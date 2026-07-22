Babiš otevřel debatu o cukrové dani. Trhy sledují také Írán, léky a energetiku

V Česku vzbudily pozornost výroky premiéra Andreje Babiše o možné cukrové dani, která by mohla ovlivnit akcie Kofoly. Na globální scéně pokračuje napětí mezi USA a Íránem, které podporuje ceny ropy a udržuje pozornost na klíčových přepravních trasách na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump zároveň oznámil vysoká cla na dovoz generických léčiv a podle médií podpořil rozsáhlou dohodu o civilní jaderné spolupráci se Saúdskou Arábií. V Británii mezitím nový premiér Andy Burnham zahájil své působení slibem snížení nákladů na energie pro domácnosti.
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Český premiér Babiš označil cukr za „jed“ a v debatě prohlásil, že potenciální daň z cukru je legitimní. V reakcích na časopis Echo ministerstvo financí uvedlo, že analyzuje možnosti potenciální nové daně. To by mohlo mít potenciální dopad na akcie Kofoly.
Donald Trump bagatelizoval možnost okamžitých rozhovorů s Íránem, když si obě strany vyměnily údery a jemenští Hútíové ohrožovali lodní dopravu v Rudém moři. Slíbil, že pokud Íránem podporovaná skupina naruší tuto vodní cestu, tak přijde reakce. Ceny ropy vzrostly uprostřed ohrožení klíčových tras pro globální dodávky energie. Válka stála USA přibližně 37,5 miliardy dolarů, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.
Donald Trump údajně schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Podle zdrojů agentury Reuters se administrativa chystá dohodu předložit Kongresu. Zdroje obou agentur se shodují, že dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy ohledně jaderné proliferace. Bílý dům informace médií nekomentoval, kladný postoj k dohodě by mohl oznámit ještě dnes. Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce.
Americký prezident také zavedl 100% clo na generické léky, čímž dal výrobcům dva roky na přesunutí výroby do USA, jinak budou od srpna 2028 čelit 100% dovoznímu clu. Toto clo by se poté v srpnu 2029 zvýšilo na 200 %. Trump uvedl, že celní plány jeho administrativy na patentované léky zůstanou nezměněny.
Nový britský premiér Andy Burnham na prvním zasedání svého kabinetu oznámil, že chce vést vládu zaměřenou na snížení životních nákladů. Plánuje proto snížit od října daň zahrnutou v účtech za elektřinu pro domácnosti. Cena energií je podle agentury Reuters jednou z hlavních příčin rostoucích životních nákladů v Británii. Cena této komodity prudce vzrostla poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od 1. října domácnostem daň z přidané hodnoty (DPH) u účtů za elektřinu. Náklady na opatření se chystá pokrýt prostředky získanými zrušením vládního programu digitální identifikace v hodnotě 1,8 miliardy liber. Burnham zároveň slíbil své vládě, že bude prosazovat přístup založený na týmové spolupráci.