 až 16 miliard dolarů. Firma očekává, že půl miliardy dolarů získá zpět za cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem, která v únoru zrušil americký nejvyšší soud.
Generální ředitelka Mary Barraová uvedla, že očekává pokračování pozitivního trendu i v příštím roce. "Očekáváme, že tyto trendy budou i nadále posilovat naše výsledky až do roku 2027 a dále, protože disponujeme řadou faktorů podporujících růst marží a celkový růst, přičemž zachováváme kapitálovou disciplínu," napsala Barraová v dopise akcionářům.