Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Babiš otevřel debatu o cukrové dani. Trhy sledují také Írán, léky a energetiku

    Babiš otevřel debatu o cukrové dani. Trhy sledují také Írán, léky a energetiku

    22.07.2026 8:50
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    V Česku vzbudily pozornost výroky premiéra Andreje Babiše o možné cukrové dani, která by mohla ovlivnit akcie Kofoly. Na globální scéně pokračuje napětí mezi USA a Íránem, které podporuje ceny ropy a udržuje pozornost na klíčových přepravních trasách na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump zároveň oznámil vysoká cla na dovoz generických léčiv a podle médií podpořil rozsáhlou dohodu o civilní jaderné spolupráci se Saúdskou Arábií. V Británii mezitím nový premiér Andy Burnham zahájil své působení slibem snížení nákladů na energie pro domácnosti.

    Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 mini -0,7 %.

    Český premiér Babiš označil cukr za „jed“ a v debatě prohlásil, že potenciální daň z cukru je legitimní. V reakcích na časopis Echo ministerstvo financí uvedlo, že analyzuje možnosti potenciální nové daně. To by mohlo mít potenciální dopad na akcie Kofoly.

    Donald Trump bagatelizoval možnost okamžitých rozhovorů s Íránem, když si obě strany vyměnily údery a jemenští Hútíové ohrožovali lodní dopravu v Rudém moři. Slíbil, že pokud Íránem podporovaná skupina naruší tuto vodní cestu, tak přijde reakce. Ceny ropy vzrostly uprostřed ohrožení klíčových tras pro globální dodávky energie. Válka stála USA přibližně 37,5 miliardy dolarů, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.

    Donald Trump údajně schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Podle zdrojů agentury Reuters se administrativa chystá dohodu předložit Kongresu. Zdroje obou agentur se shodují, že dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy ohledně jaderné proliferace. Bílý dům informace médií nekomentoval, kladný postoj k dohodě by mohl oznámit ještě dnes. Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce.

    Americký prezident také zavedl 100% clo na generické léky, čímž dal výrobcům dva roky na přesunutí výroby do USA, jinak budou od srpna 2028 čelit 100% dovoznímu clu. Toto clo by se poté v srpnu 2029 zvýšilo na 200 %. Trump uvedl, že celní plány jeho administrativy na patentované léky zůstanou nezměněny.

    Nový britský premiér Andy Burnham na prvním zasedání svého kabinetu oznámil, že chce vést vládu zaměřenou na snížení životních nákladů. Plánuje proto snížit od října daň zahrnutou v účtech za elektřinu pro domácnosti. Cena energií je podle agentury Reuters jednou z hlavních příčin rostoucích životních nákladů v Británii. Cena této komodity prudce vzrostla poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od 1. října domácnostem daň z přidané hodnoty (DPH) u účtů za elektřinu. Náklady na opatření se chystá pokrýt prostředky získanými zrušením vládního programu digitální identifikace v hodnotě 1,8 miliardy liber. Burnham zároveň slíbil své vládě, že bude prosazovat přístup založený na týmové spolupráci.


     

    Čtěte více:

    Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize
    22.07.2026 6:03
    Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize
    Cena za ochranu proti defaultu dluhu velkých technologických firem ryc...
    Novo Nordisk žaluje Eli Lilly. Dánům se nelíbí reklama amerického konkurenta na léky na obezitu
    21.07.2026 14:02
    Novo Nordisk žaluje Eli Lilly. Dánům se nelíbí reklama amerického konkurenta na léky na obezitu
    Novo Nordisk podal ve Spojených státech žalobu na svého hlavního konku...
    General Motors zvýšila čtvrtletní zisk o 30 procent, zlepšila výhled
    21.07.2026 14:12
    General Motors zvýšila čtvrtletní zisk o 30 procent, zlepšila výhled
    Největší americká automobilka General Motors ve druhém čtvrtletí zvýši...
    Tesla slibuje AI revoluci, ale letošní investice těžce zaostávají. Středeční výsledky budou testem trpělivosti
    21.07.2026 15:32
    Tesla slibuje AI revoluci, ale letošní investice těžce zaostávají. Středeční výsledky budou testem trpělivosti
    Před výsledky za druhé čtvrtletí čelí Tesla otázkám ohledně své schopn...
    Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského Mistralu
    21.07.2026 15:40
    Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského Mistralu
    Americká technologická společnost Microsoft investuje miliardy dolarů...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    22.07.2026
    18:10Stát by mohl dát na burzu až 40 procent akcií pražského letiště v roce 2028, řekl Babiš
    18:05A komu tím prospějete?
    16:59Šéf Equinoru: EU zřejmě nesplní cíl pro naplnění zásobníků plynu před zimou
    16:40Prezident Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů
    16:28Alphabet čeká klíčová zkouška. Investoři chtějí vidět návratnost investic do AI  
    16:27AMD investuje do firmy Anthropic až pět miliard dolarů, Antropic od AMD koupí čipy
    15:01Moneta by měla pokračovat v růstu. Klíčovým tématem bude kapitál a výplata akcionářům  
    13:29Autonomní agent AI se při bezpečnostním testu vymkl kontrole, uvedla OpenAI
    13:15Za Starmera vedl obranu, nyní bude Healey šéfem britské státní kasy. Investoři tak sází na vyšší výdaje na obranu
    11:40Goldman Sachs hledá příležitosti mimo AI. Sází na spotřebu, finance i cestování
    11:10Zatímco se čeká na Google, ropa poskočila výš a opatrnost se vrací  
    8:56Rozbřesk: O neudržitelnosti nízkých cen potravin v ČR
    8:50Babiš otevřel debatu o cukrové dani. Trhy sledují také Írán, léky a energetiku  
    6:03Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize
    21.07.2026
    17:18Dobré ekonomické a investiční příběhy. Ale ve špatné době?
    15:46Zadlužení EU v prvním čtvrtletí vzrostlo na 82,9 procenta HDP, v Česku kleslo
    15:40Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského Mistralu
    15:32Tesla slibuje AI revoluci, ale letošní investice těžce zaostávají. Středeční výsledky budou testem trpělivosti
    14:25UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS2764457078
    14:12General Motors zvýšila čtvrtletní zisk o 30 procent, zlepšila výhled

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    Alphabet Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    AT&T Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
    Dassault Aviation SA (12/22 Q4, Aft-mkt)
    GE Vernova Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
    International Business Machines Corp (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Kinder Morgan Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Las Vegas Sands Corp (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Moody's Corp (06/26 Q2, Bef-mkt)
    Philip Morris International Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
    ServiceNow Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Tesla Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Texas Instruments Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    7:00Equinor ASA (06/26 Q2)
    19:00Deutsche Boerse AG (06/26 Q2)
    22:15Raymond James Financial Inc (06/26 Q3)
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět